Haftanın Pusulası...

KİTAP

Erkek Şiddetinden Kaçarken: Türkiye’de Kadın ve LGBTİ+ Sığınmacılar

Gazeteci ve hukukçu Beril Eski ve akademiyen Emel Coşkun’un kaleme aldığı ” Erkek Şiddetinden Kaçarken: Türkiye’de LGBTİ+ Sığınmacılar” Sosyal Araştırmalar Vakfı tarafından yayımlandı.

Kitap, sığınmacı ve mülteci kadınların yolculukları sırasında ve Türkiye’ye vardıktan sonraki süreçte maruz kaldıkları farklı cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet biçimlerine odaklanıyor.

Araştırma, Uganda, Afganistan, Irak ve İran da dâhil olmak üzere farklı ülkelerden gelen kadın LGBTİ + sığınmacılarla ve yöneticiler, tercümanlar ve sosyal çalışanlar dahil olmak üzere STK çalışanlarıyla yapılan görüşmeler sonucunda kaleme alınmış.

Türkiye’nin iltica başvuru ve kabul süreçlerinin toplumsal cinsiyete duyarlı olmadığını ortaya koyan kitap, ne BM’nin ne de Türkiye’nin resmi süreçlerinde kadın ve LGBTİ + sığınmacılara cinsiyete duyarlı bir destek sağlanmadığını, ayrıca, sığınma talebinde bulunan kadın ve LGBTİ+lerin, bu süreçte cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kaldığını anlatıyor. Sosyal Araştırma Vakfı Yayınları / 128 sf / 22 TL

İmge Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev / Etienne De La Boétie / İmge

Hukuk Devletinin Sonu / Jean-Claude Paye / İmge

Suçlar ve Cezalar Hakkında / Cesare Beccaria / İmge

ALBÜM

Serhan Erkol / Kuştepe Blues

Caz müziğin başarılı temsilcilerinden Serhan Erkol, yeni single çalışması “Kuştepe Blues” ile dinleyici karşısında. Parça, Erkol’un 6 Aralık’ta yayımlanacak olan “Melting Pot” isimli albümünün habercisi. Kültürel çeşitliliğe dikkat çeken “Kuştepe Blues”, dinleyiciye, blues formunda bir roman melodisi sunuyor.

Saksafon ustası Serhan Erkol, albümün habercisi “Kuştepe Blues”u Lin Records etiketi ile yayımladı. Canlı kaydedilen parça Hayyam Stüdyoları’nda, Sinan Sakızlı tarafından kaydedildi. Beste ve düzenlemesinin Erkol’a ait olduğu ‘Kuştepe Blues’da saksafon, vokal ve elektronik öğelerde de kendi imzası var. Erkol’a parçada trompette Doğukan Yazıcı, tuşlu çalgılar, hammond org ve klavyede Adem Gülşen ve Kaan Bıyıkoğlu, basgitarda Caner Üstündağ, davulda Ediz Hafızoğlu’ndan oluşan seçkin bir kadro eşlik ediyor. Single kapak çizimi Kemal Baran’a tasarımı ise Yiğit Gürevin’e ait.

Ruhu doyuran şarkılar:

Papatyanın Yeri / Billur Yapıcı

Falling Water / Peter Oren

Nobahari / Mohsen Namjoo

DİZİ

The End Of The F***ing World

The End of the F***ing World’un ikinci sezonu Netflix’te yayımlandı. Bu sezonu Charles Forsman’ın ödüllü çizgi-romanlarından ilham alarak Charlie Covell yazdı. Dizinin orjinal şarkıları yine Graham Coxon imzasını taşıyor. Dizinin yönetmenliğinde ise İngiliz yönetmenler Lucy Forbes ve Destiny Ekaragha yer alıyor.

Geçen yıl ilk sezonu izleyenlerin, hasretle ve merakla beklediği ikinci sezon da hayal kırıklığı yaratmadı ve gerek oyunculuklarla gerekse zaman zaman absürt sahneleriyle ilk sezondaki keyfi izleyiciye yaşatmayı başardı. İlk sezonun son sahnesinde polis tarafından vurulmuş kumsalda yatarken bıraktığımız James’in öyküsü ayrı bir kulvarda ilerlerken, biz bu sezon özellikle, sorunlarıyla baş başa mücadele etmek zorunda kalan Alyssa’ya odaklanıyoruz. Toplumun beklentilerini karşılayamayan, kendi şahsına münhasır bu iki karakteri izlemek hayli zevkli olsa da, bu sezon bu ikiliye biri daha katılıyor: Bonnie. Bonnie rolüyle seyircilerin karşısında çıkan Naomi Ackie, BIFA ödüllü, Leydi Macbeth ve Star Wars: Skywalker’in Yükselişi’ndeki rolleri ile tanınıyor.

Dediğimiz gibi birinci sezonu izleyip sevdiyseniz, bu sezonu da kaçırmayın!