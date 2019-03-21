Haftanın Pusulası

KOZ

“Bir korkaktın ve hâlâ yaşıyordun.”

Ve onlar, gecenin kurşunlarla aydınlatıldığı “…Bin” şehrinde hayatı, savaşı, aşkı durdurarak bir oyun kurarlardı. Oyalanmadan yaşayamazlardı. Bu, onların hayata karşı KOZ’uydu.

Ve o zamanlar korkak değil de çocuk olan Azhar, korkmadan Yasemin’i severdi. Bu, onun aşka karşı KOZ’uydu.

“…Bin” ahalisi savaşın ortasında sevişir, güler, oynar, bir başka dilden şarkılar söyler, yasakları en zayıf yerinden ustalıkla deler geçerdi. Bu, onların devlete karşı KOZ’uydu.

Abidin Parıltı, Koz romanında “…Bin” şehrinden “…Kin” şehrine uzanan acıyı, kederi, ölümü taze bir gülümseyişle karşılayanların hikâyesini, bilmediğimiz bir coğrafyanın gündüz ve gecelerini, insanlığın bildiğimiz hallerini bir karnaval havasında anlatıyor. (Tanıtım Bülteninden) Doğan Kitap / 192 sf / 22 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitaplarında bu hafta da pek değişiklik yok…

Bir Ömür Nasıl Yaşanır? / İlber Ortaylı / Kronik / 285 sf

Gör Beni-İki Devrin Hikâyesi / Akilah Azra Kohen / Everest / 592 sf

Metastaz / Barış Terkoğlu- Barış Pehlivan / Kırmızı Kedi / 260 sf

Sulari’ce / Davut Sulari Türküleri

Asıl adı Davut Ağbaba olan Âşık Davut Sularî, geleneksel âşık tipinin hayli dışında yer alır. O, âşıklık geleneğinin kalıplarını zorlayan, müzikte ve şiirde daima yenileşme hareketinin içerisinde yer almış, şöhreti ülke sınırlarını aşmış, kabına sığmaz bir âşıktır. Sözlerinde, mânâ âleminin sırlarını; sazının telinde, hakikatin sesini duyuran Sularî, bu kültürün en içli ve aşkın tiplerinden birisidir. ( Melih Duygulu )

Arda Müzik tarafından 22 Mart’ta çıkarılacak olan “Sularice” albümü 16 eserden oluşuyor. Erdal Erzincan’ın yönetmenliğini yaptığı albümde ömürlerini türkülere adamış ustalar; Sebahat Akkiraz, Belkıs Akkale, Güler Duman, Cengiz Özkan, Erdal Erzincan, Muharrem Temiz, Gani Pekşen, Hüseyin Turan, Tolga Sağ, Ahmet Aslan, Muharrem Temiz, Yıldırım Budak, Dertli Divani, Yılmaz Çelik, Berrin Sulari, Öznur Sulari, Özlem Sulari yorumlarıyla yer aldılar. (Tanıtım Bülteninden)

Ruhu doyuran şarkılar

Göç Yolları / Cem Karaca

Macera / Yasemin Mori

Sokaklar / Vera

Paddleton

Netflix’in 2019 yapımı filmlerinden olan Paddleton, vizyona girmedi ama internette de pek çok platformda izlenebiliyor. Şu ana kadar izlediğim en naif dostluk öykülerinden birini anlatıyor film. Beklentisiz, çıkarsız, zorlamayan, tamamen iki kişinin dünyasıyla belirlenen bir dostluk bu. Film, bu iki dost ve aynı zamanda komşu olan, orta yaşlarda ve yalnız yaşayan iki adam; Andy ve Michael’ın hikâyesini anlatıyor. Michael’a kanser teşhisi konulur ve artık geri dönüşü yoktur. Makinelere ve ilaçlara bağlı yaşamak istemediği için intiharın yolunu seçen Michael’ın bu sürecinde onun yanındaki tek kişi, can dostu Andy’dir.

Paddleton’un güzel bir film olmasını sağlayan en önemli unsur; çok duygusal bir meseleyi (kanser, dostluk ve intihar üçlüsü) hiç ajitasyona kaçmadan sakince aktarması.

Oyunculuklar da zaten bu “naifliği” destekler bir oyunculuk ortaya koyuyor. Kanser teşhisi konan Micheal (Mark Duplass) aldığı kararın da sonucu olarak zaten her haliyle içimizi eritiyor fakat dostu Andy’yi oynayan Ray Romano’nun kimi zaman ne yapacağını bilemez halleri güldürürken ağlatan cinsten… Velhasılı eğer bu haftasonu bol aksiyonlu, çok eğlenceli, gülmeli, heyecanlanmalı bir film izlemek isterseniz kesinlikle Paddleton’u izlemeyin! Ancak bir buçuk saat boyunca hayatı düşünmek ve kalbinizin ısınmasını isterseniz bu filmi kesinlikle tavsiye ediyoruz.