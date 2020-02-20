Haftanın Pusulası...

KİTAP

Korku Sal Cesur Desinler

Psikiyatr Yankı Yazgan son 10 yıl içinde yazdığı yazıları bir araya getirdi. Kaygılarımızdan eşitsizliğe, zorunlu göçlerden zorbalığa, korkulardan cesarete, savaşlardan barışa pek çok meseleyi Korku Sal Cesur Desinler kitabında, bugünle geçmiş arasında köprü kurarak anlatıyor.

Dünyada ve ülkede olup bitenlerin ana çizgileri: Korkutucu bir eşitsizlik, yok oluş kaygılarımızı tetikleyen iklim krizi, salgınları önleyen aşılara ve bilime düşmanlık, bireysel silahlanma, zorunlu göçler, boy boy zorbalık. Bunların insan üzerindeki etkileri ve bu etkilere direnenler…

Korku Sal Cesur Desinler insanı ve hayatı anlamak için, bugünden geçmişe uzanan o uzun yolculukta kalbinize dokunacak. (Tanıtım Bülteninden) İnkılâp Kitabevi / 192 sf / 20 TL

Pandora Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

- Leylan / Selahattin Demirtaş / Dipnot

- Uygarlıkların Batışı / Amin Maalouf / Yapı Kredi

- Bugün Kalan Hayatımın İlk Günü / Maud Ankaoua / Yan Pasaj

ALBÜM

Murathan Mungan / 2020 Model

26 farklı ismin Murathan Mungan’ın yepyeni şarkı sözlerinde buluştuğu “2020 Model” albümü Pasaj&Garaj Müzik etiketi ile tüm dijital platformlar ve müzik marketlerindeki yerini aldı.

Hazırlığı yaklaşık bir buçuk yıl süren albümde yıllar önce bestelendikleri halde dinleyici karşısına çıkmadıkları için hiç bilinmeyen şarkılar olduğu gibi, albümün hazırlanması sırasında seslendiren sanatçılar tarafından bu albüm için bestelenmiş şarkılar mevcut. Nazan Öncel, Derya Köroğlu, Kalben, Gaye Su Akyol, Can Algeç, Bora Duran, Ozbi, Jabbar&Deeperise, Aylin Aslım&Ah! Kosmos, Batu Akdeniz kendi besteleriyle albümde yer alan sanatçılar arasında.

Albümde rock’tan elektronic’e, rap’ten pop’a birçok müzik janrı bir arada. Şarkı sözlerinin sahibi olmasının dışında albümün içerik tasarımını ve süpervizörlüğünü de üstlenen Murathan Mungan, albümdeki bu çeşitlilik için “Ben Türkiye’yim” diyerek kendi yansımasını anlatıyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

- Yol / Fikri Karayel&Tolga Erzurumlu

- Geri Ver / Melike Şahin

- Ben Seni Arayamam / KÖFN

BELGESEL

American Factory

“Barack ve Michelle Obama’nın yeni yapım şirketinin dağıtımını üstlendiği ilk film olan Amerikan Fabrikası ilk görüşmeleri 2013’e uzanan ve resmi açılışını 7 Ekim 2016’da yapan Fuyao American Glass fabrikasındaki hayatın izini sürüyor. Çalışanları, üretim sürecini olduğu kadar genelde kültür savaşları olarak adlandırılan ancak bu bağlamda farklı sömürü biçimleri demenin daha uygun olduğu pratikleri de aktarıyor.

Aynı teknolojiye sahip iki fabrikadan biri neden zarar eder? Başka nedenler gösterilebilir, ama esas yanıt emek gücünün ne kadar ve nasıl sömürüldüğünde yatıyor. Eski General Motors fabrikasındaki ücretlerinin yarısını alacakları bir iş bulabildikleri için sevinen Amerikan proleterler hevesle yeniden dâhil oldukları çalışma hayatında hızla yeni emek disiplinine adapte olmaya zorlanıyorlar. Çalışmadıkları takdirde bütün varlıklarını kaybedecek olsalar da, çalışırken bir ev sahibi olabildikleri için kendilerini “orta sınıf” olarak niteleyen Amerikalıların sınıf düşme korkusunu da, yöneticiler açısından verimli bu zemini kullanmanın yolunun sendikal örgütlenmeyi engellemekten geçtiğini bilen Çinlileri de belgeselde izleme fırsatı buluyoruz.” (Ali Rıza Güngen / Gazete Duvar)

En İyi Belgesel Oscarı’nı alan American Factory Netflix’te izlenebilir. Belgeselin ardından Barack&Michelle Obama ve yönetmenlerle yapılan 10 dakikalık görüşmeyi izlemenizi de tavsiye ederiz.