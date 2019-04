Haftanın Pusulası

KİTAP

Adsız’da Yedi Gün

Kadıköylü yazar Filiz Elasu’nun yeni romanı “Adsız’da Yedi Gün” raflarda yerini aldı.

Filiz Elasu’yu daha önceki romanlarının yanı sıra, kent hakkı ve çevre sorunları ekseninde mücadele eden Kadıköy Kent Dayanışması’nın aktif bir üyesi olarak tanıyoruz.

Filiz Elasu’nun ilk romanı Oyun (2012), arka planında casino olan etkileyici bir kadın romanı, ikinci romanı Gezi Apartmanı (2014) gündelik hayatın karanlığını ve şiddetini anlatan bir şehir distopyasıydı. Yeni romanı Adsız’da Yedi Gün ise yine “bize” sesleniyor ve “İnsan bir yere, bir toprağa ait değilse, ancak turist olabilir.” diyor.

Adsız’da Yedi Gün bir yolculuk romanı, dışa olduğu kadar içe de dönük bir yolculuk… (Tanıtım Bülteninden) Siyah Beyaz / 270 sf / 25 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Gör Beni – İki Devrin Hikâyesi / Azra Kohen / Everest / 592 sf

Bir Ömür Nasıl Yaşanır / İlber Ortaylı / Kronik / 288 sf

Ölüler Diyarı / Jean-Christophe Grange / Doğan / 464 sf

ALBÜM

Can Bonomo / Ruhum Bela

Can Bonomo, “Ruhum Bela” isimli 5. albümünü Avrupa Müzik markasıyla müzikseverlerin beğenisine sundu. Yaklaşık bir yıldır çalışmalarını sürdürdüğü “Ruhum Bela” albümünde 10 şarkıyı müzikseverlere sunan Can Bonomo’nun yeni albüm kayıtları The FatLab’de Ali Rıza Şahenk, tarafından yapıldı.

Albümde bulunan 7 şarkının düzenlemesini, diğer albümlerinde de beraber çalıştığı Can Saban, 2 şarkının düzenlemesini Sabi Saltiel ve 1 şarkının düzenlemesini sahne arkadaşı Emre Kula yaptı. Albümün bazı şarkılarında vokal ve vokal koçluğunu ise Fatma Turgut ve Özge Fışkın üstlendi. Albümlerindeki şarkılarda çeşitlilik sunan Can Bonomo, Nazım Hikmet’ten Atilla İlhan’a, Ulvi Cemal Erkin’den Peter Doherty’ye kadar yıllardır beslendiği sayısız değerli ismin çok kültürlü Yakın Doğu müziğini “İstanbul müziği” olarak tanımlıyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Dağlarda Dans / Hey Douglas!

Dostum Değil Uykular / Sena Şener

Neyleyim / Gökçe Kılınçer

DİZİ

Parfüm

Patrick Süskind’in efsane romanı Das Perfume, Netflix tarafından diziye uyarlandı. Tüm insancıl duygulardan yoksun, yalnızca kokulara karşı görülmedik derecede duyarlı, istediği kokuları üretebilmek için cinayet işlemekten çekinmeyen bir katili merkezine alan roman, ilk olarak 2006 yılında Tom Tykwer tarafından film olarak uyarlanmıştı. Film Fransa’da çekilmişti ama dizinin çekimleri Almanya’nın Lower Rhine bölgesinde yapılmış, dili de haliyle Almanca.

Konunun özü kitaptan alınsa da dizinin senaryosu tamamen kendine özgü. Yani kitabı okudum, filmi de izledim şimdi niye diziyi izleyeyim demeyin zira çok farklı bir konusu var.

Olaylar insanüstü bir koku alma duyusuna sahip olan genç bir profil uzmanının etrafında gelişiyor. İşlenen bir grup seri cinayeti takip eden dedektifler, cinayetlerin, birlikte bir parfüm çıkaran beş yatılı okul çocuğuyla bağlantılı olduğunu keşfediyorlar ve olaylar gelişiyor… İnsanın en ilkel duygusu şiddete vurgu yapan dizi her bölümünde rahatsız edici çokça sahne barındırıyor. Bu yüzden +18 olduğunu belirtelim!