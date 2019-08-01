Haftanın Pusulası...

KİTAP

Beren ile Lúthien

Tolkien’in yayımlanmayan metinlerinden derlenerek başlı başına bir kitap haline getirilen Beren ile Lúthien’in destansı hikâyesi Hobbit, Yüzüklerin Efendisi, Silmarillion ve Tolkien’in yarattığı Elfler, İnsanlar, Orklar ve Cücelerle dolu Orta Dünya hayranlarını bir kez daha bir araya getirecek. Tolkien’in İlk Çağ’daki destanları ve mitleri anlattığı Silmarillion’ın gelişiminde büyük bir rol oynayan Beren ile Lúthien’in hikâyesinin yazım sürecinde pek çok detay değişse de gölgelenen aşkları hep baki kaldı: Beren ölümlü bir İnsandı, Lúthien ise ölümsüz bir Elf. Önemli bir Elf beyi olan babası, kızının Beren’le olmasına karşıydı ve eğer Lúthien’le evlenmek istiyorsa Beren imkânsız bir görevi yerine getirmek zorundaydı. Beren, Lúthien ile birlikte kötülerin en kötüsü, Kara Düşman, Morgoth olarak da bilinen Melkor’dan en değerli mücevher Silmarili çalmaya çalışacaktı. Bu kitapta Christopher Tolkien, Beren ile Lúthien’in hikâyesinin ilk yazıldığı tarihten, Silmarillion’daki haline kadar geçen süreci adım adım ele alıp Orta Dünya’nın en önemli aşk hikâyesine nasıl dönüştüğünü, bu evrende giderek nasıl daha büyük bir yer kapladığını gözler önüne seriyor. Bunu yaparken de babasının kelimelerine dokunmadan, orijinal hallerini koruyarak destanın hem manzum hem de mensur biçimlerini ilk kez birlikte yayımlıyor.

İthaki Yayınları / 281 sf / 14.99 TL

İdefix’ten aldığımız ilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Bir Ömür Nasıl Yaşanır? / İlber Ortaylı / Kronik

Gör Beni-İki Devrin Hikayesi /Azra Kohen / Everest

Her Şey Değişir-Ritüeller Kitabı / Anette Inselberg / Destek

ALBÜM

Egemen Erdoğan / Hayat Kazansın

Geçtiğimiz yıllarda Dilleri Yok ve Benim Canımı Yakma single çalışmaları ile tanınan Egemen Erdoğan, 15 yılı aşkın devam ettiği solo kariyerinin yeni teklisi “Hayat Kazansın”ı OnAir Sahne’den çıkardı.Her çalışması ile alternatif rock kulvarının cesur isimlerinden olduğunu gösteren müzisyen, daha önce Blue Jean, Yüxexes gibi müzik dergilerinde ve çeşitli e-dergilerde de röportaj ve tanıtımları ile yer aldı; katıldığı müzik yarışmalarında dereceler aldı. Bu yarışmalardan, Loft & Blue Jean ortaklığı ile düzenlenen müzik yarışmasında dereceye girerek, şarkısı "Benim Tertemiz Sevgilim" ile ülke genelinde 30.000 adet basılan bir toplama albümde de yer aldı. Myspace zamanlarından günümüz dijital müzik platformlarına müziğin dijital gelişiminin de en yakın tanığı müzisyenlerden olan Egemen Erdoğan’ın yeni şarkısı yayınlandığı günden bu yana Spotify’da 155.000 dinlenmeyi aşarak ciddi bir başarı elde etti. Erdoğan, müzik çalışmalarına solo kariyeri yanında, kısa / uzun metrajlı filmlere ve dizilere de müzik yaparak devam ediyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Fazıl Say & Serenad Bağcan - Akılla Bir Konuşmam Oldu / Ömer Hayyam

Tarkan ft. Mahmut Orhan - Her Şey Fani

Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - Ella and Louis

DİZİ

Parayı Vuranlar

Türkiye’yi anlamak için orijinal belgeseller ve görsel hikayeler üreten 140journos’un yeni belgesel serisi Parayı Vuranlar, 90’lar Türkiye’sinin kontrolsüz günlerinde, ticari oyunlarla insanların parasını almayı başaran “girişimci”lerin hikayesi. İlk bölümde Türkiye’nin seri dolandırıcılarından “Jet Fadıl”, 2. bölümde özel televizyonların yaygınlaşmasıyla başlayan 900’lü hatlar furyası ve 3. bölümde ise saadet zincirleri modelini Türkiye’de ilk kez başlatıp milyonlarca kişiyi dolandıran Titan yer alıyor. 140journos, bugün Çiftlik Bank’ın yankıları hala sürerken yakın dönem ortak hafızamızdaki büyük dolandırıcıları ve "para vurgunları"nı izleyicilere hatırlatmayı amaçlıyor. Blu TV’de yayınlanan belgesel serisinin editörlüğünü Engin Önder, Cem Aydoğdu ve Can Pürüzsüz yaparken; kurgusunu Sercan Subaşı, Ege Tatlıcı ve Serkan Arslan; yönetmenliğini ise Kürşat Bayhan ve Ümit Oktay Aymelek üstleniyor.