Haftanın Pusulası

KİTAP

Körburun

“Birazdan güneş doğacaktı. Uyuyan cırcırböcekleri uyanacak, yorulanlar uykuya dalacak, insanlar yataklarından kalkıp kahvaltı masasına geçecekti. Yıldızlara bakılırsa bulutsuz, rüzgârsız, ılık bir gün olacaktı. Önce uzaktan düdük sesi duyulacaktı, sonra şehir hatları vapuru, yosunların kokusunu kabartan köpükler çıkararak iskeleye yanaşacaktı. İçi her zamanki gibi çay ve mazot kokacaktı. Halatlar atıldıktan birkaç dakika sonra hemen toplanacaktı; vapur Körburun'da çok beklemeyecekti çünkü Seher'den başka yolcusu olmayacaktı büyük olasılıkla.”

Körburun, hem uzak hem yakın bir ada… Sapa, içine kapalı ama bir o kadar da yakınındaki anakaranın uzantısı. Kuşaklardır gözden ırak, ağır akan yaşantısı aslında hiç yabancısı olmadığımız bir öykü anlatıyor bize. Eski, "ah ne güzel komşularımız" ile geçen günlerden gittikçe kendi içine kapanan, içine kapandıkça da kendi kurallarındaki dayatmacılığın sertleştiği bir yaşamın adım adım örüldüğü Körburun'da gürültülü şeyler hakkında susulur, günlük sesler ise uğultuya dönüşür.

Hikmet Hükümenoğlu, üç kuşağın aşklarını, hırslarını, düş kırıklıklarını anlattığı Körburun'da “büyük roman”ı deniyor ve bizi öykünün bireyi aştığı yere bakmaya yönlendiriyor. (Tanıtım Bülteninden) Can Yayınları / 592 sf / 48 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Körlük / Jose Saramago / Kırmızı Kedi Yayınları / 336 sf

Bir İdam Mahkûmunun Son Günü / Victor Hugo / İş Bankası Kültür Yayınları / 118 sf

Kurtlarla Koşan Kadınlar / Clarissa P. Estes / Ayrıntı Yayınları / 520 sf

ALBÜM

Ezginin Günlüğü / 40 Yıllık Şarkılar

Müzikal yolculuğuna 80'li yıllarda başlayan, Türkiye'nin kült gruplarından Ezginin Günlüğü’ne ait iz bırakmış şarkılar, bu kez 20 sanatçıyı “40 Yıllık Şarkılar” albümünde bir araya getirdi. Her bir Ezginin Günlüğü şarkısının farklı bir sanatçı tarafından yorumlandığı albüm, DokuzSekiz Müzik yapımcılığında, bir yılı aşkın bir sürede hazırlandı. “Ezginin Günlüğü - 40 Yıllık Şarkılar” albümü mayıs ayında dinleyiciyle buluştu.

Albüm için Bora Duran, Can Bonomo, Can Kazaz, Canozan, Cihan Mürtezaoğlu, Dilhan Şeşen, Dolu Kadehi Ters Tut, Eda Baba, Fikri Karayel, Gripin, Harun Tekin, Karsu, Melek Mosso, Melike Şahin, Nilipek., Ömer Yener, Pinhani, Rubato, Sedef Sebüktekin ve Zeynep Bastık gibi son yılların sevilen ve üretken isimleri en sevdiği Ezginin Günlüğü şarkısını yorumladı.

Ruhu doyuran şarkılar:

Pinhani / Dünyadan Uzak

Nükhet Duru&Mabel Matiz / Nerde

Jehrmar / Aylo Dilo

DİZİ

Killing Eve

Fleabag dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Phoebe Waller-Bridge’in yaratıcısı olduğu Killing Eve, ilk iki sezonuyla izleyicinin beğenisini kazandı ve televizyon dünyasında büyük ses getirdi. Sandra Oh’un performansıyla Altın Küre ödülüne layık görüldüğü, Jodie Comer’ın ise Emmy ödülü kazandığı dizi, bu yıl 3. sezonuyla izleyici karşısına çıktı.

Gerilim ve mizah öğelerini aynı pota içerisinde eriten dizi, ana karakterler arasındaki gelgitli ilişkiyi izleyiciye başarılı bir şekilde aktarmasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Dizinin ilk sezonu, masa başı işinden kurtulup ajan olma hayalleri kuran polis Eve ile devletlerarası bir kiralık katil olan Villanelle arasındaki kedi fare oyununu odak noktasına alırken; dizinin 2. sezonu ise Villanelle ve Eve arasındaki ilişkiyi daha feminist bir noktaya taşımıştı.

Dizinin 3. sezonu ise işsiz kalan suikastçi Villanelle ile Eve arasındaki ilişkiye odaklanmaya devam ediyor. İkilinin birbirine dönüş yolculuğu arkadaşlarını ve ailelerini de etkiliyor.