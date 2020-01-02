Haftanın Pusulası...

KİTAP

Gönül Bir Yel Değirmenidir Sevda Öğütür

Edebiyatımızın usta kalemlerinden Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Gönül Bir Yel Değirmenidir Sevda Öğütür romanı günümüz Türkçesiyle İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlandı. Aynı zamanda bir Kadıköy romanı olan kitapta çapkınlıklarından usanılan Şadan Bey’in evlendirilmesi sonucu yaşanan olaylar anlatılıyor. “Karımı Nasıl Aldattım” başlığıyla açılan roman, adeta gönül ilişkileri resmi geçidine dönerek okuru, hatta Şadan Bey’i bile şaşırtmayı başarıyor. İş Bankası Kültür Yayınları /240 sf / 12 TL

İdefix.com’a göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

- Ben Kirke/ Madeline Miller/ İthaki Yayınları

- Bir Ömür Nasıl Yaşanır?/ İlber Ortaylı/ Kronik Kitap

- Mor Bir Fil Gördüm Sanki!-Kral Şakir 7 / Varol Yaşaroğlu/ Eksik Parça

ALBÜM

Günahların Peşinde

Kocaeli’de müzik çalışmalarını sürdüren Ech ve Parsova’nın, seslerini birleştirip, kaleme aldıkları ‘Günahların Peşinde’ şarkısı Kınay Production etiketiyle çıktı. Yaşamlarından aldıkları tadı şarkı sözlerine yansıttıklarını açıklayan Echa, “Kaleme alınanlar, hayal gücü değil. Yaşadıklarımı, yaşadıklarımızı duygularımızla harmanlayarak bu şarkıyı yaptık” dedi. Hayatında karşılaştığı zorlukları, çaresizlikleri ve haksızlıkları kendine has bir tarzıyla dinleyicilerine sunan Parsova ise, “4 senedir bir şeyler yapmaya çalışarak kalem ve defterlerimizi tükettik. Yolcu olarak birbirimizle bir şeyler paylaştık. Elimden geldiğince bu yolda Echa ile beraber güzel bir iş yapmaya çalıştım. Sanırım kurşun hedefi buldu” açıklamasını yaptı.

Ruhu doyuran şarkılar:

- Buymuş /Vedat Yıldırım & Cansun Küçüktürk

- Seventeen - Sharon Van Etten

- Bi' Fırlatsam- Melike Şahin

BELGESEL-FİLM

El Pepe

Yönetmenliğini Emir Kusturica’nın yaptığı El Pepe, Yüce Bir Yaşam 2010-15 yılları arasında Uruguay’ın devlet başkanlığını yürüten, “El Pepe” lakaplı José Mujica hakkında bir belgesel. Film, Kusturica’nın, görevde olduğu yıllarda başkanlık sarayı yerine kendi evinde yaşaması, eski şahsi arabasını kullanmaya devam etmesi, toplantılara terlikle katılması gibi mütevazı duruşuyla tanınan Mujica ile yaptığı sohbetler üzerine kurulu. Film, bir yandan “dünyanın en yoksul devlet başkanı” olarak bilinen El Pepe’nin gündelik hayatına odaklanırken bir yandan da ilk gençliğinden hapiste geçirdiği yıllara, çeşitli ülkelerde yaptığı siyasal konuşmalardan eşine duyduğu aşka kadar birçok farklı konuya değinerek bir siyasetçinin insani portresini çiziyor. 2018 Venedik -UNESCO Ödülü alan belgesel Netflix’ten izlenebilir