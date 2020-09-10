Haftanın Pusulası...

KİTAP

Kültür ve Anarşi

VakıfBank Kültür Yayınları’ndan çıkan “Kültür ve Anarşi”, yayımlanmasından 150 yıl sonra Türkçe’de ilk kez okurla buluşuyor. Kültür eleştirmeni Matthew Arnold kitapta, kültürün bir kusursuzluk arayışı olduğunu ve toplumsal düzene dayalı bir hayatın kültür vesilesiyle kazanılabileceğini söylüyor.

VakıfBank Kültür Yayınları’nın (VBKY) yayımladığı “Kültür ve Anarşi: Siyasal ve Toplumsal Eleştiri Alanında Bir Deneme” isimli kitap, İngiliz şair, deneme yazarı ve kültür eleştirmeni Matthew Arnold tarafından kaleme alındı. Türkçe çevirisini Ferit Burak Aydar’ın yaptığı bu önemli çalışma, yayımlanmasının ardından bir buçuk asır sonra dilimize kazandırıldı.

Kitapta, düzen olmadan toplumun var olmayacağı, toplum olmadan da insanın kusursuzluğa erişemeyeceği ifade ediliyor. Bu doğrultuda kültürün en önemli araç olduğu belirtiliyor. (Tanıtım Bülteninden) VakıfBank Kültür Yayınları / 264 sf / 28 TL

Penguen Yayınları’ndan aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Kurt Seyt Shura / Nermin Bezmen / PMR Publications / 576 sf

Er Mektubu Görülmüştür / Kolektif / Kırmızı Kedi Yayınevi / 305 sf

El-Cevap / Sinan Meydan / İnkılâp Kitabevi / 795 sf

ALBÜM

Erkan Oğur ve arkadaşları / Kimse Kalmadı

Enstrümantal jazz albümü “Kimse Kalmadı” Kalan Müzik’ten çıktı.

Albümde Erkan Oğur kopuz, klasik gitar, gitar, perdesiz elektrik gitarda; Can Çankaya piyano, keyboardda; Turgut Alp Bekoğlu davulda; Matt Hall kontrbasda yer alıyor.

6 enstrümantal eserden oluşan albümün 3 eseri Anadolu ozanlarına ait (Davut Sulari, Nesimi Çimen ve bir anonim Selanik türküsü) diğer 3 eser ise kendi besteleri. Albümdeki eserlerin düzenlemeleri kayıt anında doğaçlama şeklinde grupça o anda gerçekleştirilmiş.

Albümün ismi olan “Kimse Kalmadı” hızla değişen, dünya düzenine ve kendini yalnızlaştıran insana vurgu yapıyor. Sesine kopuzu ile eşlik ederek bizi halk müziği alanında yeni bir farkındalığa ulaştıran Erkan Oğur, yeni enstrümantal albümü ile bir kez daha bize müziğin, insanlığın tek ve birleştirici gücünün olduğunu hatırlatıyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Pullu Tepe / Zeynep Bakşi Karatağ

İbrişim Örmüyorlar / Burcu Yeşilbaş

Gönül Dağı / Jülide Özçelik

DİZİ

Away

İki Oscar ödülü bulunan Hilary Swank, yeni Netflix dizisi Away ile karşımızda.

Her ne kadar bilimkurgu dizisi olarak aktarılsa da, dizi Mars görevi için yola çıkan bir grup astronotun yaşadıkları sorunları ve geçmişlerini konu ediniyor. Hem aile draması hem de uzay yolculuğu ile aksiyonu harmanlamış olan yapımın arkasında ise Jessica Goldberg ve Andrew Hinderaker bulunuyor.

Away dizisi kısaca, çok da uzak olmayan bir gelecekte Mars’a insanlı bir uzay aracının gönderilmesini konu alıyor. İlk defa denenecek bu riskli görev için de dünyanın dört bir yanından seçkin astronotlar biraraya getiriliyor. Her şey yolunda giderse, evlerinden ve dünyadan tam 3 yıl uzak kalacak olan bu astronotlar; Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, Hindistan ve İngiltere gibi farklı ülkelerden seçiliyor. Tüm dünyanın gözleri üzerindeyken göreve başladıktan sonra yaşadıkları sorunlar ve geçmişleri kendileri için yeni bir sınav oluyor.