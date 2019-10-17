Haftanın Pusulası...

KİTAP

Aklımda Saklanan Deliler

Şiir türündeki eserleriyle tanınan Çağlar Demir, bu defa okurlarını bambaşka bir macera yaşatmaya hazırlanıyor. Demir, polisiye türündeki son kitabı “Aklımda Saklanan Deliler” ile yeni bir hikâyenin kapılarını aralıyor. Zekice kurgulanmış öyküsü, kaotik yapısı ve son sayfalara kadar hiç dinmeyen temposuyla kitap, okurlarını bir süreliğine zamandan ve mekândan soyutlamayı başarıyor.

Atandığı kasabada olayların içine düşmüş bir devlet memuru; Bekir. Geçmişini hatırlayamadığı gibi yaşadıklarını da anlamlandıramıyor. İşin içinden sıyrılmaya çalıştıkça dibe batıyor. Tam bu hengâmenin ortasında âşık olan Bekir, kendini olaylardan sıyırmaya çalıştıkça başka bir cinayet ile karşılaşıyor, kendine çizilen sınırlardan asla kurtulamıyor. (Tanıtım Bülteninden) Klaros Yayınları / 202 sf

D&R Kitap ve Müzik Mağazasından aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Aşkımız Eski Bir Roman / Ahmet Ümit / Yapı Kredi Yayınları / 224 sf

Kalbimin Can Mayası / İclal Aydın / Artemis Yayınları / 440 sf

Bir Ömür Nasıl Yaşanır / İlber Ortaylı / Kronik Kitap / 288 sf

ALBÜM

Orhan Özgür Turan / Özgür

Hudna, Gadjos ve İpek Yolu gibi gruplardan tanıdığımız Orhan Özgür Turan solo albümü “Özgür”ü yayınladı!

Müzikal denemelerinde “özgür” olmayı tercih eden Orhan, Anadolu ve İskandinav topraklarından aldığı ilhamı müziğine yansıtıyor. Başlangıç noktası olarak Halk Müziği ve kısmen Türk Sanat Müziğini baz alıp Blues, Jazz, Psych ve Progressive Rock, Trip-Hop Beats ve North African ritimleriyle birleştiriyor. Albümde Palle Hjort, Søren Poulsen, Yossi Karutchi, Ruhi Erdoğan, Søren Bigum ve Serkan Yıldırım gibi müzisyenler kendisine eşlik ediyor.

Sürecin her aşamasında emeği olan Orhan, bu müzikal yolculukta ilk kez tek başına prodüktör ve aranjör kimliğine bürünüyor ve ayrıca beş şarkıdan üçünün bestecisi olarak karşımıza çıkıyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Donna Donna / Joan Beaz

Ola Se Thimizoun / Haris Alexiou

Serzamine Man / Darya Dadvar

FİLM

Fractured

Fractured, aniden sırra kadem basen ailesini bulmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Ray Monroe, eşi Joanne ve kızları ile birlikte Minneapolis'e gitmek için yola koyulur. Ancak yolculuk sırasında kaza geçiren aile, soluğu hastanede alır. Kazada yaralanan kızın durumunun incelenmesi için tomografi çekilmesi gerekir ve annesi de kızı ile birlikte tomografi çekimine gider. Eşi ve kızının çekimden çıkmasını bekleyen Ray, uzun süre bekleyişin ardından bir tuhaflık olduğunu fark eder. Hastanede karısı ve kızını arayn Ray, ikisine de ulaşamaz. Üstelik aniden sırra kadem basan kızı ve annesi ile ilgili tüm hastane kayıtları da ortadan kaybolur. Ailesini bulmaya çalışan Ray, kızı ve eşine ne olduğuna dair gerçekleri bulmak için zorlu bir mücadeleye girişir. Psikolojik gerilimin iyi bir örneği olan film, sırrını baştan belli etse de izleyiciyi arafta bırakarak sonuna kadar izletmeyi başarıyor. 11 Ekim’de Netflix’te yayınlanmaya başlayan Fractured, gündem kadar germese de bir buçuk saat farklı bir havada gerilmek isteyenlere tavsiye…