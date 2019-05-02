Haftanın Pusulası

KİTAP

Bir Kitapta Yaşamak

Çeşitli edebiyat dergilerinde öyküleri yayımlanan Kadıköylü yazar Zehra Emre’nin “Rabia” isimli öyküsü, “Köy Enstitüleri Öykü Yarışması”nda ilk on eser arasına girerek kazananların bulunduğu kitapta yer aldı. “Geride Kalan” öyküsü ise, Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadillerin 94. Yılı Anma Etkinlikleri Öykü Yarışmaları” nda 115 eser arasında ilk yirmiye girerek başarı elde etti.

“Bazı cümleleri olduğu yere, öylece bırakıp kaçarsınız. Onlar yerini yurdunu bulsun, saklanması gerekiyorsa saklansınlar diye. Bazıları öykü olur; öykünür, umut olur, mutluluk olur. Zehra Emre, cümlelerini bırakıp kaçanlardan. Onlar bir araya geldiğinde oluşan ahengi yakalamak kalıyor bizlere. Naif kadınları, sonsuz aşkları, mutlulukları, hüzünleri; en çok da güven duygusunu hissediyoruz.

Olan bitenin hepsi bir kitapta yaşamak adına, bir kitabı yaşamak adına...” (Tanıtım Bülteninden) Sola Unitas Yayınevi / 96 sf / 17 TL

Sanal kitap mağazası idefix’te haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Bir Ömür Nasıl Yaşanır / İlber Ortaylı / Kronik / 288 sf

Gör Beni-İki Devrin Hikâyesi / Azra Kohen / Everest / 592 sf

Yetişkin Çocuklar / Selçuk Şirin / Doğan Kitap / 224 sf

ALBÜM

Adamlar / Dünya Günlükleri

İlk albümleri “Eski Dostum Tankla Gelmiş” (2014) ve sonrasında yayınladıkları “Rüyalarda Buruşmuşuz” (2016) ile geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan alternatif-rock müziğin yükselen gruplarından Adamlar, Garaj Müzik etiketli 3. stüdyo albümleri ”Dünya Günlükleri”ni müzikseverlerin beğenisine sundu.

7 yıldır aralıksız konser performansları sergileyen Adamlar, 10 Ağustos 2018’de yayınladıkları “Hikaye” ile 3. albümün geleceğini dinleyicisiyle paylaştı. “Hikaye” de dâhil olmak üzere 10 şarkıdan oluşan yeni albümleri “Dünya Günlükleri” ile müzik kariyerindeki yerini sağlamlaştırıyor.

Teatral şarkı sözleri ve bestelerin mucidi Tolga Akdoğan; “Dünya Günlükleri”nde hayata dair her konuda güçlü, derin, yoğun ve ironik sözleri, müzikal bir hikaye gibi harmanlayıp sunmaya devam ediyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Mikis Theodorakis / Paola

Eleni Karaindrou / El Valse

Evgeny Grinko - Once Upon A Time

BELGESEL

Gezegenimiz

Sir David Attenborough tarafından seslendirilen “Gezegenimiz (Our Planet)”, ödüllü Planet Earth ve Blue Planet belgesellerinin yönetmeni Alastair Fothergill’in başında olduğu Silverback Films ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (WWF) iş birliği ile hayata geçirildi. Belgesel tüm dünyada Netflix tarafından 5 Nisan’da yayınlandı. Dünyanın en değerli canlı türlerini ve en hassas yaşam alanlarını gösterirken, 4K kamera teknolojisiyle daha önce hiç görülmemiş dünya görüntülerini ekranlara taşıyan belgesel 8 bölümden oluşuyor. Dört yılda tamamlanan projenin çekimleri, 600 kişiden fazla bir ekiple dünyanın tüm kıtalarını kapsayan 50 ülkede, 3500 günden fazla sürdü. Gezegenimiz, Kuzey Kutbu’nun uzak ve vahşi doğasından gizemli derin denizlere, Afrika'nın uçsuz bucaksız manzaralarından Güney Amerika’nın çeşitli ormanlarına kadar dünyanın dört bir yanındaki zengin habitat çeşitliliğine odaklanıyor.