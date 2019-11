Haftanın Pusulası

KİTAP

Beni Kör Kuyularda

Hasan Ali Toptaş’ın son kitabı “Beni Kör Kuyularda” Everest Yayınları’ndan çıkıyor.

Beni Kör Kuyularda “bütün mümkünlerin kıyısında”n, tam da oradan konuşuyor. İnsanlardaki seyir merakı, bu merakın doğurduğu acımasızlık, habire dönen karanlık bir çark, çarkın öğüttüğü insanlar, yarım kalmış sevdalar ve parçalanmış hikâyeler…

Beri yandan, roman boyunca iki soru peşimizi bırakmıyor: Hakikaten gittiler mi? Gittilerse nereye gittiler?

Beni Kör Kuyularda, Kuşlar Yasına Gider’den sonra “HAT edebiyatı”na yeni, taptaze bir kan.

“Dünyanın renkleri değişti onlar ilerledikçe, dünyanın sesleri, sessiz-likleri değişti, şekilleri sonra, kapıları, kapılarından girip çıkanları değişti, gülenleri, ağlayanları, yürüyenleri değişti,

ağaçları, çimenleri, yaprakları değişti, güzellikleri, çirkin-likleri değişti, hatta bütün bunlarla ve daha başka şeylerle birlikte mesafeleri, boşlukları ve bu mesafelerle bu boşluk-larda gezinen kokuları da değişti.”

“Sadece Hasan Ali Toptaş okumak için bile Türkçe öğrenmeye değer.”

-Frankfurter Allgemeine Zeitung (Tanıtım Bülteninden) Everest Yayınları / 240 sf / 25 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Kendisinin Efendisi Olmayan Hiç Kimse Özgür Değildir/ Epiktetos / Destek Yayınları / 86 sf

Aşkımız Eski Bir Roman / Ahmet Ümit / Yapı Kredi Yayınları / 223 sf

İtiraflarım / Sabahattin Önkibar / Kırmızı Kedi Yayınları / 204 sf

ALBÜM

Mabel Matiz / Gözlerine

Mabel Matiz köklerine doğru gerçekleştirdiği müzik yolculuğunu derinleştiriyor. Mezopotamya’nın binlerce yıllık kalabalık kentlerinden ıssız düzlüklerine, neşe içinde gezinen yepyeni şarkısı “Gözlerine”, Ortadoğu’nun kalbinden yer yer mistik, psikedelik bir oyun havası. Sanatçı, yeni döneminin açılışı olarak tanımladığı eserini “herkese mutluluk ve aşk getirmesi” ümidiyle dinleyicisiyle paylaşıyor.

“Gözlerine”nin sözleri Mabel Matiz’in; bestesi ise Matiz ve Sezen Aksu’nun ortak imzasını taşıyor. Eser, bu anlamda Mabel Matiz’in kariyerinde bir ilk olma özelliğine sahip. Şarkının düzenlemesi, sanatçının uzun zamandır işbirliği yaptığı aranjör Sabi Saltiel’e ait.

Ruhu doyuran şarkılar:

Arms Of A Woman / Amos Lee

Better Together / Jack Johnson

When The End Comes / Andrew Belle

FİLM

The Laundromat

The Laundromat, Çin, Meksika, Afrika ve Karayipler’de üst düzey patronları ait sırların ortaya çıkarılışını anlatıyor. Yönetmenliğini Oscar Ödüllü Steven Soderbergh’in üstlendiği filmin senaryosu, Scott Z. Burns (The Informant!, The Report) tarafından kaleme alındı. Film Pulitzer ödüllü araştırmacı gazeteci Jake Bernstein’ın Secrecy World adlı kitabından uyarlandı. Ellen Martin (Oscar ödüllü Meryl Streep) huzurlu tatilini yarıda kesip, mağduru olduğu sigorta dolandırıcılığının arkasındaki gerçekleri bulmak için yola çıkar. Bulduğu ipuçları ise onu dünyanın finans sistemini kendi çıkarları için kullanan Panama’daki iki ortak avukata (Oscar ödüllü Gary Oldman ve Oscar adayı Antonio Banderas) götürür. Son derece şık ve karizmatik olan Jürgen Mossack ve Ramón Fonseca paravan şirketler ve denizaşırı ülkelerde yer alan zenginleri daha da zengin yapma konusunda ustadır. İkili, Ellen’ın başına gelen tatsız olayın ardında yatan vergi kaçakçılığı, rüşvet ve yasadışı olayların nasıl dünyanın yozlaşmış finansal sistemini desteklediğini gözler önüne sermek üzeredir.

The Laundromat, Netflix’te izlenebilir.