Haftanın Pusulası

KİTAP

Arka Sıradaki Çocuk

Onjali Q. Rauf’un kaleme aldığı Arka Sıradaki Çocuk, dokuz yaşında bir çocuğun bakış açısından mülteci krizine dair unutulmaz bir roman... Doğan Egmont tarafından yayımlanan kitabı okurken cesaret ve dostluğun dünyayı nasıl değiştirdiğine şahit olacak hem gülümseyecek hem de gözyaşlarınızı tutamayacaksınız...

İngiltere’de kurucusu olduğu Making HerStory adlı yardım kurumu ile özellikle mülteci kadın ve çocuklara yardım etmeye kendini adayan Rauf’un ilk çocuk kitabı olan Arka Sıradaki Çocuk, geçen sene çocuk edebiyatının en prestijli ödüllerinden Waterstones Çocuk Kitabı Ödülü’ne layık görülmüştü. Yazar, bu kitaptan elde edeceği telif haklarının bir bölümünü bütün dünyada mültecilerin hayatını kurtarmak ve hayatlarını yeniden kurmalarına yardım etmek için ayrıldı. (Tanıtım Bülteninden) Doğan Egmont Yayıncılık / 276 sf / 29 TL

İdefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Bir Nefes Gibi / Ferzan Özpetek / Can Yayınları

Körlük / Jose Saramago / Kırmızı Kedi Yayınları

Cesur Yeni Dünya / Aldous Huxley / İthaki Yayınları

ALBÜM

“…Ve Ayşegül Aldinç”

Türk pop müziğinin öncü isimlerden Ayşegül Aldinç’in ilk solo albümü “…Ve Ayşegül Aldinç” şimdi tüm dijital platformlarda!

Ayşegül Aldinç’in 1988 yılında yayımlanan albümünde müzik dünyasının en önemli söz yazarı ve bestecilerinden Barış Manço, Aysel Gürel ve İlhan Şeşen’in şarkıları da yer alıyor. 12 şarkılık albümdeki 11 şarkının aranjmanı Garo Mafyan’ın üstlendiği albümde;

Kara Sevda, Hayır, Sen Güneşten Önce Gel, Bir Kız, Anlatmak İstediğim Bazı Şeyler Var, Böyle Bırakma, Gözlerin Su Yeşili, Bir Bahar Aşkısın, Gülbeyaz, Farketmez, Mavi Maviydi Gökyüzü, Yolla Yolla adlı şarkılar bulunuyor.

Dijital platformlarda sevenleriyle buluşan albüm, çok yakında CD ve plak formatlarında da müzik marketlerdeki yerini alacak.

Ruhu doyuran şarkılar:

Tesadüfen / Hakan Kurtaş&Kalben

Bir Ağaç Olsam / Dil Tengi

Deriko / Dilan Ekinci&Paul Dwyer

FİLM

Karakomik Filmler 2

Cem Yılmaz’ın son filmi Karakomik Filmler 2, 26 Haziran’da Netflix’te yayınlanmaya başlandı. Film, Deli ve Emanet olmak üzere iki ayrı filmden oluşuyor. Cem Yılmaz’ın yönetmen koltuğunda olduğu filmde Cem Yılmaz, Çağlar Çorumlu, Özge Özpirinçci, Necip Memili ve Tülin Özen gibi ünlü oyunlar yer alıyor. Deli filmi taksici Güven’in bir gece mesaisinde yaşadığı olayları anlatıyor. Emanet ise babasının vefatının ardından şöhret olma hayaliyle yola çıkan Birol’un yaşadığı macerayı konu alıyor.