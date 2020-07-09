Haftanın Pusulası...

DERGİ

Rağmen 3: Ayrılık

Tamamen kadınların yazılarına yer veren Rağmen dergisinin 3.sayısı çıktı. “Ayrılık” konulu bu sayının tüm telif geliri, ilişki teklifini reddettiği erkek tarafından öldürülen sağlık çalışanı Ayşegül Aktürk'ün kızına bağışlanacak. Derginin tanıtım bülteninde şu ifadelere yer veriliyor:

“Edebi bir ayrılık var mı? Şarkı dinler gibi, sona yaklaştığını anladığın bir ayrılık mevcut mu? Hazırlık yapmak, seni avutacak arkadaşlarını önceden haberdar etmek, evi yeniden düzenlemek, gidilecek konserleri birkaç hafta öncesinden planlamak, kendini bir fırtınaya ya da güneşli bir yaz gününe, ayrılığa göre değişir, hazırlamak mümkün mü?

Anne olunca annesinden ayrılamayanların, hayatta hiç kimse için vazgeçilmez olamayanların, şerefli ikinciliklere sevinen bir takımı tutanların, psikoloğa gitmek için para biriktirenlerin, ayrılma bozukluğu hastalığından muzdarip olup kimseden ayrılamayanların, parçalanmış ailelerin nadir kahramanlarının, her sabah çalışan anneler gezegenine giderken oğlundan ayrılanların, "az daha sabredip" başını alıp gidenlerin hikâyeleri... Burada.

(Rağmen'in bu sayısının telif geliri, erkek şiddetinin hayattan kopardığı Ayşegül Aktürk'ün biricik kızına bağışlanacaktır. Emanetimizdir, yanında olacağız.) Karakarga Yayınları / 208 sf / 35 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

- Bir Nefes Gibi / Ferzan Özpetek / Can Yayınları

- Feride ve Kızları / Ülker Banguoğlu Bilgin / Remzi Kitabevi

- Sarmal / Murat Ağırel / Kırmızı Kedi Yayınları

ALBÜM

Soner Arıca Live & Piano Volume 1

Soner Arıca, temmuz ayında yayınlayacağı yeni single'ının hazırlıklarını sürdürürken, "Soner Arıca Live & Piano Volume 1" isimli proje albümünü dijital müzik platformları ve YouTube kanalı aracılığıyla müzikseverlerle buluşturdu!

Soner Arıca'nın farklı yıllarda seslendirdiği 10 şarkının yer aldığı “Soner Arıca Live & Piano Volume 1” albümü İzzet Aksoy'un çaldığı piyano eşliğinde, Babajim İstanbul Stüdyoları'nda canlı kaydedildi.

Ruhu doyuran şarkılar:

- Mabel Matiz / Aşk Yok Olmaktır

- Ajda Pekkan / Eğlen Güzelim

- Nazan Öncel feat. Manuş Baba - Kimler Gelmiş

DİZİ

Snowpiercer

Netflix'in merakla beklenen bilimkurgu dizisi Snowpiercer, 25 Mayıs'ta başladı. Dizi, bu yıl düzenlenen Oscar ödül törenlerinde en iyi film ve en iyi yönetmen ödülünü alan Prazit'in yönetmeni Bong Joon Ho'nun 2013 yılında yaptığı aynı isimli filmden uyarlama.

Bong Joon Ho'nun 2013 yılında çevirdiği ilk İngilizce film olan Snowpiercer, dünyanın bir buz küresine dönmesinden yedi yıl sonra yeryüzünde yaşayan son insanların 1.001 vagonlu trendeki hiç bitmeyen yolculuğunu anlatıyor.

Trende ön tarafta yaşayan ve bütün kaynakları tüketen elitler ile arkada yolculuk eden yoksullar arasındaki sınıf farkı dolayısıyla ortaya çıkan mücadele dizinin konusunu oluşturuyor. Bong Joon Ho'nun yapımcısı olduğu dizinin oyuncuları arasında Oscar ödüllü Jennifer Connelly, Tony ödüllü Daveed Diggs, Alison Wright, Mickey Sumner, Susan Park, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand ve Jaylin Fletcher var.

Her hafta bir bölümü ekrana gelen dizinin şimdiye kadar 8 bölümü yayınlandı. Dizinin ilk sezonu toplam 10 bölüm olacak; ikinci sezonuna da şimdiden onay verildi. Ancak beklenenden daha durağan bir yapısı olduğunu belirtelim!