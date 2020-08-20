Haftanın Pusulası...

KİTAP

Ev Değil Çarşamba Pazarı

Toplumun farklı kesimlerinden insanları içtenlikle anlatan Leyla Ruhan Okyay, yeni romanında sıradışı bir aileyi konu ediyor. Yalın dili ve etkili gözlem gücüyle okuru, ele avuca sığmaz bireylerden oluşan bir ailenin evine konuk ediyor. Büyümenin unutulmaz duygularını, güzel anlarını ve sürprizlerini okurların kulağına fısıldayan roman, hem çok gerçek hem de büyülü gerçekçi karakterleriyle dikkati çekiyor. Küçük büyük her yaştan okurun severek okuduğu kitapların yazarı Leyla Ruhan Okyay’dan iletişim, dayanışma, başarı ve sorumluluk üzerine düşündüren, sevgi dolu, eğlenceli bir hikâye. (Tanıtım Bülteninden) Çocuk Romanı / Günışığı Kitaplığı / 136 sf

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Bir Nefes Gibi / Ferzan Özpetek / Can Yayınları / 159 sf

Bizi Sürükleyen Nehir – Hayat Üzerine Düşünceler / Zülfü Livaneli / Doğan Kitap / 312 sf

Feride ve Kızları / Ülker Banguoğlu Bilgin / Remzi Kitabevi / 272 sf

ALBÜM

Işıl Yücesoy / Şarkı Söylemek Lazım

Usta oyuncu ve ses sanatçısı Işıl Yücesoy'un, Sezen Aksu şarkıları söylediği ”Sezen Aksu Sokağı” isimli YouTube projesinin ikinci single'ı “Şarkı Söylemek Lazım” dijital müzik platformları aracılığıyla müzikseverlerle buluşuyor. “Şarkı Söylemek Lazım”ın söz ve müziği Sezen Aksu'ya, düzenlemesi besteci ve piyanist Murat Aşkan'a ait.

Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan single'ın proje koordinatörlüğünü Pelin Kakırman, prodüktörlüğünü Hakan Eren üstlendi. Işıl Yücesoy'un single çalışmasının kapak tasarımı Ossi Müzik tarafından hazırlandı.

Tamamı 10 şarkıdan oluşan projenin ikinci single'ı olan “Şarkı Söylemek Lazım” ile ilgili Işıl Yücesoy şunları söylüyor: “Müzik insan duygularının en açık ve en evrensel dilidir. Şarkı söylemek ise üstelik 'avaz avaz' insanı bütünler. Çıkardığı bütün seslerle adeta yüreğinde hapsettiği her duyguyu dünyaya haykırır insan. Bugünlerde şarkı söylemeye çok ihtiyacımız var sanki… Hadi şarkı söyleyelim, hem de avaz avaz.”

Ruhu doyuran şarkılar:

Bir Nefes Gibi / Nükhet Duru&Kalben

Yine Yazı Bekleriz / TNK

Müjdeler Ver / Ben Deniz

DİZİ

Atypical

2017 yılında yayınlanan ilk sezonuyla beğeni kazanan ve kısa sürede geniş izleyici kitlesine ulaşan Netflix dizisi Atypical, ekranlardaki yolculuğunu sürdürüyor. Geçtiğimiz yılın kasım ayında 3. sezonuyla izleyici karşısına çıkan Atypical, Netflix’ten 4. sezon için resmi onayı aldı. Ancak dizinin takipçilerinin yeni sezon için beklenenden biraz daha uzun süre beklemesi gerekiyor çünkü 4’üncü ve son sezonu 2021’de ekranlara gelecek.

18 yaşındaki otizm spectrum bozukluğu olan Sam’in büyüme hikâyesini anlatan dizi, insanların bazen ne söylediğini anlamadığından yakınan ve yalnız hisseden Sam’in, bu yüzden kız arkadaş edinmeye karar verip daha fazla özgürlük istemesiyle başlayan kendini keşfetme yolculuğuna odaklanıyor. Sam, komik ve duygusal bir kendini keşfetme yolculuğundayken, ailesinin geri kalanı da kendi yaşamlarındaki değişim ile boğuşmak zorunda kalıyorlar. “Gerçekten ‘normal’ olmak ne anlama gelmektedir?” sorusunu izleyicisine sorduran dizinin 4. sezonunda izleyicileri nasıl bir hikâyenin beklediği şimdilik belirsizliğini koruyor.