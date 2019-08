Haftanın Pusulası

KİTAP

Kuşların Süvarisi

Evren Barış Yavuz’un “Kuşların Süvarisi” kitabı Chiviyazıları Yayınevi’nden çıktı. Yavuz’un kendi özgün diliyle kaleme aldığı kitapta ülkenin toplumsal tarihine dair anlatılar ve denemeler yer alıyor. Kitabın tanıtım bülteninde şu ifadelere yer veriliyor:

“Dünyanın büyüsünü bozdular. Yaşamak şimdi ne telaş, ne heves, ne ihtiras barındırmaz. Çünkü etten varlığımızdan fazlasının olmadığını söylediler bize. Etten bir varlığımız yoktu bizim oysa, saç telinden, tırnak ucuna kadar söz ve hatırdan yapılmıştık. Etimiz varsa bile ona hiç bakmamış, onu hiç dinlendirmemiş dinlememiştik.

Durup kendini hatırlamak özlemek kendini arasında büyü, insan ile hayatın. Bir sesin öğlenlerimizi uykumuzu yırtması, yırtıp bırakması. Büyümüzdür bu, yoksulluk bir çağrışımdır dünyanın geri kalanı için. Ve savaşırken bir metredir saçların, her ayrılıktan can çekişerek uzaklaşılır. Can geri çekilir tenden bavulun olmaz o zaman, dağılmaz kuş yuvaları bunu öğreneceksin.” Chiviyazıları Yayınevi / 192 sf / 21 TL

İmge Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

ALBÜM

Sinafi Trio / İho – Ekho

Üç Yunan kadın müzisyenden oluşan Sinafi Trio’nun ilk albümleri olan “İho – Ekho”, Kalan/Z müzik etiketiyle yayınlandı.

Anadolu ve çevresindeki coğrafyanın yerel ve şehirli müziklerini icra eden Sinafi Trio, 2014 yılından beri kendilerine özgü tarzda oluşturdukları müzikal karakterleriyle ve sahip oldukları estetik anlayışla icra ettikleri beste ve yorumlarını bu albümle sevenleriyle buluşturdu. Albümdeki ezgi dünyasını kendilerine özgü ses (vokal), ud ve kanun icrası üzerinden oluşturan Sinafi Trio’ya, Türkçe, Yunanca, Azerice, Ermenice, Kürtçe ve Süryanice dillerinde söyledikleri ezgilere yer verdikleri albümlerinde, her biri sazlarında-çalgılarında- deneyimli Türk ve Yunan müzisyen dostları eşlik etti.



Ruhu doyuran şarkılar:

Rivers in the dust / Radical Face

Half moon / Blind Pilot

Forest fires / Axel Flovent

DİZİ

Workin’ Moms

Kanada kanalı CBC'nin komedi dizisi Workin’ MomsNetflix’te 2018’de ilk sezonuyla karşımıza geldi. 2.sezonu geçtiğimiz aylarda yayınlanan dizinin 3. sezonunun da sürpriz bir şekilde 29 Ağustos’ta yayınlanacağı duyuruldu. Tek solukta izlenen ve karakterleriyle göz dolduran dizinin her sözünü ortalama 20 dakikalık 13 bölümden oluşuyor.

Dizi kısa bir süre önce doğum yapmış 4 kadını merkezine alıyor. 4 çalışan anne. Bu 4 kadının doğum sonrası yıpranmış psikolojileri, işe dönüşe uyum süreçleri, aile-iş-ben dengesini kurma çabaları, sevgiye ve ilgiye olan muhtaçlıkları, boş vermeye ve kendine vakit ayırmaya olan ihtiyaçları üzerine komedi ağırlıklı bir komedi-drama Workin’ Moms.

Dizinin bölümlerini bu 4 kadının ortak noktası olan Mommy & Me isimli paylaşım grubu sahneleri ile açıyoruz. Annelerin kendileri ve çocukları hakkında son derece samimi paylaşımlarda bulundukları sahneler. Sonrasında da 4 ana karakterin hayatında olup bitenlere odaklanmaya devam ediyoruz.