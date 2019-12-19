Haftanın Pusulası...

AJANDA

Ya Kebikeç!

Geleneksel Metis Ajandası’nın bu seneki konusu: Kitaplar.

Malum, elyazmalarının haşere saldırısına uğramasını önleme ümidiyle üzerlerine yazılan bir tılsımdır “Yâ Kebikeç!” Kökeni konusundaysa rivayet muhtelif: Süryani ya da Hint mitolojisindeki, böceklere hükmeden meleğin adından geldiği de söyleniyor; elyazmalarını korumak için mürekkebi kullanılan zehirli bitkinin adı olan kebikeç’in zaman içinde halk inancında koruyucu melek anlamını kazandığı da...

John Berger’ın dediği gibi “uzatılan bir el”dir kitaplar, insanların arzularını, umutlarını, korkularını, düşünce ve tasarılarını paylaşmak için birbirlerine uzattıkları el.

Kitapların koruyucu meleği de okurdan başkası değildir aslında; önyargılara, şartlanmalara, baskılara, reklam sağanağı altında körleşmeye direnen okurdan.

O halde, bol kitaplı harika bir yıl dileğiyle Yâ Kebikeç! (Tanıtım bülteninden) Metis Yayınları / 224 sf / 9,50 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Ben, Kirke / Madeline Miller / İthaki Yayınları / 408 sf

Bir Ömür Nasıl Yaşanır? / İlber Ortaylı / Kronik Kitap / 288 sf

Beni Kör Kuyularda / Hasan Ali Toptaş / Everest Yayınları / 240 sf

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ALBÜM

Şule Çet anısına şarkı

Merhababensokak adlı müzik grubu, yeni şarkıları ‘Güneş Doğsa’yı, geçtiğimiz yıl Ankara’da öldürülen Şule Çet anısına yayınladı. Alternatif akımın sevilen gruplarından Sokak Lambası, uzun bir aradan sonra yeni çalışmaları ve yeni isimleriyle müziğe geri döndü. Bundan böyle çalışmalarına Merhababensokak ismi ile devam edecek olan grubun kadrosunda ise bir değişiklik yok. Merhababensokak, şarkılarının söz ve bestecisi ile aynı zamanda solisti olan Alp Tanata’nın yanında Yiğit Sezgin ve Çağrı Gökalp Özcan ile yola devam ediyor. ‘Güneş Doğsa’ isimli şarkılarını “yeni isim, yeni tekli” sözleriyle sosyal medya hesaplarından duyuran Merhababensokak, ruhlarından akan enerjiyi melodilerine yansıtarak dinleyenlerine aktarıyor. ‘Güneş Doğsa’ şarkısı 2020 yazında çıkacak olan albümün de aynı zamanda müjdecisi. Grup, şarkıyı Şule Çet anısına ve tüm kız çocukları için yayınladı.

Ruhu doyuran şarkılar:

Kaçın Kurası / Kraliçenin Notaları

Kanadım Değdi Sevdaya / Collectif Medz Bazar

Gel Ey Seher / Güvenç Dağüstün

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FİLM

Private Life

Amerikan bağımsız sinemasının en önemli temsilcilerinde Tamara Jenkins’in “Private Life” filmi Netflix’in atlanmaması gereken seyirliklerinden. Filmin başrolünde de yine Amerikan bağımsız sinemasının iki çok önemli oyuncusu, Kathryn Hahn ve Paul Giamatti yer alıyor. 2018’in en önemli filmlerinden biri olmasına rağmen nedense ödül sezonunda birazcık görmezden gelindi bu film. Aslında nedeni biraz da Netflix yapımlarına gösterilen ön yargı… Her ne kadar Independent Spring ödüllerinde en iyi senaryo, en iyi yönetmen ve en iyi yardımcı kadın oyuncu adaylıkları kazansa da yine akademi yaptı yapacağını ve kadın yönetmenleri liste dışı bıraktı.

Kah buruk, kah komik, kah sevimli, kah gözyaşı döktüren bir film Private Life. Çocuk sahibi olmaya çalışan kırklı yaşlarında bir çifti merkeze alıyor. Çocuk yapmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Evlatlık tecrübeleri yine istedikleri gibi yol almıyor sonra akıllarına şöyle bir şey düşüyor: Çok sevdikleri yeğenlerinden acaba bir çocuk rica edebilirler mi? Filmimiz hem küçük bir etik tartışma açıyor hem de aslında bu tartışmaya kendince cevaplar veriyor. Private Life hoş bir seyirlik ayrıca Amerikan bağımsızları arasında belki de 2010’lu yılların en iyi filmlerinden biri.