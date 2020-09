Haftanın Pusulası...

KİTAP

Yanılgı

Fatih Ölmez’in ilk hikaye kitabı olan “Yanılgı” altı bölümden oluşuyor. Bölümlerdeki kısa öyküler, yazarın on yıllık bir süreçte oluşturduğu karakterin farklı zaman dilimlerindeki hikâyelerini, bir obje üzerinden zaman kavramının lineer olmaması görüşü ile anlatıyor. Hikaye, yazarın da hayatını sürdürdüğü Kadıköy’de gerçekleşiyor. Hayatı sunulduğu gibi çiğ duygularla yaşamak yerine varoluşuna anlam verme çabasından dolayı kaybeden, tutunamayan fakat bir süre sonra bunu umursamayanların kitabı “Yanılgı”.

“Bu böyledir; yaşanan ve yaşayacağın her saniye, uyanıp kahvaltı yapacağın evlerin, yürüyeceğin ve koşacağın sokakların, iç dökeceğin duşakabinlerin ve özensizce boyanmış duvarların, (…) dinleyip sakinleştiğin ve duyduğunda bıkana kadar dinleyeceğin şarkıların içinde saklanmıştır.” (Tanıtım bülteninden) Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık / 64 sf / 10 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Bir Nefers Gibi / Ferzan Özpetek / Can Yayınları

Alaattin Çakıc: Siyasette, Büroraside, Cezaevinde / Saygı Öztürk / Doğan Kitap

Hamamname / Murathan Mungan / Metis Yayınları

ALBÜM

Bozcaada Caz Festivali 2020 ‘Keşif’

Ağustos ayı boyunca seyircisine çevrimiçi Keşif programıyla bağlanan Bozcaada Caz Festivali’nin bu yıla özel hazırladığı sürprizlerinden biri de Bozcaada Caz Festivali 2020 ‘Keşif’ albümü oldu. Space Goats işbirliğiyle 28 Ağustos’ta yayınlanan albüm, geçmiş yıllarda festivalde sahne almış usta müzisyenleri biraraya getiriyor. Alp Ersönmez, Cenk Erdoğan, Çağrı Sertel, Deniz Mahir Kartal, Elif Pıtırlı, Emir Ersoy, Sarp Maden, Seçil Akmirza ve Volkan Öktem’in Bozcaada'dan ilham alarak hazırladıkları özgün bestelerinden oluşan Bozcaada Caz Festivali 2020 ‘Keşif’ albümünü Apple Music ve Spotify kanallarından dinleyebilir ve indirebilirsiniz.

Ruhu doyuran şarkılar:

Ennio / İlhan Erşahin

Gesi Bağları / Karsu

İstanbul in Blue / Fahir Atakoğlu

FİLM

The Hater

Geçtiğimiz dönem filmi Oscar Ödülleri’nde Yabancı Dilde En İyi Film kategorisinde aday olan Polonyalı yönetmen Jan Komasa, yeni filmi “The Hater” ile karşımızda.

Netflix üzerinden izleyiciyle buluşan The Hater, provokatif yönetmen Jan Komasa ile sıkı iş birlikçisi senarist Mateusz Pacewicz’i yeniden biraraya getiriyor. İkilinin odağında bu sefer sosyal medya üzerinden üretilen nefret var.

Bu yıl pandemi nedeniyle dijitale taşınan Tribeca Film Festivali’nde En İyi Yabancı Film dalında ödülü kapan The Hater, saplantılı bir genç olan Tomasz’ın hikâyesine odaklanıyor. Üniversite için yaşadığı küçük kasabadan Varşova’ya gelen, ancak yaptığı ‘intihal’ nedeniyle Hukuk Fakültesi’nden atılan Tomasz, burs aldığı aileden ve ilgi duyduğu kızlarından da beklediği ilgiyi bulamayınca kendini çok iyi bildiği bir alan olan sosyal medya üzerinden “ispat” etme çabasına giriyor. Bir PR şirketi aracılığıyla sosyal medyada ürettiği nefret ise, her gün haberlerde izlediğimiz korkunç olaylardan birine vesile oluyor. The Hater, pek çok yönüyle tartışmaya açık bir film olsa da, 2 saat 15 dakika boyunca heyecanı diri tutmasıyla izlenmeyi hak ediyor. Tavsiye!