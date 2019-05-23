Haftanın Pusulası

KİTAP

Yeşil Kapı-Seçme Öyküler

Akşam yemeğinden sonra Broadway’de piyasa yaptığınızı düşünün. Puronuzun bitmesine daha on dakika var ve siz bu sürede eğlenceli bir trajedi ile ciddi bir vodvile gitmek arasında bir seçim yapmak durumundasınız. Birden kolunuza bir el dokunuyor. Başınızı çevirdiğinizde pırlantalar ve samur kürkler içindeki güzel bir kadının heyecan verici gözleriyle karşılaşıyorsunuz. Kadın aceleci bir tavırla elinize sıcak bir poğaça sıkıştırıyor, diğer elinde beliren küçük bir makasla paltonuzun ikinci düğmesini kesip alıveriyor, birdenbire ve belirli bir anlama geliyormuş gibi söylediği tek bir sözcük çıkıyor ağzından, “paralelkenar!” ve sonra korku dolu gözlerle arkasına bakarak hızla yan sokaklardan birine dalıyor...

O. Henry’nin öyküleri kırsal kesim ve kent yaşamlarından alınan insan tiplemeleriyle bunların ilişkilerini gerçekçi, yer yer yarı gerçekçi bir biçemle ve sevecenlikle, mizahı sözcük zenginliğiyle hoş bir biçimde harmanlayarak veren, yazgının bir araya getirdiği insanların ilginç karşılaşmalarını beklenmedik sonuçlara bağlayan kurgularıyla okura hoş bir okuma keyfi ve yaşam sevgisi aşılayarak okuma tutkusunu serüvene dönüştüren öykülerdir... (Tanıtım Bülteninden) Ayrıntı Yayınları / Kasım 2018 / 222 sf.

İmge Kitbevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Anlaşılamam Bu Dünyada Asla / Paul Klee / Ve Yayınevi / 72 sf

İki Cihan Aresinde; Osmanlı Devletinin Kuruluşu / Cemal Kafadar / Metis / 312 sf

Bilinmeyen Sular / Mevsim Yenice / Can Yayınları / 96 sf

ALBÜM

Ansızın Bi’ İnfilak / Retro Bahar

Ansızın Bi’ İnfilak’ın ikinci stüdyo albümü “Retro Bahar” 17 Mayıs tarihinde dijital platformlar üzerinden Garaj Müzik etiketiyle yayınlandı.

İlk albümü Atımı Hazırlayın‘ı 2018 yılında yayınlayan Ansızın Bi’ İnfilak, geçtiğimiz hafta ikinci stüdyo albümü Retro Bahar‘ı dinleyicilerine servis etti. Nisan ayında albümden ilk olarak video klibiyle birlikte paylaştığı Eskidin single’ı sonrasında grup, 7 parçadan oluşan uzunçalarının tamamını Unuttum Gitti parçasının videosuyla birlikte yayınladı.

Genel olarak retro bir sound’a hâkim olduğunu gördüğümüz yeni albümde grup, gitarlarda ve keyboard’ta vintage tonlarını tercih ederek 80’ler ve 90’ların müziğinden ilham almış.

Mix’inde Orçun Ayata, mastering’inde ise David Blackman imzasını gördüğümüz albümle birlikte gelen Unuttum Gitti parçasının klibi ise Harutyun Arto Davulciyan yönetmenliğinde çekildi.

Ruhu doyuran şarkılar:

Köçekçe / Ulvi Cemal Erkin

The Weeping Meadow / Eleni Karaindrou

Gündüz Gece / Pentagram

DİZİ

Chernobyl

Ukrayna’daki Çernobil felaketini merkezine alan HBO yapımı “Chernobyl” isimli mini dizi yayınlandı. 5 bölümlük dizinin şu ana kadar 3 bölümü yayınlandı fakat her biri ortalama 1’er saat olan dizi şimdiden her anıyla izleyiciyi germeyi başardı. Bu gerilimin en büyük sebebi ise tamamen gerçek olması ve aralarında Türkiye’nin de olduğu pek çok ülkeyi yıllarca etkileyecek bir nükleer patlamayı konu alması.

26 Nisan 1986 tarihinde Ukrayna Pripyat şehrinin yaklaşık 15 kilometre uzağında bulunan Çernobil şehrinde konuşlu olan Çernobil Nükleer Santrali, bir deney sırasında gece 01.23’te patladı. Dizi bu andan itibaren başlıyor ve sonrasında yaşananları çarpıcı bir şekilde aktarıyor. Felaketin büyüklüğünün saklanmaya çalışılması siyasetin insan yaşamından önde tutulduğunu bir kez daha gösterirken, kasabada yaşayanların olayı sadece bir yangın olarak algılayıp üzerilerine yağan nükleer tozlardan bihaber olmaları izleyeni sarsıyor.

Chernobyl’in senaryosunu Craig Mazin yazdı, yönetmen koltuğunda ise Johan Renck oturuyor. Başrollerde ise Stellan Skarsgard, Emily Watson, Jessie Buckley, Adam Nagaitis ve Jared Harris var. Dizi Digiturk’un Beinconnect kanalında yayında.