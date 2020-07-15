Haftanın Pusulası

KİTAP

Hayatını değiştirmelisin / Rainer Maria Rilke ve Auguste Rodin’in Hikâyesi

1902’de Rainer Maria Rilke, ünlü heykeltıraş Auguste Rodin’le ilgili kısa bir kitap yazmak için Paris’e gitti. O zamanlar Rodin altmışlarında, saygı duyulan, tanınmış bir sanatçıydı, Rilke’yse yirmilerinde, tanınmamış bir şair.

Rilke de, Rodin de başarılı birer sanatçı olarak kurumlara, geleneklere, hatta bazen tarihe karşı çıkmak zorundaydı. En büyük yürek acılarını atlatmak için yaratma arzularını kullanmayı öğrenmeleri gerekiyordu. Hayat ve sanat dengesini kurmalıydılar. Tam da bu yüzden Rilke, Rodin’e şu soruyu sormuştu: “Nasıl yaşamalıyım?”

Bu kitap, Paris sokaklarında ustalığa giden yolu bulan iki sanatçının portresi. Aynı zamanda yaratıcılığın ve sanatçının konumunun hiç olmadığı kadar sorgulandığı bir çağın anlatısı. Ve en önemlisi de bir sanatçının ne pahasına olursa olsun eserini ortaya koyması gerektiğinin hikâyesi. (Tanıtım Bülteninden) YKY Sanat / 312 Sayfa / 32 TL

Kitapyurdu.com’dan aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

- Arcahnoid Mater / Serkan Karaismailoğlu / Elma Yayınevi / 488 sf

- Körlük / Jose Saramago / Kırmızı Kedi Yayınları / 336 sf

- Fareler ve İnsanlar / John Steinbeck / Sel Yayıncılık / 111 sf

ALBÜM

Ebren Trio / Yıldız Tozları

Volkan İncüvez (ney), Özgür Gürbüz (kanun) ve Fırat Doğan’dan (ud) oluşan Ebren Trio’nun ilk albümü, KALAN/Z Müzik etiketiyle yayınlandı.

Üçlünün okul yıllarında başlayan dostlukları ve birlikte icra tecrübeleri zamanla Ebren Trio müziğinin doğasını oluşturdu. Geleneksel makam müziğini serbest formlarda kullandılar ve böylece tanıdık tınıların içinden yepyeni bir ahenk evrildi. Grubun ismini de bu evrim ortaya çıkardı: Eski Türk Mitolojisinde dünyayı, zaman tanrısı olan ejderhaların döndürdüğü düşünülürdü. Bu sebeple ejderhalar için “döndüren, çeviren, eviren” anlamına gelen “evren” ya da “ebren” sözcükleri kullanılmıştır. Trio’nun müziği de dönüşüyor ve aynı zamanda bu dönüşme halinden esin alıyor. Varlıkla yokluğun tam ortasında sonsuzluk işareti çizerek uçan ejderhaların bir duyulup bir kaybolan müziği, Ebren Trio’nun ilk albümünün ruhunu besliyor…

Ruhu doyuran şarkılar:

- Chasing Pandora / Bedroom

- Ann Brun / These Days

- Agnes Obel / Riverside

FİLM

Wasp Network

Doubles vies / Çifte Hayatlar ile edebiyat dünyasına dalan yönetmen Olivier Assayas, bu kez soğuk savaşın casus cephesine göz atıyor. 1998’de ABD’de casuslukla suçlanıp yakalanan Küba Beşlisi, Miami’de bir casus şebekesi kurup Castro karşıtlarının arasına sızmış, gerçek kimlikleri yıllarca ortaya çıkmamıştı. İlk gösterimini Venedik Film Festivali’nde yapan bu sürükleyici film, Küba Beşlisi’nin gerçek hikâyesini çarpıcı bir oyuncu kadrosu ve müthiş bir detaycılıkla beyazperdeye yansıtıyor. Filmde Gael Garcia Bernal, Penelope Cruz gibi ünlü oyuncuların yanı sıra Narcos dizisinden tanıdığımız Wagner Moura da rol alıyor. İlk kez Türkiye’de geçen yılki Filmekimi’nde seyirciyle buluşan film Netflix'te izlenebilir.