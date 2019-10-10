Haftanın Pusulası...

KİTAP

Direnmenin Estetiği

Almanya’da politik tiyatronun bir altbaşlığı olarak alınabilecek “belgesel tiyatro”nun öncülerinden ve teorisyenlerinden biri olan Peter Weiss, Direnmenin Estetiği’nde, 1937-1944 yılları arasındaki anti-faşist direnişi ve bu direnişin içinde yer alan gerçek kişilerin öykülerini/yaşantılarını merkez alarak, isimsiz bir Ben Anlatıcı’nın (sınıf bilincine sahip aydın bir işçinin) bakış açısıyla, tarihi, Antik Yunan’dan bu yana sanat ve siyaset düzlemlerinde yeniden kuruyor. Direnmenin Estetiği gerçekliğin verilerinden yararlandığı için belgesel ve tarihsel, yazarının yaşamına göndermeleri olduğu için otobiyografik, metne giren parçaları kendine özgü bir biçimde yorumladığı ve birleştirdiği için kurmaca, metinde belirsiz bir imkân olarak yansıyan bir kurtuluş fikri bıraktığı için ütopik, yandaşı olduğu dünya görüşü karşısında eleştirel olduğu için yeniden kurucu, kullandığı farklı anlatım biçimleriyle hem belgesel-gerçekçi hem gerçeküstücü, Batı kültürünün siyasi tarihi ve sanat tarihiyle metinler üzerinden tartıştığı için metinlerarası ve kültür birikimini yeniden yorumladığı için ufuk açıcı özellikler taşıyan çok katmanlı bir derya metin. İletişim Yayınları / 847 sf / 70 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar:

Aşkımız Eski Bir Roman / Ahmet Ümit / Yapı Kredi Yayınları / 224 sf

Kendine Hoş Geldin / Miraç Çağrı Aktaş / Olimpos Yayınları / 160 sf

Bir Ömür Nasıl Yaşanır / İlber Ortaylı / Kronik Kitap / 288 sf

ALBÜM

Ahmet Aslan / Budala Aurası

Dersim müziğinin dünya müzik otoritelerince kabul gören, en önemli temsilcilerinden Ahmet Aslan'ın yeni albümü Kalan Müzik tarafından yayınlandı. Bir önceki albümünden bu yana hazırlığı dört yıl süren Dornağê Budelay'da (Budala Aurası), Zazaca ve Türkçe 14 eser yer alıyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı'nı 1. sınıftan terk ederek 1996 yılından bu yana Almanya'da yaşayan Dersim doğumlu Ahmet Aslan, müzik eğitimine Avrupa'da da devam etti. Rotterdam World müzik bölümünü de bitiren Ahmet Aslan, öğrenciliği sırasında “DI-TAR” olarak adlandırdığı özgün enstrümanını geliştirdi. Bu enstrümanında ilerleyen gelişmeleri Hocaları Paco Pena ve Martin Greve ile paylaştı. Enstrüman yapımcısı Süleyman Aslan ile uzun çalışmalar sonucu vücuda getirdi. (Tanıtım Bülteninden)

Ruhu doyuran şarkılar:

Savaşa Hiç Gerek Yok / Athena, Aylin Aslım, Bülent Ortaçgil, Feridun Düzağaç, Koray Candemir, Mor ve Ötesi, Nejat Yavaşoğulları, Vega

Masters Of War / Bob Dylan

Civil War / Guns n’Roses

FİLM

Savaş Günahları

Dünya tarihinin kanlı sayfalarından bir yaprak: Vietnam Savaşı. Beş Amerikan askeri, yerli halktan bir kızı kaçırarak tecavüz eder. İçlerinden sadece biri, bunu reddetse de, diğerlerine engel de olmaz. Genç kızın daha sonra öldürülmesiyle olayın asla kapanmayacak insani boyutu gözler önüne serilecektir. Tek bir olay üzerinden, genel olarak savaşın insanı acımasızlaştıran yönlerini eleştirel bir gözle ele alan Brian De Palma imzalı film, savaş karşıtı filmler arasında önemli yeri olan bir çalışma.