Haftanın Pusulası

KİTAP

Kifayetsiz Pastoral

Yazar ve yönetmen Rıza Kıraç, Kifayetsiz Pastoral’de, Türkiye sineması ile “politika” arasındaki çetrefil ilişkiyi derinlemesine inceliyor. Kıraç, “Yönetmenlerin sinema dilini etkileyen ‘politik’ faktörler ve olaylar neler? Sinemanın kendisi konjonktürü etkileyebilir mi? Türkiye gibi bir ülkede apolitik sinema mümkün mü?” gibi birçok soruyu Türkiye ve dünya ekseninde cevaplıyor. Ayrıca, Türkiye sinemasında özellikle Nuri Bilge Ceylan, Zeki Demirkubuz, Semih Kaplanoğlu, Reha Erdem ve Tayfun Pirselimoğlu gibi birçok yönetmenin filmleriyle taşraya dönmesinin ya da taşra estetiğini filmlerine taşımasının nedenlerinin peşine düşüyor.

Kifayetsiz Pastoral, Türkiye sinemasına farklı bir pencereden bakmanızı sağlayacak, değerli bir eser. (Tanıtım Bülteninden) İthaki Yayınları / 384 sf / 38 TL

Pandora Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Uygarlıkların Batışı / Amin Maalouf / Yapı Kredi

Gecedeste / Ferhan Şensoy / Ortaoyuncular

Hayvan Çiftliği (Kutulu Özel Baskı ) / George Orwell / Can

ALBÜM

İstanbul Kâinat Radyosu / Ay Açılsa

İstanbul Kâinat Radyosu, İstanbul’dan yola çıkarak evrenin tüm seslerini kucaklayan bir proje. İsmi gibi bir ayağı bu topraklarda, bir ayağı ile kâinatı gezer bir nefes İstanbul Kâinat Radyosu. Solistliğini Kardeş Türküler’in solistlerinden Feryal Öney’in yaptığı, Hakan Gürbüz (düzenleme, basgitar, perdesiz gitar, vokal), Hasan Kiriş (yaylı tambur, vokal), Onur Nevşehir (piyano, keyboard), Onurcan Çağatay (trompet), Velican Sağun’un (perküsyon) yer aldığı grup dinleyiciyi bu toprakların şehirli müziğinin zengin ezgileriyle buluştururken, kendine özgü, yeni bir düzenleme anlayışıyla da tanıştırıyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Benim meskenim dağlardır / Sezen Aksu

Gözlerin / Zülfü Livaneli

Sabah türküsü / Ezginin Günlüğü

FİLM

Two Pope

Netflix’te 20 Aralık’ta gösterime giren HYPERLINK "http://www.beyazperde.com/filmler/film-258752/" o "The Two Popes (İngiltere,İtalya,Arjantin,ABD) - 2019 (Dram)"The Two Popes, Papalık unvanının sahibi son iki kişiyi, 16. Benedict ( HYPERLINK "http://www.beyazperde.com/sanatcilar/sanatci-660/" o "Anthony Hopkins (İngiltere) (Oyuncu,Besteci,Yönetmen)" Anthony Hopkins) ile Francis’i ( HYPERLINK "http://www.beyazperde.com/sanatcilar/sanatci-544/" o "Jonathan Pryce (İngiltere) (Oyuncu)" Jonathan Pryce) merkeze alıyor ve Katolik Kilisesi etrafındaki gerçek olayları irdeliyor. Bir yanda gençliğindeki Nazi bağlantısı, Kilise’nin bugünün dünyasına duyarsızlığından kaynaklı inanan sayısındaki düşüş ve özellikle onlarca yıldır süren cinsel istismar vakalarını hasıraltı etme çabaları gibi ciddi meseleleri artık öteleyemeyen Alman kökenli16.Benedict; diğer yanda dünyadaki değişimle çok daha uyumlu, futbol ve tango tutkunu, liberal, ancak ülkesi Arjantin’deki cunta günlerinde arkadaşlarının kaçırılıp kaybedilmesindeki payıyla yüzleşen ve vicdani yükünü taşıyan Latin Amerikalı Bergoglio… Film bu iki insanın asla sıkmayan sürükleyici diyaloglarıyla ilerliyor.

Dünyanın en iyi aktörlerinden Anthony Hopkins, bu filmde de yaşlılığını dezavantajdan çok avantaja dönüştürerek bize müthiş inandırıcı bir 16.Benedict tasviri sunuyor. Jonathan Pryce’ın da hakiki Francis’e benzerliğinden midir bilinmez, ileri derece ustalıktan neredeyse mürit kazandırmak istediklerini düşüneceğiz! Her ikisinin de rolleriyle Altın Küre’ye aday olduklarını belirtelim.

Kendisi de Katolik olan yönetmen HYPERLINK "http://www.beyazperde.com/sanatcilar/sanatci-66256/" o "Fernando Meirelles (Brezilya) (Yönetmen,Yapımcı,Senarist)" Fernando Meirelles’i ise dünya çapında tanınan işi HYPERLINK "http://www.beyazperde.com/filmler/film-45264/" o "Tanrıkent (Brezilya) - 2002 (Dram)" Cidade de Deus / Tanrıkent (2002) ile hatırlıyoruz. Meirelles; çoğu sinemaseverin haberlerde duyduğu isimler ve belki seçim ritüelleri hariç hakkında pek bilgisi olmadığı, “imaj tazelemeye” uğraşan Katolik Kilisesi’nin yüksek duvarlarının ardını, öyle veya böyle, sürükleyici kurgusu ve yalın anlatımıyla gösteriyor.