Haftanın Pusulası...

KİTAP

Nickel Çocukları

Çağdaş edebiyatın parlak yıldızı Colson Whitehead’den fırsatlar ülkesinin karanlık yüzüne bakan iddialı bir roman: Nickel Çocukları. Whitehead, yakın zamana değin faal olan bir okuldaki gerçek olaylardan yola çıkan bu sürükleyici metinde siyaha ve beyaza, geçmişe ve bugüne dair bir öykü anlatıyor; gelecek hayalleri kuran genç bir oğlanın peşi sıra altmışlı yıllara, bir zamanlar Amerika’ya uzanıyor. Kirkus Prize 2019 En İyi Roman Ödülü sahibi Nickel Çocukları, büyük düzensizliklerle damgalanmış bir çağda büyüyen Elwood Curtis’in izini sürüyor ve onun, idealizmle dolu düşlerinden acımasız hakikatlere uyanışını izliyor. Yakın geçmişe ayna tutan bu sürprizli roman, Yeraltı Demiryolu’nun koyduğu noktanın ardından yeni bir sayfa açıyor ve Pulitzer ödüllü Colson Whitehead’i gündeş edebiyatın en kayda değer isimleri arasına taşıyor. Colson Whitehead, Amerikan rüyasını sorgulamayı sürdüren Nickel Çocukları’nda herkese eşit şartlar sunmayan zalim bir dünyada sağ kalmanın bedelini ortaya koyuyor. (Tanıtım Bülteninden) Siren Yayınları / 216 sf / 25 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satanları şunlar oldu:

- Bunu Herkes Bilir / Emrah Safa Gürkan / Kronik Kitap

- Hiç’likten Gelen Güç / Tuğçe Işınsu / Feniks Kitap

- Son Av / Jean-Christophe Grange / Doğan Kitap

TEKLİ

Dolu Kadehi Ters Tut / Kaçar Gider

Dolu Kadehi Ters Tut’un yeni single’ı “Kaçar Gider” 28 Şubat Cuma tüm dijital platformlarda yayında olacak.

Müzikal yolculuklarını en başından beri tam bağımsız sürdüren ikili, geçtiğimiz yılın nisan ayında üçüncü albümleri “Karanlık”ı yayınlamıştı. 2019’u birçok şehirde konserler vererek geçiren DKTT -kendileri için uzun bir aradan sonra- albüm sonrası ilk single’ını paylaşmaya

hazırlanıyor. Bu single, aynı zamanda grubun ilk alt pop/lo-fi pop türündeki parçası olacak.

Tümüyle ev stüdyosunda üretilen ve kaydedilen “Kaçar Gider”in vokalleri Uğurhan Özay’a; prodüksiyon, mix ve mastering’i ise gitarları da çalan Mürsel Oğulcan Ava’ya (Moawk) ait.

Kapak fotoğrafı Ayman Şanlıtürk’ün objektifinden.

Ruhu doyuran şarkılar:

- Yeniden / Yolda

- Alla Beni Pulla Beni / 24 Ayar, Müjde Kızılkan, Evrencan Gündüz

- Coşacağım / Burcu Yeşilbaş, Fatih Erkoç

DİZİ

The Outsider

Edebiyat dünyasının önemli isimlerinden Stephen King‘in sevilen eserleri son yıllarda hem sinema dünyasından hem de televizyon dünyasından büyük ilgi görüyor. Son dönemde The Dark Tower, It, Pet Sematary gibi romanları beyazperdeye uyarlanan King’in televizyondaki uyarlamalarının sayısı da da hızla artıyor. 11.22.63, Castle Rock, Mr. Mercedes gibi Stephen King uyarlamalarına bir yenisi daha eklendi: HBO tarafından hazırlanan The Outsider. 12 Ocak’ta HBO ile birlikte Dijitürk’te de yayınlanmaya başladı.