Haftanın Pusulası...

KİTAP

Birinci Kıyamet-Güneşin Battığı Yer

Oyunculuğuyla tanıdığımız, tiyatro yazarı, senarist ve yönetmen Buğra Gülsoy ilk romanı Birinci Kıyamet-Güneşin Battığı Yer’le adından bir kez daha söz ettiriyor. Gerçek bir hayat hikâyesinden esinlenerek yazılan roman, 1900’lü yılların ilk çeyreğini içine alan, aşkın ve savaşın tanıklığında geçen insan hikâyelerine odaklanıyor.

Gülsoy romanında Sabri Mahir üzerinden dünyanın kötülüğünü, nefreti, öteki olmayı, korkuyu, yüzleşmeyi anlatırken, aşkı ve vatanı aynı teraziye koyarak zamanın yoksunluğuna vurgu yapıyor.

Roman, evrensel bir konuyu ele alırken yazarın kullandığı dil, akıcılık ve kurgu da okura yeni bir pencere açıyor…

Edebiyatın usta ismi Zülfü Livaneli’nin de dediği gibi: “Buğra Gülsoy, bir ilk romandan beklenmeyecek bir kurgu ustalığı ve işlek bir dille okurlarına ilginç bir hikâye anlatıyor. Okurların sayfalar akıp giderken alacağı edebiyat tadını tahmin edebiliyorum.”

“Birinci Kıyamet” romanının devamı olacak “İkinci Kıyamet” ise çok yakında okurlarıyla buluşacak. (Tanıtım Bülteninden) İnkılâp Kitabevi / 216 sf / 25 TL

İdefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Aşkımız Eski Bir Roman / Ahmet Ümit / Yapı Kredi Yayınları / 224 sf

Şehvetiye Tarikatı / İsmail Saymaz / İletişim Yayınları / 118 sf

İnsanların Anlam Arayışı / Victor E. Frankl / Okuyan Us Yayınları / 176 sf

ALBÜM

Bajar - Altüst /Ser ​û Bin

Kürtçe – Türkçe protest müzik alanında 10 yıldır ürünler veren Bajar grubu, yeni albümü “Altüst” / “Ser û bin” ile dijital platformlarda yerini aldı. Grup yeni albümünü 2 Ekim Çarşamba akşamı Babylon’da gerçekleştireceği albüm tanıtım konseri ile duyuracak.

BGST Records etiketiyle yayınlanacak albümde söz ve müzikleri Bajar’a ait olan şarkılar yer alırken Ahmed Arif, Özdemir Asaf, Sezai Sarıoğlu gibi şairlerin mısralarına da nefes veriliyor. Elektronik denemelerin kulağa çarptığı Altüst/Ser û Bin albümü kimi zaman psychodelic geleneğe de göz kırpıyor. Metropol hayatındaki karşılaşmaların doğal sonucu olan melezliği müziğe döken Bajar, günümüzde gettolaşma, kültürel hiyerarşinin neden olduğu ayrımcılık, yeni kültürel normların gündelik ilişkilerdeki izleri gibi birçok meseleyi dinleyicileriyle iki dilde paylaşıyor.

Bajar’ın albüm tanıtım konserlerinden biri de 25 Ekim’de Moda Sahnesi’nde olacak.

Ruhu doyuran şarkılar:

Ederlezi / Barcelona Gypsy Klezmer Ochestra

She’s rainbow / Lola Marsh

Maybe the war is over / Kadebostany

DİZİ

Criminal

Forbrydelsen, Broadchurch, Mindhunter gibi psikolojik-polisiye-gerilim türündeki dizileri sevenlere Netflix’ten bir seçenek daha geldi: Criminal. 20 Eylül’de yayınlanan ve hemen dikkat çeken dizi, 4 ayrı ülkeden 12 ayrı suça ve hikâyeye odaklansa da aynı ve tek bir sorgu odasında geçiyor. Plan ve sekanslar o kadar başarılı ki izleyen olarak siz de kendinizi o sorgu odasında buluyorsunuz; sorgulayan ya da sorgulanan olarak. 45 dakikalık bölümler boyunca o odada asla sıkılmadığınız gibi gerilim düzeyiniz de hızla artıyor. Bu yönüyle başarılı sayılabilecek Criminal, Fransa, İspanya, Almanya ve İngiltere’de geçen üçer öyküyü beyaz cama getiriyor. Her ülkenin hikayesi orijinal dilinde ve bağımsız olarak işleniyor. Her ülkenin bölümlerinde ise dikkat çekici oyuncular var. En dikkat çekici isim ise İngiltere bölümlerinde izleyeceğimiz David Tennant. Tennant’a bu bölümlerde Hayley Atwell, Youssef Kerkour ve Clare-Hope Ashitey eşlik ediyor. Fransa bölümlerinde Margot Bancilhon, Laurent Lucas, Stéphane Jobert, Anne Azoulay ve Mhamed Arezki yer alıyor. İspanya’da ise Jorge Bosch, José Ángel Egido, Nuria Mencía, Daniel Chamorro, María Morales, Javi Coll ve Milo Taboada boy gösteriyor. Almanya bölümlerinde de izleyicileri Eva Meckbach, Sylvester Groth, Florence Kasumba, Christian Kuchenbuch karşılıyor.