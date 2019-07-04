Haftanın Pusulası

KİTAP

Kokular Kitabı-IV / Lezzetler

Ve nihayet kokuların lezzetlerle buluştuğu o beklenen cilde sıra geldi!

Türkçe koku literatürünün kurucusu Vedat Ozan’ın tadına doyulmaz kaleminden; tarihin, dünyanın, kimyanın ve de insanın bildiği Lezzetler için görkemli bir kapanış sahnesi...

Beslenmek için yemekten ziyade damak zevkimizin peşinde giderken dünya tarihini nasıl değiştirdik?

Kapitalizm, baharat ticaretinden mi doğdu?

Mutfaklarımızda tüten dumanlar bize neyi anlatıyor?

Kolalı içeceklerin gerçek hikâyesinden yeni keşfedilen tatlara ve soyluların yasak aşklarına uzanırken başınız dönmesin, daha köle ticaretinden girip aromalardan çıkılacak...

Elinizdeki bir yemek kitabı ama içinde tek bir yemek tarifi dahi yok!

Bu kitabı okuyunca gurme olmayacaksınız ama gurmeleri terletecek sorular sorabileceksiniz.

Dünyanın sayılı koku uzmanlarından, Türkiye’de burnunun dikine gidenlerin yolunu açan Vedat Ozan’ın Kokular Kitabı koleksiyonu bu kitapla tamamlanıyor.

Arada ağzınızın tadı kaçarsa bir bardak su için ve derin bir nefes alın. (Tanıtım bülteninden) Everest Yayınları / 700 sf / 49 TL

İmge Kitabevi’den aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

İfşa / Toygun Atilla / Kırmızı Kedi Kitap / 288 sf

Komintern’in Seyyar Militanları / Taline Ter Minassian / Yordam Kitap / 384 sf

İmkânsız Sermaye / Alp Altınörs / Yordam Kitap / 256 sf

ALBÜM

Erol Evgin / Altın Düetler 2

Erol Evgin, “Altın Düetler” albümünün gördüğü büyük ilginin ardından üç yıl sonra unutulmaz şarkılarını, en güçlü kadın ses sanatçılarıyla paylaştığı “Altın Düetler 2” albümünü 28 Haziran’da müzikseverlerle buluşturdu.

Erol Evgin’in, sanat hayatının altın şarkılarını İskender Paydaş’ın yeni düzenlemeleriyle Türkiye’nin en güçlü kadın sesleriyle yeniden yorumladığı “Altın Düetler 2” albümü müzik marketlerde ve tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Albümde Erol Evgin’in konuğu olan sanatçılar ve paylaştıkları şarkılar şunlar: Ajda Pekkan “İçimdeki Fırtına”, Atiye “Tüm Bir Yaşam”, Ceylan Ertem “Sitem”, Demet Sağıroğlu “Yeter”, Deniz Seki “Bir İlkbahar Sabahı”, Farah Zeynep Abdullah “Sen Unutulacak Kadın mısın?”, Funda Arar “Deli Divane”, Kalben “Bizim Tango”, Nil Karaibrahimgil “Canım Benim”, Şebnem Keskin “İbadetim”, Zara “Bir Bakışın Yetti”

Ziynet Sali “Etme Eyleme”.

Ruhu doyuran şarkılar:

2 Orta 1 Sade / Yeni Türkü

Anamız Babamız Yok Deriz / Dolu Kadehi Ters Tut

Ömrümüz Yine Geçiyor / Ari Barokas

DİZİ

Manhunt: Unabomber

Netflix’in en etkileyici dizilerinden biri olan tek sezonluk mini seride, 1978–1995 yılları arasında 16 bombalı saldırı gerçekleştirmiş ve asla izi sürülememiş olan Ted Kaczynski’nin hikayesi anlatılıyor. FBI tarihinin en uzun süre çözülememiş vakası olan bu olayda FBI suç bilimi uzmanı Jim Fitzgerald’ın daha önce hiç kullanılmamış bir teknik geliştirmesi ve katilin yakalanma hikâyesi oldukça dikkat çekiyor.