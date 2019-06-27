Haftanın Pusulası

KİTAP

Aslı Gibidir

Murat Özyaşar’ın metinleri ile Selçuk Demirel’in desenleri Aslı Gibidir: Diyarbakır Hikâyeleri’nde buluştu.

Yazarlar ve kentler… Italo Calvino’nun Görünmez Kentler’i, Orhan Pamuk’un İstanbul’u, Tanpınar’ın Beş Şehir’inin yanında, şimdi Murat Özyaşar’ın Aslı Gibidir: Diyarbakır Hikâyeleri. Taşıdığı kültürel, siyasi ve kişisel tüm anlamlar ve çağrışımlarıyla yazarı büyüten şehir, Diyarbakır… Murat Özyaşar, gidip geldiği iki dil arasında, yazıyla ve şehirle kurduğu özel ilişkiyi dile getiriyor edebi metinlerinde. Parçalar birleştiğinde, bir edebiyatçının yazarlık serüvenini, imge dünyasını, duruşunu onun penceresinden seyre dalıyoruz.

“Bazı sözcükleri öğrenmenin yaşı vardır. Amma velakin kimi yerlerde öğrenmenin yaşı daha erkene alınmıştır. Diyarbakır’da doğmuşsanız şayet, diğer yerlerdeki yaşıtlarınıza nazaran bazı sözcüklere erken kayıt yapmak, kimi sözcükleri erken sökmek ve bu sözcüklerle vaktinden evvel tanışmak zorundasınızdır.” (Tanıtım Bülteninden) Doğan Kitap / 116 sf

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

On Dakika Otuz Sekiz Saniye / Elif Şafak / Doğan Kitap / 386 sf

Bir Ömür Nasıl Yaşanır? / İlber Ortaylı / Kronik Kitap / 285 sf

Camdaki Kız / Gülseren Budayıcıoğlu / Doğan Kitap / 350 sf

ALBÜM

Maral Ayvaz / Maral Gibi

Küçük yaşta Ermeni Kilisesi Korosu çalışmalarına katılarak müzik hayatına başlayan, Ermenice sözlü solo performanslarıyla çok sayıda konserde yer alan Maral Ayvaz, bu ilk albüm projesinde dinleyiciyle buluşuyor. Geleneksel ve çağdaş Ermenice şarkıların birbirinden bağımsız özgün düzenlemelerinin bulunduğu albümde, modern enstrümanlarla klasik Ermeni çalgılarının uyumlu birlikteliği ve aynı zamanda sanatçının kendine özgü ses rengi ve güçlü yorumu dikkatleri çekiyor. Albümün en dikkat çeken şarkısı: “Anverç Khavar”… Sanatçı; tanınmış besteci, ud virtüözü Ara Dinkjian’ın ünlü “Picture/Ağladıkça” adlı eserine Ermenice sözler yazmış ve eseri seslendirmiş. Maral Ayvaz, hazırlığının her aşamasına titizlendiği bu ilk albüm çalışmasının bir narın taneleri misali tüm toplumlara, herkese ulaşmasını yürekten diliyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Nur Yoldaş / Sultan-ı Yegâh

Asu Maralman / Bağrı Yanık Dostlara

Zülfü Livaneli / Mektup

FİLM

Thom Yorke / Anima

Spotify’da yerini alan yeni Thom Yorke albümü ANIMA’ya eşlik edecek aynı isimli kısa film, Netflix’te yayınlandı.

Radiohead’le Daydreaming videosunda çalışan, vizyoner yönetmen Paul Thomas Anderson’ın yönettiği kısa film ANIMA, albümdeki şarkılardan Not The News, Traffic ve Dawn Chorus’un etrafında yükseliyor.

Thom Yorke’un, Carl Gustav Jung’ın rüyalar hakkındaki fikirlerinden yola çıkarak günümüz teknolojisini ve sosyal medyasını da hesaba katarak kendi distopyasına hayat verdiği albümü de dinlemenizi öneririz.