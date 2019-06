Ne okumalı, ne dinlemeli, ne izlemeli? Sizin için seçtiğimiz haftanın pusulası

KİTAP

Yağmurdan Sonra

Dünyanın en iyi öykü yazarlarından biri kabul edilen William Trevor öyküleriyle ilk kez Türkçede!

Trevor’ın öykülerindeki yalnız insanlar varlıklarını sürdürmek için yalan söyler, gerçeği gizler, aldatır, aldatılırlar; bu insanlar şimdiyi ve geleceği kendileri belirleyemez, hayat onların yerine belirler, seçer. Öykülerin kahramanları da küçük zalimliklerle çaresizliklerinin acısını çıkarmaya çalışır.

Kendini dışlanmış hisseden bir oğul onu yılda sadece bir kez, doğum gününde gören anne babasını yalanlarıyla incitir. Kör bir piyano akortçusuyla evlenen bir kadın ilk eşin izlerini silmeye uğraşır. Bir koca, karısının ihanetini affetmek için acımasız bir şart koşar. Alkolik bir kadın çaresizliğini kullanarak kocasını evliliklerine hapseder.

Trevor, bu kitapta ruhsal dengeleri tökezleyen ama geçirdikleri hayati bir değişim sonrasında kendilerini duygusal bir düzlüğe ulaşmış bulan insanları anlatır; ancak yazar bu düzlüğe olumlu ya da olumsuz bir değer atfetmez ve okuru son cümleden sonra da farklı okumalara açık olmaya davet eder. (Tanıtım Bülteninden) Yüz Kitap / 228 sf / 26 TL

İmge Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

İfşa / Toygun Atilla / Kırmızı Kedi / 288 sf

Yağmurdan Sonra / William Trevor / Yüz Kitap / 228 sf

Sedir Ağacı ve Kuzgun / Fulya Kılınçarslan / Paris Yayınları / 364 sf

ALBÜM

Melek Mosso / Sarıla Sarıla

Güçlü yorumu ile hatrı sayılır bir dinleyici kitlesine ulaşan Melek Mosso, şimdi de yeni teklisi ile dinleyiciyle buluşuyor. Sony Music etiketiyle yayınlanan “Sarıla Sarıla”nın sözü Melek Mosso, bestesi Melek Mosso ve Kaan Karataş imzası taşıyor.

“Gölgen Yeter” ve “Kedi” şarkıları ve “Vursalar Ölemem”, “Keklik Gibi” yeniden yorumlarıyla da ilgiyi üzerinde tutan Melek Mosso, “Sarıla Sarıla”da farklı bir müzikal lezzet sunuyor. Düzenlemesini Sabi Saltıel’in yaptığı şarkı ile kendine has yorumunu sunan sanatçı, yine dikkatleri üzerine çekecek.

Ruhu doyuran şarkılar:

Mabel Matiz / Tanrıdan Diledim

Tuna Kiremitçi & Esin İris - Seninle Her Şey Olur

Güney Marlen & Eda Baba - Kendine İyi Bak

DİZİ

When They See Us

Netflix’in yeni yapımlarından biri olan “When They See Us”, Harlemli 5 gencin adalet mücadelesini anlatıyor. 1989'da siyahi ve Meksika kökenli beş genç New York'taki Central Park'ta bir kadına tecavüz etmekle suçlanmışlar ve dava, medyada büyük ses getirmişti. Hatta Amerikan başkanı Donald Trump, o dönem bir iş insanı olarak gazetelere ilanlar vererek gençlerin idam edilmesi gerektiğini dile getirmişti. Suçlu bulunan ve hapis cezası alan gençler yıllar sonra bir adamın suçu itiraf etmesiyle temize çıkmış ve serbest bırakılmışlardı.

"Central Park Beşlisi" olarak bilinen beş genç Raymond Santana, Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef Salaam ve Korey Wise’ın başından geçenleri anlatan diziyi Ava DuVernay yazıp yönetti. 4 bölümlük mini dizi, henüz 15-16 yaşındayken, yanlarında aileleri olmadan ve yaklaşık 48 saat sorgulanarak işlemedikleri suçu itiraf eden gençlerin yaklaşık 15 yıllarını cezaevinde geçirmelerini anlatıyor. Dizi, her birinin olayla ilgili ilk kez sorgulandığı 1989 baharında başlayan ve temize çıkıp New York şehrine karşı açtıkları tazminat davasını kazandıkları 2014'e kadar uzanan dönemi içeriyor.

Amerikan adalet sistemi ve kafalardaki ırkçılığı sorgulayan ve sorgulatan bir yapım…

Not: Amerikan adalet sisteminde yaşanan büyük haksızlıkları anlatan ve içinde Central Park Beşlisi’nin sorgularının da bulunduğu “İtiraf Kasetleri” belgeselini de tavsiye ederiz.