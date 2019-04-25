Haftanın Pusulası

KİTAP

Cthulhu’nun Çağrısı ve Diğer Tuhaf Öyküler

Edgar Allan Poe’nun mirasçısı ilan edilen ve “Uyandırılan her dehşet, sorumlusunu da yeryüzünden siler” diyen Lovecraft, tıpkı yarattığı Cthulhu gibi korku edebiyatının en ilham verici mitoslarından biri.

Cthulhu’nun Çağrısı, Charles Dexter Ward Vakası, Uzaydan Gelen Renk, Karanlıkta Fısıldayan ve Deliliğin Dağlarında öykülerinde; eski çağlardan kalma ve uzun süredir geri çekilmiş bekleyen yaratıklar, canavarlar, tanrılar efsanelerin, şiirlerin arasından çıkıp yanı başımızda soluk almaya başlıyor.

Cthulhu’nun Çağrısı ve Diğer Tuhaf Öyküler, insanlığın en eski ve en güçlü duygusu korkuyu deşen öykülerle dolu “tuhaf” bir başyapıt.

DEX Korku Klasikleri serisinin son kitabının önsözünü kaleme alan Sevin Okyay ise Lovecraft’tan “Cthulthu’nun Çağrısı Lovecraft’ın öte dünyalı bir dehşet türü yaratma yolundaki girişimini en iyi temsil eden hikaye olsa gerek” diye bahsediyor. (Tanıtım Bülteninden) DEX / 560 sf / 35 TL

D&R kitap ve müzik mağazasından aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Kalp / İskender Pala / Turkuvaz / 328 sf

Bir Ömür Nasıl Yaşanır / İlber Ortaylı / Kronik / 288 sf

Gör Beni-İki Devrin Hikayesi / Azra Kohen / Everest / 592 sf

ALBÜM

Doruk Okuyucu / Nefes Nefese

Flamenko müziğin Türkiye’deki en yetenekli gitar sanatçılarından Doruk Okuyucu’nun ikinci solo albümü “Nefes Nefese” yayınlandı. Lin Records etiketiyle dijital ve CD olarak çıkan albümde Doruk Okuyucu imzalı 10 orijinal beste bulunuyor. Türkçe sözleri Flamenko’nun melodik ve ritmik yapısını bozmadan kullanan ender albümlerden biri olan “Nefes Nefese”de, sözleri Didem Ezgi Kurt’a ait olan tangos formundaki “Yapma” ve Zapateado formundaki “Dönüşüm” adlı şarkılar da dikkat çekiyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Sayende / Hey! Douglas

Big in Japan / Ash, Amelie Martinez

Dinazorlar / Nova Norda

DİZİ

The Forest / La Forêt

Fransa’da büyük bir ormanın kıyısındaki bir kasabada 16 yaşındaki genç bir kız ortadan kaybolur. Kasabada bulunan jandarma merkezine yeni atanan Yüzbaşı Gaspard Decker, kasabaya taşınır taşınmaz kendisini rahatsız edici bir sırlar ağının ortasında bulur. Herkesin birbirini tanıdığı bu küçük kasabada kayıp vakasını eşeledikçe birçok sır yavaş yavaş ortaya çıkacaktır.

2017 yapımı olan ve bir sezon olaran Netflix’te yayında olan dizi, gizem öğesini başarılı bir şekilde kullanıyor. Hikâyesiyle ve karakterleriyle ilgi çekmeyi başaran, son derece akıcı ve sürükleyici bir dizi. Finaliyle kafalardaki tüm soruları cevaplasa da ikinci sezonun geleceğini haber veren küçük ipuçları vermeyi ihmal etmedi. Gizem-gerilim türü dizileri seven ve Avrupa dizilerine ilgi duyanlar mutlaka bu diziye bir şans vermeli.