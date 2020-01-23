Haftanın Pusulası

KİTAP

Leylan

Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde yazdığı üçüncü kitabı “Leylan” Dipnot Yayınları’ndan çıktı. Tanıtım bülteninde şu ifadelere yer verilmiş:

Yaşadığımız bu nefes aldırmayan, “tuhaf” dönemin Diyarbakır’da başlayıp İstanbul’a, oradan Zürih’e uzanan ve Nusaybin’de sonlanan hikâyesi... Muktedirlerin kirli sırıtışlarına inat, hülyasının, serabının üzerine titreyen, acısını içinde koyultsa da yalan ve şiddet üzerine kurulu “zulüm makinesini” sabırla, mizahla, yoldaşça dayanışmayla, zekâyla maskara eden insanlar: Kudret, Bedirhan, Sema, Mutlu, Zeliha ve sonrasında Celal. Hayatı “büyük insanlık”a zehretmeye yeminli o “makinenin” katı/soğuk gerçekliğine bir an olsun gevşemeyen bir varoluş mücadelesiyle, bilgece bir meydan okuyuşla göğüs geren karakterler...

Dipnot Yayınları / 300 sf / 35 TL

Sanal kitap mağazası Kitap Yurdu’ndan aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Bir Ömür Nasıl Yaşanır / İlber Ortaylı / Kronik Kitap / 288 sf

Şeker Portakalı / Jose Mauro De Vasconcelos / Can Yayınları / 182 sf

İrade Terbiyesi / Jules Payot / Ediz Yayınevi / 200 sf

ALBÜM

Kırkbinsinek / Toprak Ana

Kırkbinsinek’in ilk albümü "Sis Pus Sus" 2015’te yayınlanmıştı. Dört yıllık üretim döneminden sonra ikinci albüm müjdesi geldi. Venüs Müzik etiketiyle çıkan “Toprak Ana” isimli albümdeki parçaların bazılarında doğaçlamalarla yoğrulan saykodelik tınılar, bazılarındaysa belirlenmiş kompozisyonlarla oluşturulmuş şarkılar yer alıyor. Albümün ismi, şarkılardaki tema yoğunluğunu vurguluyor. Şarkıların sözlerinin kimisinde doğa içinde var olmanın verdiği mutluluk anlatılırken, bazı sözlerle de baskı düzeni eleştiriliyor. Albümün miksi Murat Gülbay, masteringi Cem Ömeroğlu, Logo tasarımı Sedat Girgin, kapak tasarımı ise Hazar Ekinci tarafından yapıldı.

Kırkbinsinek grubu; gitar ve vokalde Alper Antmen, elektrik gitarda Volkan İncüvez, bas gitarda Tolga Öztürk, davul ve geri vokalde Özgür Devrim Akçay ve synthesizerda Douglas Vegas'tan oluşuyor. Kurulduğu 2008 yılından bu yana, çeşitli konser salonları ve festivallerde sahne alan grubun, kendi albüm çalışmaları dışında pek çok müzikal faaliyeti bulunuyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Yalnız Ölü Balıklar Akıntıyı Takip Eder / Lalalar

Dar Dünya / Cem Özel

Çiçek / Sinem Güngör

DİZİ

Mytho

Fransa’nın Arte kanalının Ekim 2019’da yayınladığı Mytho, 6 bölümlük ilk sezonuyla Netflix’te. 45-50 dk süren bölümlerden oluşan dizi 2.sezon onayını da aldı bile.

Dizinin başkarakteri üç çocuklu, çalışan bir kadın olan Elvira. Elvira, kendini tükenmiş hisseden ve değerinin bilinmediğini düşünen bir annedir. Bir yandan çalışıp ailesinin geçimini sağlamakta bir yandan da evin tüm işlerini tek başına göğüslemektedir. Lakin ne hayat arkadaşı ne de çocukları onun bu cefakâr çabasını takdir etmemektedir. Durum böyleyken ve yaşamdan zerre tat almazken göğsünde bir yumru hisseder ve kanser olabileceği şüphesiyle doktora başvurur. Neyse ki yanlış alarmdır ama bu yanlış alarmın doğru bir amaca hizmet etmesi için şartlar müsaittir. Elvira, ailesinin ilgisini yeniden üzerine çekmek için kanser numarası yapmaya başlar bir anlık gaflete yenik düşerek ve olaylar gelişir.

Başroldeki Marina Hands’in iyi bir oyunculuk çıkarttığını ve çocukların her birinin de ilgiye değer olduğunu belirtelim. 6 bölümlük olması ve sürükleyiciliği sayesinde de bir solukta biten dizilerden…