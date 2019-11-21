Haftanın Pusulası

KİTAP

Tecavüzü Konuşmamız Lazım

Tecavüzü Konuşmamız Lazım, yazar, danışman rehber, aktivist ve tecavüz mağduru Sohaila Abdulali’nin cinsel saldırı hakkında dünya çapındaki tartışma üzerine akıllı, kışkırtıcı, çığır açan kitabı.

“Memlekette cinsel tacize uğramamış kadınlar elini kaldırsın. Sözle, gözle, elle kolla taciz yaşamamış olanımız var mıdır? Tecavüz, bedensel sınırlarınızın onayınız olmadan ihlali; bu kitap da tecavüzü anlatıyor. Hani seslerin kısılıp gözlerin kaçırıldığı, ‘Yazık, hayatı mahvoldu kızcağızın,’ denilen ve fakat kısık sesliler korosunun tacizciyi, tecavüzcüyü öyle sessizce es geçip görmezden geldiği tecavüzü anlatıyor. Cesaretle, yüksek sesle, utanmadan, utancı hakiki sahibi riyakâr topluma ve tecavüzcüye iade ederek. Lütfen okuyun ve kızlarınıza, oğullarınıza okutun.” -Psikiyatr Dr. Gülcan Özer

“Sesi çıkamayanların sesi, karanlıkta bırakılanlara bir ışık; Sohaila Abdulali'nin bu sayfalara döktüğü sözcükler dilerim bu konuda yazılmış bir manifesto olur. Bu kitap bir karşı duruştur. Bunlar yazıldıkça dünya değişecek ve her şey kötü sonla bitmeden önce önlenecektir kötülük.” Kardeşini Doğurmak kitabının yazarı Büşra Sanay (Tanıtım Bülteninden) Mundi Yayınevi / 208 sf / 22 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satanları şunlar oldu:

Kara Kutu – Yüzleşme Vakti / Soner Yalçın / Kırmızı Kedi / 584 sf

Beni Kör Kuyularda / Hasan Ali Toptaş / Everest / 240 sf

Ben Kirke / Madeline Miller / İthaki / 408 sf

ALBÜM

HYPERLINK "https://open.spotify.com/artist/2fyKy2t7OhlAGDzFSBTxC9?si=pTVltWknSja-7SPepXO_wQ" Ahmet Ali Arslan / Dünyadan Uzakta

Klasik Türk Müziği tınılarını ön plana taşıyan ilk albümü HYPERLINK "https://open.spotify.com/album/6NkJMkdQ9syqQXf8vEXJH2?si=MG1Z6nsvRNGN1VMiArYO9A" Günaşığı’nı geçtiğimiz yıl yayınlayan HYPERLINK "https://open.spotify.com/artist/2fyKy2t7OhlAGDzFSBTxC9?si=pTVltWknSja-7SPepXO_wQ" Ahmet Ali Arslan, ikinci uzunçaları Dünyalarız Uzakta’yı dijital mecralar üzerinden paylaştı.

Kalan / Z Müzik etiketiyle çıkan ilk albümünün aksine Dünyalarız Uzakta’yı bağımsız olarak yayınlamayı tercih eden Ahmet Ali Arslan, tüm şarkıların söz ve müziklerini yazdığı albümün prodüksiyonunu da üstlenmiş. Canlı çalım hissiyatının baskın olduğu yedi şarkıdan oluşan albümde Ahmet Ali Arslan’a basta Ozan Kısaparmak; buzuki, lavta ve kopuzda da Ozan Sarohan eşlik ediyor. Albümdeki kimi parçalara Berke Can Özcan, Ahmet Kenan Bilgiç, Üner Demir ve Şenceylik de konuk oluyor.

Şarkıları “Özel anlarda hissedilenleri, su katmadan yakın bir dosta anlatır gibi” sözleriyle tanımlayan Ahmet Ali Arslan, Dünyalarız Uzakta’nın lansman konserini HYPERLINK "https://www.facebook.com/events/588462695238890/" 7 Aralık’ta Anahit Sahne’de verecek.

Ruhu doyuran şarkılar:

Ele Deme / Sevda Alekperzadeh

Hiçbir Türlü Bulamadım Ben Beni / Birileri

Derdini Bul / Peyk

FİLM

En Karanlık Saat

Deneyimli yönetmen Joe Wright'ın yönetmenliğini üstlendiği film, İkinci Dünya Savaşı'nın ilk yıllarında Winston Churchill'in, Hitler'in ordusuna karşı verdiği mücadeleyi anlatır. Churchill, hayatının belki de en büyük sınavından geçecektir. Hayatında zor ve geri dönüşü olmayan ikilemlerden birini yaşar. Ya Nazi Almanyası ile barışçıl bir antlaşma yolu bulmaya çalışmalıdır ya da milletinin bağımsızlığı ve idealleri için Nazilerin karşısında sımsıkı durmalıdır. Durdurulamaz Nazi güçleri Batı Avrupa'da ilerlerken ve istila tehditi kapıdayken, bir yanda şüpheci bir Kral, bir yanda da kendisi karşıtı planlar yapan partisi varken Churchill bu zor zamanlarda dik durmalı, bir ulusu ayağa kaldırmalı ve dünya tarihinin ilerleyişini değiştirmelidir. (Tanıtım Bülteninden) Beyaz perdeye geldiğinde hakkında hayli konuşulan “En Karanlık Saat” Netflix’te izlenebilir.