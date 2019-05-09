Haftanın Pusulası

KİTAP

DelliAddem

“Çünkü bu defa Tanrı ona bir koç göndermeyecek.”

İnsan eliyle gelen kıyametin ardından sağ kalan Toby, insansız dünyanın yeni sakinlerine, Fluryagillere kaosun ve kaostan önceki zamanların öyküsünü anlatıyor. Saf ve çocuksu Flurya Çocukları, kötü niyetli ÇilePatlarcılar, gönülsüz peygamber KarAdamı Jimmy, Tanrı’nın Bahçıvanları, genetiğiyle oynanmış hayvanlar, domuzonlar, Çevik Tilki, DelliÂddemciler ve Şirketler bu yeni dünyada hayatta kalma mücadelesi verirken, tarih bir kez daha iyinin ve kötünün savaşını yazacaktır. Bu savaştan geriye kalan ise kadınların rahmindeki yeni yaşamdır.

Margaret Atwood, Antilop ve Flurya ve Tufan Zamanı’ndan sonra DelliÂddem üçlemesinin son kitabında, yaratılış mitolojilerinden esinler taşıyan bir kıyamet sonrası öykü anlatıyor. İnsanlığa ve geleceğe dair bir umut olup olmadığı da Toby’nin masum Fluryagillere anlattığı bu olağanüstü zekâ ve ironiyle örülmüş insanlık öyküsünde gizli. (Tanıtım Bülteninden) Doğan Kitap / 488 sf / 37,70 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satanları şunlar oldu:

Devran / Selahattin Demirtaş / İletişim / 138 sf

Bir Ömür Nasıl Yaşanır / İlber Otaylı / Kronik / 285 sf

Metastaz / Barış Terkoğlu-Barış Pehlivan / Kırmızı Kedi / 260 sf

ALBÜM

Baba Zula / Kızıl Gözlüm

Geleneksel doğu kökenli enstrümanların kullanımını elektronik öğelerle birleştirerek bambaşka ufuklar aralayan nevi şahsına münhasır topluluk Baba Zula, “Kızıl Gözlüm” isimli yeni albümle geri döndü.

1996 yılında Mehmet Levent Akman ve Osman Murat Ertel tarafından kurulan Türk Psychedelic müziğinin öncülerinden olan topluluk, Ümit Adakale ve Periklis Tsoukalas ile birlikte yoluna devam ediyor.

Topluluk, en iyi şarkılarının derlemesi kıvamındaki albümünden iki yıl sonra 3 yeni kaydın yer aldigi 12″ single plak sürümüyle dinleyici karşısına çıkıyor. Albümde “Kızıl Gözlüm” şarkısının yanı sıra “Kervan Yolda” şarkısının iki ayrı remixi bulunuyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Manga / Yad Eller

Orfeas Peridis / Fevgo

Emel Müftüoğlu / Kal Benimle

DİZİ

Damızlık Kızın Öyküsü

Bir sabah uyanıyorsunuz ve bir kadın olarak artık sözünüzün hiçbir hükmü yok. Banka kartınız yok. İşten kovuldunuz. Alışveriş yapmak için kocanızdan para almak zorundasınız ve bu sadece başlangıç! Hava kirliliği ve çevresel atıklar, büyük hasar gören ekosistem yüzünden dünyaya yeni çocukların gelmesi artık çok zor, hatta imkânsıza yakın. Yeni doğanlar olsa da doğdukları gün ölüyor. Hayatta kalan sadece bir veya iki bebek var. Eski Amerika Birleşik Devletleri toprakları üzerine kurulan ve otokrat rejimle yönetilen Gilead isimli ülke, yeni bebeklerin doğması için önceden doğum yapmış kadınları alıp “üretime” dâhil ediyor. Şimdi bu kadınlardan birisiniz. Artık sadece “damızlık” bir kölesiniz.

Dizi, Kanadalı yazar Margaret Atwood’un 1985’te yayınlanan Türkçe’ye de “Damızlık Kızın Öyküsü” olarak çevrilen The Handmaid’s Tale adlı kitabından uyarlandı. İlk sezonu Nisan 2017’de yayınlanan dizi Emmy ve Altın Küre ödüllerinin ikisini birden toplayan tek dizi oldu. En çok izlenen diziler arasında yer alan ve ürkütücü derecede “olası” bir distopya tasviri olan dizinin 3. Sezonunun ise 6 Haziran’da Blu Tv’de yayınlanacağı açıklandı. ‘Eureka’, ‘The 4400’, ‘Medium’ ve ‘ER’ gibi kült dizilerde imzası bulunan Bruce Miller’ın yaratıcısı olduğu ‘The Handmaid’s Tale’da Elisabeth Moss, Joseph Fiennes, Alexis Bledel, Yvonne Strahovski, gibi isimler başrolleri paylaşıyor. Başroldeki Elisabeth Moss (Offred), tüm duygu durumunu yansıtan şahane oyunculuğuyla unutulmazlar kervanına katılırken, 3. Sezonun “Uyanın! Sabahlar sona erdi!” sloganıyla yayınlanan fragmanı, Offred’in bir kadın isyanına öncülük edeceğinin sinyalini veriyor. Alışılanın tersine romanından çok daha etkileyici ve iyi bulunan diziyi hala izlemediyseniz, 3.sezon başlamadan ilk iki sezonu bitirmenizi tavsiye ederiz.