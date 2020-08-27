Haftanın Pusulası...

KİTAP

Gelirken Ekmek Al

Şermin Yaşar’ın kaleminden çıkan Gelirken Ekmek Al, samimi öyküleriylehem güldürüyor hem de düşündürüyor. Herkesin kendi yaşamından parçalar bulabileceği samimi bir dille yazılan kitapta birbirinden farklı 18 hikâye yer alıyor.

“Yıllardır muhatap olduğum “Baban nerede?” sorusuna, “işte”, “evde”, “memlekete gitti” gibi bir çırpıda verilebilecek cevaplar verebilmeyi çok isterdim. Babamın nerede olduğunu, nasıl bir bahtsız olduğunu kimseye izah edemedim. Kabul etmek gerekirse, masumiyetinden zaman zaman ben de çokça şüphe ettim. Kadere saygımız, tekrara göre değişiyor. Başımıza bir iş geldiğinde, bunu aksilik olarak kabul edebiliyor ve sineye çekiyoruz; bu aksilik ikinci kez geldiğinde, geldi mi üst üste gelir diyoruz, üçüncüsü tekrar ettiğinde her şey de senin başına geliyor diyerek rahatlıkla kanaat bildiriyoruz, sonraki tekrarlardaysa başına bu kadar çok şey geliyorsa, demek ki tüm bunları hak ediyor diyoruz. O bütün masumiyetiyle yaşamaya devam etse bile... “

Şermin Yaşar, bu coğrafyanın en derin kederlerini en “bizlik” hayat acemilikleriyle harmanlıyor… (Tanıtım Bülteninden) Doğan Kitap / 196 sf/ 29 TL

İdefix com’dan aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Bir Nefes Gibi / Ferzan Özpetek / Can Yayınları / 160 sf

Bizi Sürükleyen Nehir - Hayat Üstüne Düşünceler / Zülfü Livaneli/ Doğan Kitap / 312 sf

Ben Kirke/ Madeline Miller/ İthaki Yayınları/408 sf

ALBÜM

Yaşar Kurt/ Su

Anne, Kamyonlar Kavun Taşır, Fırt Emin, Hadi Erkekler Savaşa, Hadi Baba Gene Yap gibi şarkıların sahibi Yaşar Kurt, sevilen şarkılarının akustik düzenlemelerinin yer aldığı yeni albümü “Su” ile bir kez daha sevenleri ile buluştu.

Albümde davul, keyboard ve kontrbass sample’ların düzenlemesi Arto Tunçboyacıyan’ın imzasını taşıyor. Kayıtları Ermenistan’da gerçekleştirilen albümde aranje, söz ve müzikler ise Yaşar Kurt’a ait.

Albümde yer alan “Ey Dere Kara Dere” adlı eserin video klibi ise uluslararası ödüllere sahip yönetmen Özcan Alper’in yapım şirketi Nar Film tarafından hazırlandı. Karadeniz’de HES’lere karşı yürütülen mücadeleye saygı ile hazırlanan klibin yönetmeni Engin Yıldız.

Ruhu doyuran şarkılar:

Emre Sertkaya/ Gel Gönül

Çamur/ Ömrüm

Musa Eroğlu/ Candan İleri

DİZİ

Stateless

Avustralya’da göçmenlerin gözaltında tutulduğu bir toplama merkezinde hayatları kesişen dört karakterin hikâyesinin anlatıldığı Stateless gerçek olaylardan esinlenilerek çekilmiş.

Kadrosunda Yvonne Strahovski, Cate Blanchett, Dominic West, Jai Courtney, Asher Keddie, Fayssal Bazzi, Marta Dusseldorp, Soraya Heidari, Rachel House ve Kate Box gibi oyuncuların yer aldığı dizi, söz konusu göçmenler olduğunda önyargılar ve sistem sorunlarının dünyanın her yerinde ne kadar da benzediğini gözler önüne seriyor.

Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan göç sorununu anlatan ve altı bölümden oluşan mini diziyi Netfflix’de izleyebilirsiniz.