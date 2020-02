Haftanın Pusulası...

Haftanın kitabı, filmi ve albümü

KİTAP

İyi Bir Hayat

Alan Querry, kızı Vanessa doktorası için Amerika’ya gittiğinden beri onu ziyaret etmeye fırsat bulamamış, bunun yerine başarılı bir müteahhit olarak İngiltere’deki işlerini büyütmekle meşgul olmuştur. Londra’da hırslı bir müzik prodüktörü olan öteki kızı Helen ile Vanessa zamanla birbirinden uzaklaşmış, iki kardeş –ama özellikle de artık felsefe dersleri veren Vanessa– anne babalarının boşanmasını ve annelerinin ölümünü hiçbir zaman tam anlamıyla atlatamamıştır. Dönem dönem depresyonla boğuşan Vanessa’nın ciddi bir krizin eşiğinde olabileceğini öğrendiklerinde, Alan ile Helen erteledikleri ziyaretin zamanının geldiğini anlar. Günümüzün en önemli eleştirmenlerinden James Wood zarif ve duyarlı romanı İyi Bir Hayat’ta, bir Eski Dünya’lının gözünden yer yer komik, yer yer alışılmamış izlenimlerden oluşan bir Amerika portresi sunuyor. (Tanıtım Bülteninden) Yapı Kredi Yayınları / 184 sf / 20 TL

Sanal kitap mağazası İdefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satanları şunlar oldu:

- Akşam Yıldızı / İskender Pala / Kapı Yayınları

- Hiçbir Karşılaşma Tesadüf Değildir / Hakan Mengüç / Destek Yayınları

- Şeker Portakalı / Jose Mauro De Vasconcelos / Can Çocuk Yayınları

TEKLİ

Güneş Özgeç / Güneş Yüzüm

Alternatif sahnelerin özgün söz ve müzik yazarlarından Güneş Özgeç’in yeni teklisi “Güneş Yüzüm” çıktı. 31 Ocak’ta yayınlanan ve sanatçının alıştığımız akustik sound’una elektronik müziği de dâhil eden şarkının yapımcılığını, Büyük Ev Ablukada ile yaptıkları çalışmalarıyla da tanıdığımız Başar Yurtçu ve Cem Yılmazer üstleniyor. Güneş Özgeç’in “Kimsenin kendisi olmaya izin verilmediği bir dünyaya karşı uyanık olmanın ve direnmenin şarkısı” olarak tarif ettiği “Güneş Yüzüm”, dijital müzik kanallarından dinlenebilir ve indirilebilir.

Ruhu doyuran şarkılar:

- Gülünce gözlerinin içi gülüyor / Tanju Okan

- Sensiz yaşayamam / Ayla Dikmen

- Gün doğmuyor / Erkin Koray

BELGESEL

I Am A Killer

Netflix ilk sezonunu 2016’da yayınladığı “I Am A Killer” belgeselinin 2. sezonunu da meraklılarına sundu. Her bölümde farklı katillerin hayat hikâyelerinin anlatıldığı bu belgeselde sadece katilin anlattıklarına değil, olayın ilgilileri ve uzmanlarla yapılan röportajlara da yer veriliyor. Her bir sezonu 10 bölümden oluşan belgeselde, yaşanan hayat hikâyelerini katillerin kendi seslerinden dinlerken cinayetin arka planını da öğrenebiliyorsunuz.

İzlerken bir katilin psikolojik durumunu anlamaya imkân veren bu yapımda, kimi zaman çocuklukta yaşanan şiddetin ve sevgi eksikliğinin neden olduğu durumları fark ederken kimi zaman da şanssızlığın ya da verilen yanlış kararların hayatı nasıl şekillendirdiğini yaşanmış örneklerden izleyebiliyorsunuz. Cinayetlerin nasıl işlendiğini ve katil psikolojisini merak edenler için soluksuz izlenebilecek bir tercih.