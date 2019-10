Haftanın Pusulası...

KİTAP

Ruhdanlık

“Bir simidin üzerine rasgele serpilen susamların, böyle narin, böyle umut saçan devinimlerle gelip de yanıp tutuşan ruhdanlığıma bir buz, bir katre devrim olacağını nereden bilirdim?”

Beril Erem’in yazınsal yetilerini keşfederken öykülerinde çokça rastlanan ilginç ve edebi sözcük arayışları, ilk kitabının ismini de ölümsüzleştiren yeni bir kelime sunuyor okuyucuya.

Erem’in öykülerini okuduğunuzda sadece akıcı, sorgulayıcı dilinin ve kıvrak üslubunun yardımıyla değil; kadını ve erkeği insan yapan, daha sonra onları tüm zaafları ve tutkularıyla ayrıştırıp, bu öyküler sayesinde yeniden bir araya getiren bir anlatım şöleniyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Şölenin şenlik ateşleri altında toplanan tüm anlatıcıların ortak sesi ve nefesiyle. (Tanıtım Bülteninden) Kafekültür Yayınları / 160 sf / 20 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Aşkımız Eski Bir Roman / Ahmet Ümit / Yapı Kredi Yayınları / 224 sf

Bir Ömür Nasıl Yaşanır / İlber Ortaylı / Kronik Kitap / 288 sf

Ben Kirke / Madeline Miller / İthaki Yayınları / 35 TL

ALBÜM

Katman / Onlar

Ülkenin tüm şehirlerinden bağımsız müzisyen çalışmaları devam eden OnAir Sahne’nin proje kapsamında çıkardığı Antalyalı grup Katman, toplumun gerçeğini anlatan şarkılarıyla cesur bir albüme imza attı; Onlar.

7 şarkıdan oluşan Katman – Onlar albümü, söylenmeyenlerin söylendiği albümlerden: “Çıplak Vatandaş”ta (Başar Sabuncu'nun hikâyesindeki) sergilenen naif insanları bulacaksınız. “Susamazsın”, herkesin birbirini susturmak için güç kullandığı yerde susamazsın yakınmasına aşina olduğumuz bir toplumun yansıması.

İkili ilişkilerdeki problemleri başka aynalara çarpıp çözmeye çalışanlar için yazılmış; “Bana Anlat”. Katman’ın tüm şarkılarını keşfetmek, anlamlarına ortak olmak, söylenmeyenleri “Onlar”dan dinlemek istiyorsanız, son dönemin en içi dolu şarkılarını dinlemeye davet ediyoruz sizi. (Tanıtım Bülteninden)

Ruhu doyuran şarkılar:

No Roots / JoshuaHyslop

Wasting Breath / Julia Biel

Under The Jasmine / Mark Kelly

DİZİ

Living with Yourself

Paul Rudd’ın deneysel bir tedavi programına katıldıktan sonra kendisinin daha iyi versiyonu ile mücadele vermek zorunda kalan bir adamı canlandırdığı Living with Yourself, Netflix’in yeni dizilerinden.

The Daily Show ve The Detour’un yapımcılarından Timothy Greenberg‘in yaratıcısı olduğu dizi, deneysel bir tedavi programına katıldıktan sonra kendisinin daha iyi bir versiyonu ile karşı karşıya gelen Miles’ın hikâyesini anlatıyor. Her yönden kendisinden daha iyi görünen daha iyi versiyonunun hayatını çaldığını fark eden Miles’ın kimliği, ailesi ve kariyeri için mücadele vermesi gerekiyor.

Dizinin yönetmenleri arasında Little Miss Sunshine, Ruby Sparks, Battle of the Sexes gibi filmlere imza atan Jonathan Dayton ve Valerie Feris ikilisi de yer alıyor.

Her biri yaklaşık 30 dakikalık 8 bölümden oluşan dizi, bir solukta bitirilecek türden…