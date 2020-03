Haftanın Pusulası...

KİTAP

Gençlerle Baş Başa: İklim Krizi ve Ekolojik Yıkım

İklim değişikliğinin belirtileri neler? Küresel ısınmayı durduramazsak dünyamızı nasıl bir gelecek bekliyor? Fosil yakıtlar neden sera etkisi yaratıyor? Alternatif enerji kaynakları söylendiği kadar masum mu? Nükleer enerji çözüm olabilir mi? Kyoto Protokolü neden işe yaramıyor? İklim krizi ekosistemi nasıl etkiliyor? Doğal kaynaklarımız tükeniyor mu? Akarsuları, toprağı, havayı kirletmeyen “temiz” bir sanayi mümkün mü? Elektrikle çalışan arabalar sahiden çevre dostu mu? Monokültür nedir ve neden zararlı? GDO’lu ürünler açlık sorununa çare mi? Arıların ölümü neyin habercisi? Biyoçeşitliliğin azalmasından endişe etmeli miyiz? …Ve en önemli soru: İklim krizi ve ekolojik yıkımdan kim sorumlu?

Fikret Başkaya bu kısa fakat yoğun kitapta, iklim ve ekolojiye dair en temel ve can alıcı soruları kendine özgü üslubuyla yanıtlıyor. İklim Krizi ve Ekolojik Yıkım hem gençlere hem de genel bilgi sahibi olmak isteyen meraklı okurlara hitap edecek şekilde, akıcı bir söyleşi havasında kaleme alındı. Başkaya, genel çerçeveyi çizerken bu alana özgü teknik terimleri ve olguları sade bir dille açıklamakla yetinmeyip sorunun asıl failini de net olarak çözümlüyor: kapitalizm. (Tanıtım Bülteninden) Yordam Kitap / 160 sf / 16 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

- Hayvan Çiftliği / George Orwell / Can Yayınları

- Körlük / Jose Saramago / Kırmızı Kedi Kitap

- Simyacı / Paulo Coelho / Can Yayınları

TEKLİ

Barış Çapkın / “Otur Da Dinle”

Barış Çapkın 2015 yılından günümüze yayımladığı “Yalandan”, Peyk grubundan “İrfan Alış” ile birlikte yaptıkları “Meydanlar”, solo çalışması “Alem”, ve geçen sene “Peyk” ve “Barış Çapkın” ortak çalışması olan Babajim İstanbul Stüdyolarında canlı olarak kaydedilen “Son mu” isimli şarkının ardından “Otur da dinle” isimli yeni teklisi ile yeniden karşımızda.

Söz ve müziğin kendisine ait olan “Otur da dinle” adlı şarkının düzenlemesi ve kayıtları da Barış Çapkın tarafından yapılmış. Yasin Soyöz tarafından VCS film ve müzik stüdyolarında gerçekleştirilen trompet kayıtlarına Dilan Balkay eşlik ediyor.

Barış Çapkın 2020 yılında yayınlanacak olan yeni şarkıların haberini vermekle birlikte aynı zamanda bahar aylarında akustik performans videolarının da yayınlayacağını belirtiyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

- Akvaryum / Gevende

- Man Down / In Hoodies

- Sandman / Kirsty McGee

DİZİ

Anne with an E

Breaking Bad’in senaristlerinden Moira Walley-Beckett’ın yaratıcısı olduğu Netflix dizisi “Anne with an E”, muhteşem bir hayal gücüne sahip olan Anne Shirley’nin maceralarını anlatıyor. Anne’in maceralarını kimlik, cinsiyet ayrımcılığı, zorbalık ve ön yargı gibi her dönem geçerli olan sorunlar üzerinden izleyiciye aktaran dizi, Anne’in iç dünyasındaki zenginliği ve yaşama sevincini de hikâyenin içerisine güzel bir şekilde yerleştirmesiyle dikkat çekiyor.

Anne; şartlar ne olursa olsun hayatta her zaman umudumuzu korumamızı, hayal kurmaktan asla vazgeçmememizi ve günümüz şartlarında bile masalların büyüsüne inanmamız gerektiğini söylüyor adeta. İçimizdeki çocuğu yaşatmamız konusunda da bizlere ilham veriyor. Anne, yukarıda da bahsettiğimiz gibi her dönem geçerli olan kalıplaşmış düşüncelerden sıyrılıp insanın kendisi gibi olması gerektiği konusunda çevresindekilere yol gösteriyor. Dizi Anne’i, ‘mükemmel insan’ olarak göstermek yerine büyüme çağındaki her çocuk gibi hatalar yapan biri olarak resmediyor. Bu sayede izleyici olarak, Anne’in yaptığı hataları ve bu hataları düzeltmek için başvurduğu değişik yolları da görme şansına erişiyoruz.

1890’ların sonlarında geçen Anne with an E, 3 sezon olarak Netflix’te.