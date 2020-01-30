Haftanın Pusulası...

KİTAP

Ya dünyayı kediler yönetseydi?



Caitlin Major’un yazdığı, Kelly Bastow’un resimlediği çizgi roman “Adam Manfried” (Manfried the Man) Yabancı Yayınları’ndan çıktı.

Paste Magazin’e göre 2018’in en iyi 25 çizgi romanı arasında gösterilen Adam Manfried, Ya dünyayı kediler yönetseydi? diye soruyor.

“Steve Kedioğlu, tüm arkadaşları çoktan aile kurup yavrulamışken çağrı merkezindeki sıkıcı işi ve bomba patlamış gibi darmadağın evi arasında kapana kısılmıştı. Hayatındaki tek mutluluğu, evcil adamı Manfried’dı. Bir gün dikkatsizliği yüzünden Manfried evden kaçınca, hem dostunun kıymetini anlayacak hem de yepyeni bir farkındalığa ulaşacaktı.”

Kedilerle insanların yer değiştirdiği bir dünyayı tasvir eden çizgi roman, hem duygusal hem de mizahi bir dille okurun karşısına çıkıyor. Yabancı Yayınları / 224 sf / 35 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

- Leylan / Selahattin Demirtaş / Dipnot Yayınları

- Unutma, Mutlu Bir Hayat Çok Az Şeye Bağlıdır / Marcus Aurelius / Destek Yayınları

- Kendisinin Efendisi Olmayan Hiç Kimse Özgür Değildir / Epiktetos / Destek Yayınları

TEKLİ

Akkor / Zabt

Üstün Lütfi Yıldırım’ın elektro akustik projesi olarak ortaya çıkan, solo performansların yanı sıra disiplinler arası çalışmalarla görsel-işitsel kolektif performanslar da gerçekleştiren Akkor, yeni single’ı “Zabt”ı dinleyiciyle paylaştı.

Akkor’un 2020’nin ilk çeyreğinde yayımlanacak albümü “Durma”nın habercisi olan “Zabt”, aynı zamanda projenin güncel dilini de yansıtıyor. “Zabt”ta Yıldırım’ın ses deneyleri ve soyutlama ile elde ettiği motiflere analog synthesizer ve piyano kayıtları eşlik ediyor. Akkor, kent ve günlük hayatın barındırdığı sesleri üretiminin merkezine alarak, elektro akustik enstrüman ve bilgisayar destekli teknikler kullanıyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

- Burdurlular / Feyyaz Yiğit

- Kaybolan benim gemim / Brek

- Cuma / The Robo

BELGESEL

Rise of Empires: Ottoman

Bir yandan Hakan: Muhafız, Atiye, Aşk 101 gibi Türkiye yapımı dizilere imza atan Netflix, bir yandan da Türkiye’deki izleyicilerin ilgisini çekebilecek yeni bir belgesel dizisini izleyicilerin beğenisine sundu. Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu alan belgesel dizisi “Rise of Empires: Ottoman”, 24 ocak’tan itibaren izleyiciyle buluşmaya başladı.

Prof.Dr. Celal Şengör ve Dr. Emrah Safa Gürkan danışmanlığında kaleme alınan, yapımcılığını Karga Seven ile birlikte STX Entertainment’in üstlendiği belgesel dizisinin yönetmen koltuğunda Emre Şahin oturuyor. Çekimleri İstanbul’da gerçekleşen dizi, altı bölümden oluşuyor.

Dizi, tarihe damgasını vuran padişahlardan Fatih Sultan Mehmet’in yükselişini ve İstanbul’un fethini konu alırken dönemin Osmanlı İmparatorluğu’nu farklı bir açıdan ele alıyor.

Fatih Sultan Mehmet’in hikâyesini ekranlara taşırken belgesel ve kurmaca türlerini harmanlayacan dizinin başrollerinde Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez gibi isimler yer alıyor. Dizide Fatih Sultan Mehmet’e Cem Yigit Uzümoglu hayat veriyor.

Türkiye ve dünyadan uzmanların anlatımlarıyla zenginleşen belgeselin dili ise tamamen İngilizce.