Haftanın Pusulası...

KİTAP

Ağrı Dağı Yolcusu Kalmasın

H. G. Wells’in 74 yaşında yazdığı, ütopyacı son eseri olan Ağrı Dağı Yolcusu Kalmasın, Tanrı’nın yeryüzüne yollayacağı yeni bir “tufan” için kendisine yeni bir Nuh arayışını anlatır.

Tanrı, bu iş için gönülsüz olan Nuh Lammock’ı ikna etmeye çalışırken Nuh ise Tanrı’yı birçok konuda âdeta sorguya çekip hem Tanrı’nın gerçekliğini sorgular hem de yaşananları mantık çerçevesine oturtmaya çalışır.

Wells’in kendisine has üslubuyla kaleme aldığı eser, sorgulamalar, arayışlar ve eleştirilerle yüklü. Yazar, insanlık ve dinler tarihini tartışırken aynı zamanda kendi iç muhasebesini yapıp Sosyalizm, Marksizm, Darwinizm gibi kuramlara dair son fikirlerini de su üstüne çıkarıyor. Ağrı Dağı’na gidecek yeni geminin hazırlıkları yapılırken Nuh Lammock ile H.G. Wells’in karakterleri de roman boyunca birbirine karışıyor. (Tanıtım Bülteninden) İthaki Yayınları / 88 sf / 12 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Şehvetiye Tarikatı / İsmail Saymaz / İletişim Yayınları / 220 sf

Kendisinin Efendisi Olmayan Hiç Kimse Özgür Değildir / Epiktetos / Destek Yayınları / 86 sf

Sakin / Ege Soley / Doğan Novus / 145 sf

ALBÜM

Ediz Hafızoğlu (Nazdrave) / Üç Türkü

Yerli müzik sahnesinin en başarılı davulcu ve müzisyenlerinden Ediz Hafızoğlu’nun 2014 yılında kurduğu ve Caz’dan Rap’e, Rock’tan Hip-Hop’a, farklı türlerde müzik üreten isimleri aynı çatı altında buluşturan müzik projesi Nazdrave, bu kez Anadolu türkülerinden oluşan “Üç Türkü” adlı EP ile karşımızda. Diyarbakır türküsü “Kerpiç Kerpiç Üstüne”, Antalya yöresinden “Çay Benim Çeşme Benim” ve Aşık Veysel’in unutulmaz eseri “Uzun İnce Bir Yoldayım”dan oluşan üç şarkılık EP, 6 Eylül Cuma günü dijital müzik kanallarında yayınlandı. Albümde, düzenlemelerini Serhan Erkol'un yaptığı iki türkü; “Kerpiç Kerpiç Üstüne” Atakan Akdaş tarafından seslendirilirken, “Çay Benim Çeşme Benim” Taylan Özgür Ölmez tarafından yorumlanıyor. Jülide Özçelik’in yeniden hayat verdiği Âşık Veysel klasiği türkü “Uzun İnce Bir Yoldayım”ın düzenlemelerini ise Türkiye cazının üç usta ismi Cem Tuncer, Ercüment Orkut ve Ediz Hafızoğlu birlikte üstleniyor. “Uzun İnce Bir Yoldayım”ın en büyük sürprizi ise, arşiv görüntülerinden seçilmiş sesiyle türkünün başında ‘merhaba’ diyen Âşık Veysel Şatıroğlu’nun sohbeti oluyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Akasya Kokulu Sabahlar / Yeni Türkü

Pencere Önü Çiçeği / Erkan Oğur

Mutlu Aşk Vardır / Ezginin Günlüğü

FİLM

It / O

Şu sıralar 2. Bölümü vizyona giren It (O) bol puanlı bir korku- gerilim filmi. Eğer 2.bölümü sinemada izlemek gibi bir düşünceniz varsa, öncelikle çok ses getiren ilk bölümü Netflix’te izleyebilirsiniz. 2017 yapımı filmin konusuna gelince; Film, Maine'in küçük bir kasabasında yaşayan 7 çocuğu ele alıyor. Bu yedi arkadaş okullarında dışlanan bir gruptur. Ancak en büyük sorunları bu değildir. Arkadaşlar bir yandan hayatın getirdiği sorunlarla, bir yandan da ergenlikle uğraşırken, başlarına beklemedikleri bir bela daha açılır. Kurbanlarının korkularına göre şekle girebilen Pennywise, ürkütücü bir palyaço kılığında bu 7 çocuğa dehşet saçmaya başlar. Artık okuldaki sorunları, verecekleri hayatta kalma mücadelesine oranla bir hayli önemsiz kalacaktır...

Şu sıralar vizyonda olan 2. Bölüm ise 27 yıl sonrasını anlatıyor. Gerilim sevenler kaçırmasın!