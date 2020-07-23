Haftanın Pusulası

KİTAP

Aris’in Yolculuğu

Acerakis’in kaleme aldığı “Aris’in Yolculuğu” down sendromlulara gösterilen önyargılar ve onlara dair yanlış inanışlara karşı yazıldı. Bilim kurgu – macera türündeki kitabın amacı “Down sendromlu çocukların diğer çocuklar ve ailelerinin gözünde ‘normal’leşmesine katkı sağlayabilmek, farklı çocukların da heyecan verici renkli maceralar yaşayarak kahramanlara dönüşebileceğini gösterebilmek.” Aynı zamanda down sendromlu çocuklara gönüllü destek veren Upsendrom girişiminin de kurucusu Acerakis’in bir seri olarak tasarladığı Aris’in Yolculuğu’nun ilk kitabı görmezden gelinen konularla mücadele ederken bunu çocukların çok eğleneceği bir maceraya dönüştürerek yapıyor. (Tanıtım Bülteninden) Doğan Egmont / 132 sf / 22 TL

İmge Yayınevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Hapishanenin Doğuşu / Michel Foucault / İmge / 445 sf

İnsanlık Tarihi / Alaeddin Şenel / İmge / 1115 sf

Bilim ve Buluşlar Tarihi / Isaac Asimov / İmge / 765 sf

ALBÜM

Utku Barış Andaç / Resimdeki Gözyaşları & Ay Işığı

Kemanseverlerin hayranlıkla takip ettiği genç ve yetenekli sanatçı Utku Barış Andaç, yine yaratıcı bir projeyle dinleyici karşısında. Klasik müzik ile popüler müziği birleştirdiği eserleriyle dikkat çeken keman sanatçısı, son çalışmasında Cem Karaca ile Bethoven'ı bir araya getirdi.

Utku Barış Andaç, söz ve müziği Mehmet Soyarslan'a ait olan ve Cem Karaca'nın efsane yorumu ile kalplere kazınan "Resimdeki Gözyaşları" şarkısını, Beethoven'ın ölümsüz "Ayışığı Sonatı" teması ile birleştirdi. 2020 senesinin tüm dünyada Beethoven yılı olarak kutlanmasından ilham alarak bu farklı çalışmaya imza atan Andaç, parçanın tüm yaylı düzenlemelerini, diğer çalışmalarında da olduğu gibi kendi yaptı ve icra etti.

Andaç, daha önce maNga ve J.S.Bach'ı özel olarak bir araya getirdiği "Bir Kadın Çizeceksin" ve Teoman'ın "Paramparça" şarkılarına yaptığı keman cover'ları ile de büyük beğeni toplamıştı.

17 Temmuz’da Avrupa Müzik markasıyla yayımlanan "Resimdeki Gözyaşları & Ay Işığı" isimli single'ı tüm dijital platformlarda bulabilirsiniz.

Ruhu doyuran şarkılar:

Adımız Miskindir Bizim / Ufuk Beydemir & Dilhan Şeşen

Koca Yaşlı Şişko Dünya / Adamlar

Yar / Melek Mosso

DİZİ

Hollywood

Netflix’in en yeni mini dizisi olan “Hollywood”, bizleri 1940’ların Los Angeles’ındaki sinema ortamına götürüyor. David Corenswet, Darren Criss ve Laura Harrier’ın başrolünde olduğu Hollywood, “Glee” ve “The Politician” gibi dizilerin yaratıcıları olan Ryan Murphy ve Ian Brennan tarafından tasarlanmış ve yönetilmiş. 7 bölümden oluşan dizi, Hollywood’da siyah ve gey olmanın zoruluklarını gösterirken eğlenceli, komik ve duygusal bir hikayeyi konu alıyor.