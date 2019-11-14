Haftanın Pusulası

KİTAP

Ağ: Sanal Dünyada Gerçek Kalmak

Bir gönüllü kölelik çağında yaşıyoruz. Her birimiz ağ vatandaşıyız artık. Ağa bir kez yakalanmayagörün, onun gerçekliği sizin gerçekliğiniz oluverir. Böylece sanal âlem gerçek hayatlarımıza sirayet eder ve bizi -mış gibi yapan oyunculara dönüştürür.

Herkesin önündeki ekrana baktığı bir çağda kimse diğerinin yüzüne bakmıyor. Halbuki bizi insan kılan şeylerden biri; muhatabımızın yüzünden, sesinden, duruşundan onu okuyabilmektir.

İnsan olmak, halden bilmektir.

Ruhun karanlık gecesini ekrandan sızan parlak ışıkla aydınlatamayız. Bir gülüş, latif bir söz, sessizce yan yana duruşla aydınlanır o gece. Ağ: Sanal Dünyada Gerçek Kalmak, yaşanmış örnekler üzerinden günümüzün bu yeni salgınını teşrih masasına yatırmakla kalmayıp, dijital göbek bağımızı nasıl keseceğimizi, kendimizi fişten nasıl çekebileceğimizi tartışıyor.

İnsanı insan yapan öze sadık kalmak ve dijital prangalardan kurtulmak için kılavuz bir kitap.

(Tanıtım Bülteninden) Berna Yalaz ve Kemal Sayar imzalı kitap Kapı Yayınlarından çıktı

Kapı Yayınları/488 sf / 39 TL

Kitapyurdu.com’dan aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

- Kara Kutu/ Soner Yalçın/Kırmızı Kedi Yayınevi

- Bir Ömür Nasıl Yaşanır? Hayatta Doğru Seçimler İçin Öneriler/İlber Ortaylı/Kronik Kitap

- Kral Şakir 7 / Mor Bir Fil Gördüm Sanki /Varol Yaşaroğlu/ Eksik Parça Çocuk

ALBÜM

Anıl

Hip hop’tan soul’a, Detroit techno’dan, Chicago house’a farklı müzik türlerinden ilham alan Anıl Kırkyıldız’ın albümü 25 Ekim itibariyle dijital platformlarda yerini aldı.Berklee College of Music’te çello öğreniminin ardından, DJ ve prodüktör olarak çalışmalarına ağırlık veren Kırkyıldız, ilk albümü “Anıl”ı Audioban etiketiyle paylaştı.

Boogie, jazz-funk, hip hop ve modern soul etkileşimlerini prodüksiyonlarına aktaran müzisyenin toplam 7 şarkıdan oluşan bu ilk albümü, ışıltılı synthesizer’lar ve pozitif beat’lerle bugünden 70’ler ve 80’lere göz kırpıyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Yürüyorum Dikenlerin Üstünde/ Barabar

Sana Bunları Hiç Bilmediğin Bir Yerden Yazıyorum/ Cem Adrian

İyi Değilim Ben/ Pinhani-Kalben

FİLM

The Laundromat

Steven Zoderbergh'in yönettiği, 2019 Amerikan biyografik komedi-drama filmi Laundromat dünya prömiyerini 76. Venedik Film Festivali'nde yaptı. Filmekimi de dahil pek çok festival gezen film 18 Ekim’den itibaren Netflix’de gösterilmeye başlandı.

Pulitzer ödüllü araştırmacı gazeteci Jake Bernstein’ın Secrecy World adlı kitabından uyarlanan filmin senaryosu, Scott Z. Burns (The Informant!, The Report) tarafından kaleme alındı.

Çin, Meksika, Afrika ve Karayipler'de Mossack Fonseca'nın üst düzey patronlarına ait sırları ortaya çıkaran gazetecilerin hikâyesini konu alan filmin oyuncu kadrosunda Meryl Streep Antonio Banderas, Gary Oldman, Jeffrey Wright, Sharon Stone, Will Forte, David Schwimmer ve Melissa Raunch gibi isimler var.

Ellen Martin (Meryl Streep) huzurlu tatilini yarıda kesip, mağduru olduğu sigorta dolandırıcılığının arkasındaki gerçekleri bulmak için yola çıkar. Bulduğu ipuçları ise onu dünyanın finans sistemini kendi çıkarları için kullanan Panama’daki iki ortak avukata (Oscar ödüllü Gary Oldman ve Oscar adayı Antonio Banderas) götürür. Son derece şık ve karizmatik olan Jürgen Mossack ve Ramón Fonseca paravan şirketler ve denizaşırı ülkelerde yer alan zenginleri daha da zengin yapma konusunda ustadır. İkili, Ellen’ın başına gelen tatsız olayın ardında yatan vergi kaçakçılığı, rüşvet ve yasadışı olayların nasıl dünyanın yozlaşmış finansal sistemini desteklediğini gözler önüne sermek üzeredir.