Haftanın Pusulası

KİTAP

Kayıp Bir Devrimin Hikâyesi

Resmî belleğe şiddetli bir politik kutuplaşmanın karanlık çağı olarak nakşedilen 70’li yıllar, başka bir bakışla, sarsıcı bir toplumsal canlanmanın, büyük heyecanların ve ümitlerin dönemiydi.

Gazeteci Faruk Eren, işte Haliç’in kıyı semti Hasköy’ün 70’li yıllarını adımlıyor, gözaltında “kaybedilen” abisinin, Hayrettin Eren’in hikâyesini anlatıyor bize. Bu dönemde komşuluğun, ahbaplığın, gündeliğin nasıl deneyimlendiğinden, semtin siyasi-toplumsal tarihine, insanların nasıl devrimcileştiğine dair eşsiz izlenimler sunuyor.

Faruk Eren, “Kayıp Bir Devrimin Hikâyesi” isimli kitabıyla Kadıköy’e konuk oluyor. 5 Ekim Cumartesi günü saat 15.30’da Akademi Kitabevi’nde gerçekleşecek söyleşinin moderatörlüğünü Hilmi Hacaloğlu yapacak. Eren söyleşi sonrası kitabını imzalayacak. İletişim Yayınları / 200 sayfa / 28 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

- Aşkımız Eski Bir Roman / Ahmet Ümit / Yapı Kredi Yayınları / 224 sf

- İstanbul / Emre Kongar / Remzi Kitabevi / 224 sf

- Şehvetiye Tarikatı / İsmail Saymaz / İletişim Yayınları / 118 sf

ALBÜM

Baba Zula / Derin Derin

Geleneksel doğu kökenli enstrümanların kullanımını elektronik öğelerle birleştiren BaBa ZuLa, beş yıllık aranın ardından 10’uncu albümü Derin Derin'i dinleyicilerinin beğenisine sundu. Albümde yer alan elektro saz da bariton elektro ud da nevi şahsına münhasır enstrümanlar olarak onları çalan Osman Murat Ertel ve Periklis Tsoukalas tarafından tasarlandı ve dünyada tekler. Grubun Ertel dışındaki kurucu üyesi Mehmet Levent Akman albümde elektronik sesler dışında ziller, kaşıklar, bendir ve vurmalı çalgılarda yer alıyor.

Grubun perküsyoncusu Ümit Adakale ise Trakya All Stars’ın orkestra şefliği dışında Okay Temiz, Burhan Öçal gibi müzisyenlerle de çalıyor.



Ruhu doyuran şarkılar:

Sonbahar / Yansımalar

Golha / Farid Farjad

Yağmurlar Dinmeden Gel / Ferda Ereren

DİZİ

Better Call Saul

“Breaking Bad”in devam dizisi olarak ekrana taşınan “Better Call Saul”un dördüncü sezonu Netflix’te. Bu sezonda avukat Jimmy McGill’ın yaşadığı büyük kayıpla birlikte suç dünyasına adım atışını izliyoruz. Dizinin başlıca rollerinde Bob Odenkirk’e Jonathan Banks, Rhea Seehorn, Michael Mando, Giancarlo Esposito, Michael McKean ve Patrick Fabian gibi isimler eşlik ediyor.

Peter Gould ve Vince Gilligan ikilisinin yarattığı bol ödüllü dizi, yürütücü yapımcılar Peter Gould, Vince Gilligan, Mark Johnson, Melissa Bernstein, Thomas Schnauz ve Gennifer Hutchison’ın imzasıyla ekrana taşınıyor. Better Call Saul, bu yılki Emmy Ödülleri’nde En İyi Drama dalında aday olmuş ancak ödülü Game of Thrones’a kaptırmıştı.

“Better Call Saul” 5. sezon bölümleriyle en erken 2020’de ekranlara dönecek.