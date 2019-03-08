Haftanın Pusulası

Haftanın filmi, kitabı ve şarkıları

KİTAP

MÜHÜR

“Bendire üç kere uzun vuruldu ve müritlerin dalgalanması durdu… Şeyhin eline yüzlerini sürdükten sonra, cübbesini üç kez öpen tekrar yerine dönüyor, diz çökerek, başını önüne eğip düşünmeye koyuluyordu.”

Büyük sırrı fısıldayan bir tarikat. Ankara’dan Maraş’a ve Adana’ya uzanan esrarlı bir yolculuk. Memleketi ağ gibi saran karanlık bir yapılanma. Tüm bunların ortasında, gözü pek iki avukat: Saim ve Leyla.

MÜHÜR, zikir odalarında bendirin tok ve yankılı sesiyle açılan, akıllara kazınacak, sarsıcı bir roman. Gökçer Tahincioğlu, değişmeyen düzenin değişen insanlarını, mühürlenmiş bir aşkı cesurca anlatıyor.

Beyaz Toros, Devlet Dersi kitaplarıyla ve sarsıcı haberleriyle tanıdığımız gazeteci Gökçer Tahincioğlu yeni kitabı Mühür üzerine söyleşmek ve kitabını imzalamak için Kadıköy’e geliyor. 10 Mart Pazar günü Moda Kitap’ta gerçekleşecek söyleşi saat 17.00’de başlayacak. İletişim Yayınları / 259 sf / 23 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Bir Ömür Nasıl Yaşanır? / İlber Ortaylı / Kronik Kitap / 288 sf / 18 TL

Gör Beni-İki Devrin Hikâyesi / Azra Kohen / Everest / 592 sf / 28 TL

Metastaz / Barış Pehlivan / Kırmızı Kedi / 264 sf / 16 TL

ALBÜM

Jehan Barbur / Ürkerek Söylerim

Jehan Barbur’un yedinci solo albümü “Ürkerek Söylerim” Ada Müzik etiketiyle 11 Mart’ta yayımlanıyor.

Barbur, ilk defa kendine ait olmayan şarkılar seslendirdiği, daha çok yorumcu kimliğinin ön planda olduğu bir albümle karşımıza çıkıyor.

Bu albümde; Keklik İdim Vurdular, Dağlara Küstüm Ali, Sen Bir Aysın-O Yar Gelir, Şu Karşıki Dağda Kar Var, Gesi Bağları, Ey Şahin Bakışlım, Manastırın Ortasında, Altın Yüzüğüm Kırıldı, Bir Ay Doğar ve Hış Hışı Hançer türkülerine yer veren sanatçı, her şarkıda farklı müzisyen ve aranjörlerle çalıştı. Çağrı Sertel, Eylül Biçer, Emir Altuğ Karakaya, Cenk Erdoğan, Evrim Tüzün, Onur Başkurt ve Kemal Evrim Aslan’ın aranjör olarak isimlerinin olduğu bu albümde her şarkı farklı bir tatla yeniden yorumlandı.

11 Mart’ta müzik marketlerdeki yerini alacak olan “Ürkerek Söylerim” 15 Mart’ta tüm dijital mecralarda yayına girecek.

Ruhu doyuran şarkılar:

Nazınla Dünya Sazınla Dünya / Gökhan Türkmen / Nazan Öncel Şarkıları

Ne Oldu Bana? / Peyk / Suluşaka

Buldular Beni / Gripin / Mahzuni’ye Saygı

FİLM

El Fotografo De Mauthausen

Yönetmenliğini Mar Targarona’nın yaptığı 2018 yılı yapımı İspanyol filmi “El Fotografo De Mauthausen (Mauthausen Fotoğrafçısı)”, 2. Dünya Savaşı sırasında Avusturya’nın Mauthausen toplama kampında esir olarak tutulan Katalan fotoğrafçı Francisco Boix’in gerçek yaşam hikâyesinden sinemaya aktarılmış. Netflix’te izlenebilecek film, benzeri Nazi dönemini anlatan filmlerden, esir düşen İspanyol ve Katalan komünistleri anlatması yönüyle farklılık gösteriyor zira perdede henüz bu konu çok fazla işlenmedi. Sinematografik olarak başarılı sayılabilecek film, ajite etmeden kamptaki şiddeti anlatabiliyor. Boix’in işkence ve katliamları anlatan fotoğraf negatiflerini kamp dışına iletme çabasıyla gerilimin dozu giderek yükseliyor. Tamamen gerçek bir hikâye olduğu için, o dönem çekilen fotoğrafların her biri, hikayeleriyle birlikte perdeye yansıyor. Filmin sonunda yaşatılan katarsis ise her şeye değer.

İyi seyirler…