Haftanın Pusulası

KİTAP

Felsefe ve Demokrasi

İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınevi, dünyada milyonlarca okurun severek okuduğu kitap dizisini Türkçeye kazandırıyor! İKÜ Yayınevi, Oxford Üniversitesi Yayınevi’nin ünlü Very Short Introductions dizisinden özenle seçip hazırladığı 27 kitaplık bir seçkiyi Türkçe olarak yayımlamaya başladı. Her yaştan okurun, özellikle de gençlerin ilgiyle okuyabileceği temel bilim ve kültür kitaplarından oluşan bu seçki, Çok Kısa Bir Başlangıç adıyla okurlarla buluşuyor. Dizinin ilk iki kitabı olan Felsefeve Demokrasi, 13. Ankara Kitap Fuarı’nda okurlarla buluştu. Cambridge Üniversitesi Felsefe Bölümü profesörü Edward Craig’in yazdığı Felsefeadlı kitap, Cenk Özdağ tarafından Türkçeye çevrildi ve Türkiye’de gençlerin felsefeyle buluşmasına büyük katkılar sunan Prof. Dr. Betül Çotuksöken’in Türkçe baskıya özel önsözüyle okur karşısına çıktı.

Dizinin ikinci kitabı Demokrasi ise İngiliz siyaset bilimci, gazeteci ve George Orwell’in ünlü biyografisini kaleme alan yazar Bernard Cricktarafından yazıldı. Kitap H. Hande Orhon Özdağtarafından Türkçeye çevrildi. Kitabın Türkçe baskısına özel önsözü de Türkiye-Fransa ilişkilerinin gelişmesine üstün katkılar sunan kişilere verilen “Chevalier des Palmes Académiques” nişanı sahibi Prof. Dr. Ali Vahit Turhantarafından yazıldı. (Tanıtım Bülteninden) Felsefe / 128 sf / 25 TL, Demokrasi / 128 sf / 25 TL

Müzik ve kitap mağazası D&R’dan aldığımız bilgiye göre haftanın çok satanları şunlar oldu:

Zafer Sızlanarak Kazanılmaz / Haluk Tatar / Destek / 480 sf

Hayat Cesurlara Torpil Geçer / Bircan Yıldırım / Destek / 256 sf /

Bir Ömür Nasıl Yaşanır? / İlber Ortaylı / Kronik / 288 sf

ALBÜM

Hey! Douglas / Marşandiz

Mode XL üyesi VeYasin’in, 2013 yılında başlattığı solo projesi Hey! Douglas ilk albümünü yayınladı.

Özellikle nostaljik tınılara yeniden hayat verdiği remiksleri ve temponun bir an bile düşmediği canlı performanslarıyla tanınan Hey! Douglas, Marşandiz isimli ilk albümünde Türkiye’nin müzikal geçmişinden farklı dönemlerden esinlenerek hayat verdiği 10 şarkıya yer veriyor. Psikedelik, funk, soul ve dub dokunuşlarıyla bezeli Marşandiz’deki tüm parçaların düzenleme ve bestesi Hey! Douglas imzası taşıyor.

Ruhu doyuran şarkılar:

Rammstein / Deutschland

Mikis Teodorakis / Songs of Songs

Intı Illimani / El Pueblo Unido

FİLM

Bird Box

The Night Manager adlı Emmy ödüllü dizinin yönetmenliğini yaptıktan sonra Susanne Bier’ın bir sonraki projesi Bird Box oldu. Josh Malerman’ın romanından yola çıkan Eric Heisserer’ın kaleme aldığı senaryoyu beyazperdeye aktaran Susanne Bier, hem açık mekânları hem de karakterlerin güvende hissedebileceği tek yer olan kapalı mekânları tekinsiz alanlara dönüştürüyor.Don’t Breathe ve A Quiet Place’in izinden gittiğini ve belki de öykündüğünü söyleyebileceğimiz Bird Box, gizemli bir güç tarafından zihinleri ele geçirilen insanların bir anda intihara meyletmesini konu alıyor. Genellikle bir rüzgar ve yaprakların uçuşması şeklinde tanımlanan ancak film boyunca görünmeyen güç, görme eylemi aracılığıyla bireylerin zihnini ele geçiriyor. Bu yüzden güvenli bir alanda olmadıkça hiçbir şekilde görmemek, bakmamak sağ kalabilmek için gerekli olan en mühim önlem. Bakış aracılığıyla zihni ele geçirilen insanlar aniden başkalaşarak olabilecek en hızlı şekilde kendilerini ölümün kollarına atıyor. Bu durum da elbette dünya çapında bir panik hâli yaratıyor ve olayların kontrol altına alınma ihtimali ortadan kalkıyor.

Trevante Rhodes, Sarah Paulson ve John Malkovich’in de oyuncu kadrosunda yer aldığı filmin başrolünde Sandra Bullock’u izliyoruz. Bird Box, temelinde yatan fikriyle ve gerilimi artırabilecek teknik detaylarıyla başarılı bir seyir deneyimi vadetse de bunun altını ne yazık ki tam olarak dolduramıyor. Yine de izlenmeyi hak eden, 2 saatlik bu filmi listenize ekleyin!