Haftanın Pusulası

KİTAP

Sahi Nedir Faşizm?

Dünyada, belgesel niteliğindeki grafik romanlarıyla kendinden söz ettiren çizer Kalle Johansson’un yeni kitabı “Sahi Nedir Faşizm?” artık Türkçede!

Ginko Çocuk’un Düşün ve Bilim Kitaplığı’nda yerini alan çizgi roman, faşizm araştırmalarıyla tanınan tarihçi Lena Berggren ile yapılan röportajlara dayanıyor. Faşizmin kavramsal anlamını, tarihsel gelişimini ve yol açtığı korkunç sonuçları işleyen eser, faşist düşünce ve akımların genç kuşakları dünden bugüne nasıl etkilediği üzerinde de duruyor.

Berrak anlatımı ve çarpıcı çizimleriyle özellikle gençlere ulaşmayı hedefleyen grafik roman, günümüz dünyasında ne yazık ki tekrar güncellik kazanan bu çetrefilli konuyu birçok yönden aydınlatıp herkesçe anlaşılır kılıyor.

İsveç, Almanya ve Avusturya’da okullarda okutulan bu önemli eserin ülkemizde de geniş bir okur kitlesiyle buluşması dileğiyle. (Tanıtım Bülteninden) Ginko Çocuk / 64 sf / 22 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız ilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Bir Ömür Nasıl Yaşanır? / İlber Ortaylı / Kronik

On Dakika Otuz Sekiz Saniye / Elif Şafak / Doğan

Aklımda Hep Sen / Kürşat Başar / Everest

ALBÜM

Kalben / Aşk Çeşmesi

“Aşk Çeşmesi’ni 2011’de İstanbul’a taşındığımda; Kalp Hanım’ı 2017’de ikinci albümü kaydederken Çek’i 2018’de narsist insan suretlerini değil, gerçek insanları sevmeye karar verirken yazdım. Üç zaman 2019 yazında bir arada. Ne güzel şarkılarla zamanda yolculuk” diyor yeni albümüyle ilgili Kalben. 4 parçalık bu single’da 3 şarkı bir de remix bulunuyor. Milliyet’ten Andaç Üzel albümle ilgili şunları yazmış: “Kalben'in daha önceki çalışmalarına hem benziyor hem de kendine has, azâde bir konumu var single'ın.İnsanın içini sarsan sözler yine albümün bel kemiği fakat bunun yanına bir de gittikçe dozu artan çok seslilik eklenmiş...

Kalben, müziğinin formüllerini baştan yazıyor ve biz bu süreci onunla birlikte yaşadığımız için çok şanslıyız.” Bu durumda bize de dinlemek düşüyor…

Ruhu doyuran şarkılar:

I Go To Sleep / Anika

Morning After / Ariel Pink

Sleepwalking / Deerhunter

DİZİ

Big Little Lies

Normalde HBO denince aklımıza otomatik olarak Game of Thrones geliyor. Fakat onun ve herkesin konuştuğu Westworld ve Chernobyl’in yanında dikkat çekici pek çok yapım bulunuyor. Bunlardan biri de Big Little Lies. İlk sezonda Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Alexander Skarsgård, Shailene Woodley, Zoë Kravitz gibi isimleri bir araya getiren dizi Emmy ve Altın Küre Ödülleri’nde fırtına gibi esti. Normalde tek sezonluk bir hikaye olarak tasarlanmasına rağmen bu başarının ardından ikinci sezon da çekildi ve yayınlanmaya başladı. Yeni sezonun en büyük sürpriziyse Oscar Ödüllü Meryl Streep’in oyuncu kadrosuna dâhil olması. Kamera arkasında ise ilk sezonu çeken Jean-Marc Vallée’nin yerini Andrea Arnold alıyor. Madeline Mackenzie, Celeste Wright ve Jane Chapman’ın hikayesi kaldığı yerden devam ediyor. Big Little Lies, çocukları aynı okula giden üç kadın ve onların dışarıdan göründüğü gibi olmayan hayatlarını konu ediyor. Ancak ikinci sezonda işler bayağı bir karışıyor.