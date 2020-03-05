Haftanın Pusulası

KİTAP

Göçmek Ne Garip Şey Anne!

Filiz Yavuz son dönemde gerçekleşen beyaz yakalı göç dalgasıyla ülkeyi terk eden bir akademisyen, yazar, anne, eş. Neden gittiğini, gittiğinde neler bulduğunu, bürokratik sıkıntılardan kültürel açmazlara, asla aşılamayan cam tavanlardan, en çok özlenen beklenmedik detaylara, pratik tavsiyelerden komik anekdotlara eşine az rastlanır bir içtenlik ve gözlem yeteneğiyle aktarıyor.

Gazeteci Melis Alphan kitapla ilgili şunları söylüyor: “Göçmek Ne Garip Şey Anne! adlı kitap Filiz’in Madrid’e gidişiyle başlıyor. Türkiye’nin 20 yıllık panoramasını Türkiye’den göçün kısa tarihi izliyor; süren göç dalgasının kökleri irdeleniyor. Hepimize sirayet eden umut ve umutsuzluk arasındaki gelgitler ve mutluluğun umutla ilişkisi ortaya konuyor. Kitap, Türkiye’den göç etmek isteyenler için aynı zamanda bir kılavuz niteliğinde. Gitmenin ve gidilen yerde tutunmanın yollarına dair teknik detayların yanı sıra, sosyal ve kültürel hayata katılım ve uyum anlamında kolaylaştırıcı ipuçlarını da içinde barındırıyor.” Mundi Yayınları / 152 sf / 19 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Son Av / Jean-Christophe Grangé / Doğan Kitap

Sarmal / Murat Ağırel / Kırmızı Kedi Yayınları

Hiç’likten Gelen Güç / Tuğçe Işınsu / Feniks Kitap

ALBÜM

Ceylan Ertem / Cahille Sohbeti Kestim

Ceylan Ertem, çoğu türkü yorumlarından oluşan yeni albümünde; sevginin, kardeşliğin, inancın, direncin, tutkunun sesini yükseltiyor. Türkü yorumları dışında bir Ahmet Kaya, iki de Fikret Kızılıok şarkısı yorumlayan şarkıcıya, çok özel başka şarkıcı dostları da eşlik ediyorlar. Can Güngör ve Gökhan Türkmen ile Kızılok şarkılarında düetler gerçekleştiren Ertem’in albümünde Yusuf Taşkın ve Coşkun Karademir’in de seslerini duyacağız.

Hasan Saltık ve Bülent Forta yani Kalan Müzik ve Ada Müzik’in ortak yapımı olan albümde Ertem, memleketin çok değerli aranjörlerinden Cenk Erdoğan, Can Güngör ve Çağrı Sertel ile çalıştı.

Ruhu doyuran şarkılar:

Keklik İdim Vurdular / Koray Candemir

İki Keklik / Minor Empire

Haydar Haydar / Can Gox

DİZİ

Tabula Rasa

Tabula Rasa Belçika kanalı VRT ve Alman kanalı ZDF ortak yapımı olan ve popüler online dijital platform Netflix tarafından da dünya geneli yayın hakları alınan Belçika yapımı psikolojik gerilim türünde bir dizi.

Tabula Rasa’nın kelime anlamı ‘Boş Levha’. Ünlü İngiliz filozof John Locke‘un ortaya attığı ünlü bir kuramın adı ayrıca. Kısaca ifade etmek gerekirse insan beyninin başlangıçta “boş bir levha” olduğunu öneren felsefi bir görüş Tabula Rasa.

Tabula Rasa, 29 Ekim 2017-3 Aralık 2017 tarihleri arasında yayınlanmış ilk olarak. Toplam 9 bölümden oluşmakta. Bölüm süreleri 51-55 dakika arasında değişmekte. Dizinin dili Felemenkçe. Ama Belçika gibi çok dilli bir ülkenin ürünü olduğu için İngilizce, Almanca ve Fransızca ifadeler de duymak mümkün dizi içerisinde.

Bu hafta size tavsiye ettiğimiz dizinin konusu ise kısaca şöyle: Hafıza kaybı yaşayan bir kadın, bir kayıp şahıs vakasının kilit ismi olduğunda kendini aklamak için hatıralarını yeniden bir araya getirmek zorunda kalır. İki ayrı zamanda, geçmişte ve şimdiki zamanda geçen dizi, son bölümüne kadar izleyiciyi sarıp sarmalıyor.