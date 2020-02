Haftanın Pusulası

Oyuncu: Adile Naşit

Sibel Öz’ün beş yıllık emeğinin ürünü olan “Oyuncu: Yeşilçam Yıldız Sisteminde Bir Anti-Yıldız: Adile Naşit” adlı kitap 14 Şubat Cuma günü kitapçılarda olacak.

Hiç başrol oynamasa da yıldız sisteminin dışında bir “anti-yıldız” olan; “çarpık bacakların ve bücür boyunla asla başarılı olamazsın” denilse de önce kendini, sonra seyircisini yaratmayı başaran; hafızalarda anne rolleriyle yer etmesine rağmen aslında “başka türlü” bir oyuncu olabilecek Adile Naşit’e saygı duruşu niteliğinde bir kitap.

Babası tiyatronun efsane isimlerinden tuluatçı “Komik-i Şehir” Naşit Bey, annesi kantocu Amelya Hanım, büyükannesi kantocu “Küçük Verjin”, dedesi kemani Yorgi efendi, dayıları tuluatçı-düettocu Niko ve kemani Andre, kardeşi tiyatro-sinema oyuncusu Selim… Kısaca, kanında “oyuncu”luk olan bir sahne sevdalısı Adile Naşit…

“Oyuncu”, dış görünüşüyle klasik “yıldız” standartlarına taban tabana zıt sayılsa da oyunculuğuyla, sahneye/rollere hâkimiyetiyle, duruşuyla yıldızlaşmış bir isim olan Adile Naşit’in ailesinin ve kendisinin hikâyesini -dönemsel bağlamları da göz önünde tutarak- ele alıyor. Üstelik bununla yetinmeyip, Adile Naşit’in hikâyesi Yeşilçam’ın en güçlü olduğu dönemden ayrılamayacağından, Yeşilçam sinemasına ve yıldız sistemine de eleştirel bir gözle bakıyor. (Tanıtım Bülteninden) İletişim Yayınları / 256 sf / 35 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Hiç’likten Gelen Güç / Tuğçe Işınsu / Feniks Kitap

Leylan / Selahattin Demirtaş / Dipnot Yayınları

Bunu Herkes Bilir / Emrah Safa Gürkan / Kronik Kitap

ALBÜM

Can Kazaz / Yuken

Sevilen besteci, söz yazarı ve şarkıcı Can Kazaz, müzikseverleri yeni tarzı ile müjdeliyor! Sanatçının beatmaker’lık yaptığı dönemlerde kullandağı mahlası olan “Yuken”, Can Kazaz’ın yeni EP’sine adını veriyor. Can Kazaz’ın daha önce yayınlanmış şarkılarının yeni düzenlemelerinden oluşan bu EP’yi dijital platformlardan dinlemek ya da satın almak mümkün.

Sanatçının ilk ismi Uluğ’un ilk harfi U ve Can’ın yan yana gelmesiyle İngilizce “U Can (you can / yuken)” olarak okunan bu isim, Can Kazaz’ın hip hop müzik prodüksiyonuna olan bakış açısını ve west coast stiline olan sevgisini gösteriyor.

Hayranlarının severek dinlediği ‘Kırlangıçlar Gibi’, ‘Keşke Uyuyabilsem’, ‘Ankara’da Biri Var’ ve ‘Sen Diye’ şarkılarının Can Kazaz’ın bakış açısından R&B versiyonlarıyla dinleyicilerin karşısına çıkıyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Cooking Breakfast for the One I Love / Tülay German

Ennio / İlhan Erşahin

Mesopotamia / Erkin Arslan

DİZİ

The Stranger

Harlan Coben’in diziyle aynı adı taşıyan gerilim romanı “The Stranger”, Netflix’in yeni dizisi oldu. Dizinin yapımcılığını da Harlan Coben üstleniyor.

The Stranger, Harlan’ın ilk Netflix dizisi değil. Daha önce “The Five” ve “Safe” adında iki mini cinayet dizisi ortaya çıkardı. Yani bu iki dizinin gizem dozu yüksek polisiye tarzını sevenler bu diziyi de seveceklerdir.

Ortalama 45 dakikadan oluşan 8 bölümlük ilk sezon, sevdiklerimizin sırlarını öğrendiğimizde onlara karşı tavrımızın ne olacağına odaklanıyor. Genç bir kadın dizi boyunca bir mahalledeki insanlara sevdiklerinin sırlarını açıklıyor ve sonra bir öğretmen kayboluyor, bir genç çıplak halde nehir kenarında bulunuyor, bir anne sahibi olduğu kafede öldürülüyor, okulun futbol takımının parası çalınıyor, yaşlı bir adamın kentsel dönüşüme direnen evi belediye tarafından yıkılıyor ve bu evden de bir ceset çıkıyor…

Hepsi birbiriyle bağlantılı bu olaylar, aynı Safe’te olduğu gibi incelikli bir olay örgüsüyle ve sürükleyici bir ritimde izleyiciye aktarılıyor.

Amerika’da geçen bir kitaptan uyarlanan bu İngiliz dizisinin tümü Manchester’da çekilmiş. Richard Armitage ve Siobhan Finneran gibi İngiliz aktörler ise rollerinin hakkını veriyor. Dizinin hayranları, yeni sezonun gelmesini dört gözle beklerken, Harlan ise 2. sezona çok gerek olduğunu düşünmediğini açıkladı.