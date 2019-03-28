Haftanın Pusulası

KİTAP

Mucize Kızlar

Ellen Bailey’in yazdığı Doğan Egmont Yayıncılık tarafından Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak hazırlanan Mucize Kızlar kitabı 8 Mart’ta çocuklarla buluştu.

Bu kitapta geçmişten günümüze, türlü coğrafyalarda, birbirinden farklı koşullarda yetişmiş, karşılarına çıkan engellere rağmen denemeye, üretmeye, çalışmaya ve keşfetmeye devam etmiş 60 kadının yaşam öyküsü yer alıyor. Kadınların başarılarına odaklanan bu kitapta yer alan etkinlikler, testler, çizim projeleri okurlarını ilham almaya, denemeye ve başarmaya davet ediyor. Kitabın sonunda okura ayrılmış özel alan onu bugünü değerlendirmeye ve geleceğe dair bir yol çizmeye teşvik ediyor. JK Rowling ile milyonları büyüleyecek müthiş bir kitap yazmayı dene; Marie Curie ile sorunları yenilikçi ve bilimsel bakış açısıyla çöz; Frida Kahlo ile kendini yansıtan yaratıcı bir portre çiz. Amelia Earhart ile dünyayı uçarak turladığını hayal et. (Tanıtım Bülteninden) Doğan Egmont / 128 sf / 28 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Bir Ömür Nasıl Yaşanır? / İlber Ortaylı / Kronik / 285 sf Camdaki Kız / Gülseren Budayıcıoğlu / Doğan / 350 sf Metastaz / Barış Terkoğlu- Barış Pehlivan / Kırmızı Kedi / 260 sf

ALBÜM

Selva Erdener / Biliyor musun?

Selva Erdener’in dördüncü solo albümü “Biliyor Musun?” Ada Müzik’ten çıktı. 9 eserden oluşan bu albümün müzik direktörlüğünü İbrahim Yazıcı üstlendi. Selva Erdener’e bu albümünde usta müzisyenler eşlik etti; Piyanoda İbrahim Yazıcı, Kemanda Mehmet Yasemin, Kemençede Derya Türkan, Viyolenselde Çağ Erçağ, Kanunda Ahmet Baran, Balabanda Emre Sınanmış, Saxta Gürtuğ Gök, Kontrbasta Volkan Hürsever, Bateride Ediz Hafızoğlu ve İstanbul Vokal Ansamble emeği geçen isimler. Şirin Aktemur albümle ilgili şöyle diyor: Turgay Erdener, Cem İdiz, Melahat İsmail, Fazıl Say, Babür Tongur, İbrahim Yazıcı gibi bestecilerin eserlerinin hepsinde ayrı tatlar alınan zengin bir çalışma. Bu albüm, neyi sorduğunu sizin bileceğiniz ve cevabı sizde olanları söylüyor. Benim bildiğimse Selva Erdener’i “su” gibi dinlediğimdir.”

Ruhu doyuran şarkılar:

Lessa Eldonia / Massar Egbari Safar / Autostrad Salam / Mashrou Leila

DİZİ

Sharp Objects

Sharp Objects, Camille Preaker’ın travmalarla dolu geçmişine, o travmaların kök saldığı kasabasına bir gazeteci olarak geri dönüşünde yaşadıklarını anlatan, 2018’in en iyi dizilerinden. Aile ve taşranın karanlık yüzünü deşifre eden, izlerken canınızı acıtmaktan çekinmeyen yapım, böğrünüze bıçakları ardı ardına saplarken gerim gerim germekten de kaçınmıyor. Gillian Flynn’in 2006’da yayımlanan aynı adlı romanından uyarlanan dizinin yönetmen koltuğunda Big Little Lies ile gönüllerimize taht kuran Jean Marcvallée var.

Camille’i oynayan Amy Adams’ın oyunculuğu, önünde şapka çıkartan cinsten. Camille’in hiç görmediği kız kardeşini canlandıran Eliza Canlen de göz kamaştırıcı bir performans ortaya koyuyor. Kadrodaki isimler tek tek alkışı hak eden bir iş çıkarmışlar ancak dizinin açık ara iyisi, izleyende bir uçtan bir uca farklı duygular uyandıran “anne” Patricia Clarkson. Bu hafta sonu, içinde felsefik, sosyolojik ve çokça psikolojik öğeler barındıran bir dizi seyretmek ve seyrederken de gerilimin hazzını hissetmek isterseniz Sharp Objects tam size göre!