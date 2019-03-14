Haftanın Pusulası

KİTAP

Bir Eylül Yarası

Yazar Cevat Turan, (Alfa) Pupa yayınlarından çıkan ikinci romanı Bir Eylül Yarası ile yeniden okurun karşısında.

Turan, ilk romanını Çorum olayları ekseninde kurgulamış, ikinci romanında ise ilk romanından bir karakter olan ‘Kızıl Ömer’in bugününü anlatmış. Yıl 2010...

Bireysel ve toplumsal bir hesaplaşmayı eksenine alan roman, Turan’ın ilk romanı olan Unutmalar Şehri’nin de bir nevi tamamlayıcısı.

‘Bir Eylül Yarası’, Cevat Turan’ın 80’lerden 2010’lara bir günlük eşliğinde Türkiye’yi, dostlukları, aşkı, yaşamı sinematografik bir kurgu, edebi bir ustalıkla anlattığı, sürükleyici, heyecanlı ve şaşırarak soluksuz okuyacağınız yeni bir roman. (Tanıtım Bülteninden) Pupa Yayınları / 304 sf / 20 TL

Remzi Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Bir Ömür Nasıl Yaşanır? / İlber Ortaylı / Kronik / 285 sf

Metastaz / Barış Terkoğlu- Barış Pehlivan / Kırmızı Kedi / 260 sf

İçsel Huzur İyi Yaşamın Kapısını Açar / Epiktetos / Beta / 84 sf

ALBÜM

Cihat Aşkın / Türk Valsleri

Cihat Aşkın, Türk müziği çalgıları ve kemanıyla seslendirdiği bu birbirinden güzel eserlerde besteci Oğuzhan Balcı ile çalıştı. Aşkın’ın yaklaşık dört yıldır üstünde çalıştığı proje olan Türk Valsleri 60 eser arasından seçildi. Balcı’nın Aşkın için özel olarak düzenlediği eserler, Avrasya Oda Orkestrası ve Türk müziği sanatçıları tarafından seslendirildi. Yıldız Teknik Üniversitesi Stüdyolarında Mehmet Sungur tarafından kaydedilen albüm Yine Bir Gülnihal ile başlıyor. İsmail Hakkı Bey, Arif Sami Toker ve Yesari Asım Arsoy gibi bestecilerin ölümsüz eserlerinden başka Aşkın, konservatuardan hocası olan Erol Sayan’ın, Azeri besteci Babayef’in, Sezen Aksu ve Özdemir Erdoğan’ın eserlerini de albümünde kullandı. Yabancı bestecilerden Şostakoviç ve Karaindrou’nun eserleri de Türk çalgılarıyla çalındı.

Ruhu doyuran şarkılar:

White Rabbit / Jefferson Airplane

Every Breath You Take / The Police

Time After Time / Cyndi Lauper

DİZİ

Rebellion

Türkçe’ye “İsyan” olarak çevirebileceğimiz “Rebellion”, 1916 yılında İrlanda’da yaşanan Paskalya Ayaklanması’ndan başlayarak bağımsız İrlanda’ya giden mücadele dolu zamanları anlatıyor. Paskalya Ayaklanması’nın 100. Yılı nedeniyle RTE One Kanalı’nın bir mini dizi olarak 24 Nisan 2016’da yayınlamaya başladığı dizi, çok beğenilince 2. Sezonu da çekildi ve geçtiğimiz haftalarda Netflix’e geldi. Tarihi süreci ve dizinin başarısını düşünürsek 3. Sezon da çekilecek gibi görünüyor.

Her sezonu 50 dakikalık 5 bölümden oluşan dizinin birinci sezonunda, İngiliz hükmü altındaki İrlanda’nın Dublin şehrinde, bağımsızlık için örgütlenmiş devrimcileri görüyoruz. Tam paskalya günü olan 24 Nisan 1916’da başlayan isyanın birkaç gün öncesi ve 6 gün sonra bastırılmasına kadar devam eden sürece odaklanan birinci sezonda güçlü kadın karakterler dikkat çekiyor. 1. Dünya Savaşı’na girmiş olan İngiltere’nin askeri olarak ön cephelere sürülen İrlandalılara “askere gitme” diye bildiri dağıtan kadınlar, düğününden kaçıp isyana katılan kadınlar veya casusluk yapan kadınlar… Hepsi o kadar güçlü ve dirayetli ki; isyan bastırılsa da akıllarda onların cesareti kalıyor.

Evet, isyan 30 Nisan’da bastırılıyor, 3 bin kişi tutuklanıyor ve isyana öncülük eden 15 kişi birkaç gün içinde idam ediliyor. İçlerinden sadece Michael Collins kurtuluyor ve İRA’nın temellerini atıyor. Dizinin 2.sezonu ise Michael Collins etrafında gelişen olayları ve İRA’nın ilk yıllarını anlatıyor. Kaçırmamanız gereken tarihi dizilerden!