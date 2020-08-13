Haftanın Pusulası...

KİTAP

SOLA - Güney Amerika Hatıra Defteri

Dilek Çolak, Brezilya, Amazon bölgesi, Uruguay ve Arjantin’deki yaşamları ‘SOLA - Güney Amerika Hatıra Defteri’ isimli kitapta topladı.

“Binlerce ayak izinin tek başına toprağa bırakıldığı bu kitapta; işgal fabrikaları, işgal toprakları, barikatçılar, evsizler, kayıp anneleri, kayıp oğulları, kayıp kızları, dilenci ordusu, göçmenler, toprağın asıl sahipleri olan yerliler ve daha niceleri anlatılıyor. Parlak şehir ışıklarından, güneşli kumsallardan ve gösterişli alışveriş merkezlerinin serinliğinden çok uzakta yaşayanların gerçek hikâyeleri eşlik ediyor okura. Her türlü sömürüye, baskıya, yok sayılmaya, kaybedilmeye, işkencelere, hapislere, gözdağlarına, açlığa, işsizliğe, adaletsizliğe karşı koymuş Güney Amerika halkları bize kendi coğrafyamızın hikâyesini bir kere daha hatırlatıyor. Dilini bilmediğimiz insanlar bize bizi anlatırken, eski dünya ile yenidünya birbirine biraz daha yaklaşıyor.” (Tanıtım Bülteninden) Tekin Yayınevi / 184 sf / 25 TL

İdefix com’dan aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Bir Nefes Gibi / Ferzan Özpetek / Can Yayınları / 160 sf

En Hüzünlü Eylül /Osman Balcıgil/Destek Yayınları/ 456 Sf

Bizi Sürükleyen Nehir - Hayat Üstüne Düşünceler / Zülfü Livaneli/ Doğan Kitap / 312 sf

ALBÜM

Attila Özdemiroğlu Besteleri

Türk müzik sahnesinin en unutulmaz besteci ve kompozitörlerinden Attila Özdemiroğlu'nun unutulmaz şarkılarının farklı şarkıcılar tarafından yeniden yorumlandığı 'Attila Özdemiroğlu Besteleri' albümü yayınlandı. Usta bestecinin 60 yıllık sanat hayatının külliyatı mahiyetinde, şarkı formunda ki eserlerinin bir kısmından oluşan albümde 30 farklı isim yer alıyor.

Özdemiroğlu’nun unutulmayan şarkıları ‘Bir vurgun bu sevda’, ‘Firuze’, ‘Kalbim Ege'de Kaldı’, ‘Sevda’, ‘Yara’, ‘Delisin’, ‘Rakkas’, ‘Tanrım’, ‘Petrol’, ‘Eskidendi Çok Eskiden’ gibi şarkıları, Sezen Aksu, Nükhet Duru, Teoman, İpek Açar, Halil Sezai, Cem Adrian, Pamela, Zeynep Casalini, Kenan Doğulu, Işın karaca, Ayşegül Aldinç, Ceylan Ertem, Gripin, Mehmet Erdem, Elif Kaya, Fettah Can, Cansu Kurtçu, Lara ve Hepgül Özdemiroğlu, Niran Ünsal gibi birçok yorumcu tarafından yeniden günümüz soundlarında yeni aranjelerle yorumlandı.

Ruhu doyuran şarkılar:

Sezen Aksu - Karşıyım

Hüsnü Arkan/ Boşluk

Ceylan Ertem & Melike Şahin - Seyrüsefer

FİLM

Bizi Hatırla

Çağan Irmak'ın yönettiği “Bizi Hatırla”, yoğun bir iş adamı olan Kaan’ın babası Eşref ve ailesinin hikâyesini konu ediniyor.

2018 yılı yapımı olan filmde Altan Erkekli, Sumru yavrucuk, Tolga Tekin, Özge Özberk ve Binnur Kaya gibi usta oyuncular rol alıyor.

Eşi ve iki çocuğuyla metropolde rahat fakat yoğun bir yaşam süren Kaan’ın babası Eşref rahatsızlanır. Kaan babasını alıp İstanbul’a getirir. Eşref’in beynindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat olması gerektiği ortaya çıkar. Son derece iyi niyetli ve iyi kalpli bir insan olan Eşref ise oğluna yük olduğunu hissedip geri dönmek ister.