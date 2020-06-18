Haftanın Pusulası

KİTAP

Kızların Suskunluğu

Guardian’ın, “21. yüzyılın en iyi 100 kitabından biri” olarak seçtiği; The Economist’in, “Dokunaklı ve usta işi bir roman,” olarak tanımladığı “Kızların Suskunluğu”nda, Man Booker ödüllü İngiliz yazar Pat Barker, Troya Savaşı’nı Akhilleus, Odysseus ve Agamemnon gibi intikam peşindeki erkeklerin değil, onların gölgesinde kalan bir kadın olan Briseis’in gözünden anlatıyor ve İlyada Destanı’na yepyeni bir bakış açısı getiriyor.

“Kızların Suskunluğu, Briseis'in hayal ettiği yeni şarkı: Savaşın kadınlar için ne anlama geldiğini anlatan bir anlatı… Ama bu hikâye savaşın nasıl şanlı olduğunu, erkeklerin ne kadar cesurca çarpıştığını anlatmayacak… o defalarca yapıldı. Hayır, bu, tarihte unutulmaya zorlananların hikâyesi. Yine de unutulmayacağız, yıllar sonra bile anneler çocuklarına Troya şarkılarını söyleyecek, biz de onların rüyalarından eksik olmayacağız… kâbuslarından da.”

Seda Çıngay Mellor’un çevirisiyle 19 Haziran’da okurla buluşacak romanı Sam Baker şöyle tanımlıyor: “Ben, Kirke muazzam bir feminist anlatıydı, Kızların Suskunluğu ise her parçasıyla bambaşka bir seviyede. Pat Barker’ın külliyatında Damızlık Kızın Öyküsü’ne denk gelen bir an.” (Tanıtım Bülteninden) İthaki Yayınları / 320 sf

Pandora Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

- İkinci Hayat / Nurdan Gürbilek / Metis Yayınevi / 208 sf

- Normal İnsanlar / Sally Rooney / Can Yayınları / 264 sf

- Sür Pulluğunu Ölülerin Kemikleri Üzerinde / Olga Tokarczuk / Timaş Yayınevi / 304 sf

ALBÜM

Sertab Erener / Ben Yaşarım

Sertab Erener “Kırık Kalpler Albümü”nden yaklaşık 4 yıl sonra 13. stüdyo albümü “Ben Yaşarım”ı 12 Haziran’da yayınladı. Merakla beklenen albümün online lansmanı ise, Sertab Erener'in instagram hesabından gerçekleşecek.

Ağırlıklı olarak kendisinin yazdığı sözlere ve Emre Kula'nın müziklerine yer verdiği albümde ayrıca Ersel Serdarlı imzalı şarkılar var.

Sözleri Sezen Aksu'ya ait “Belki de Aşk Lazım Değil”, Redd grubundan Doğan Duru'ya ait “Koyudur Karanlığı” ve sözleri Can Bonomo'ya ait olan “Anca Gidersin” albümün sürprizleri olarak dikkat çekiyor.

Daha önce tekli olarak yayınlanan “Belki de Dönerim” ve Sezen Aksu'nun yazdığı şarkı “Kız Leyla”nın da yer aldığı albümü Sertab Erener şu sözleri ile anlatıyor: “Ne kadar söz, ne kadar duygu birikmiş içimde. Her notasını ilmek ilmek içimde bağlayıp size aktardım. Çok heyecanlıyım. Umarım siz de seversiniz.”

Ruhu doyuran şarkılar:

- Wait for you / Tom Walker

- Beni bana bırak / Yasemin Mori

- Ağlaya ağlaya / Jabbar

DİZİ

Years and Years

İngiliz orta-üst sınıf beş kardeşten oluşan bir aile olan Lyonsların eşleri ve çocukları ile beraber 2019’dan 2030’a kadar olan yaşamlarını konu edinen Years and Years’ın belki de en büyük alametifarikası bugünden bakarak kurduğu gelecek tasvirinin korkutucu derecede gerçekçi oluşu. Amerika başkanı Donald Trump’ın ikinci dönem için seçildiği, Brexit’in sonuçlarının iyice somutlaştığı, Çin ve Amerika arasındaki ekonomik gerginliğinin dehşet verici bir zirveye ulaştığı, küresel ısınmanın sonuçlarının, mülteci krizinin ve dünya genelinde aşırı sağa yönelişin bizi nasıl bir geleceğe sürüklediğini aktaran Years and Years, izleyiciyi sarsıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunun harika performansları da Years and Years’ı son dönemin en iyisi yapan sebeplerden biri. Emma Thompson’ın hayat verdiği, fütursuz, cüretkâr, kötücül, gerçek-ötesi popülizm ile kitleleri manipüle eden politikacı Vivienne Rook, bugün maalesef hepimizin tanıdığı bu figürü ve etrafında yarattığı politik yerçekimini mercek altına almamızı sağlıyor. BBC One ve HBO ortak yapımı olan dizi tek sezon ve 6 bölümden oluşuyor, takviminize almayı unutmayın!