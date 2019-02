Haftanın Pusulası

KİTAP

Bir Taşra Köpeği

Ahlât Ağacı filminin ortak senaristlerinden ve oyuncularından Akın Aksu, ilk romanı Bir Taşra Köpeği’nde ıssız taşrayı bilinenin aksine canlı, çok sesli bir taşra tablosuna dönüştürüyor.

Bir Taşra Köpeği’nin adsız kahramanı, bir sahil kentinde hayatını sürdürebilmek için tuvalet bekçiliğinden gazete muhabirliğine çeşitli işlere girip çıkarak, her biri bir öncekine benzeyen günlerini taşralı yarı aydınların hırslarla, küçük hesaplarla ördükleri dünyasında geçirmektedir. Bu taşra kentinde günler birbirinin aynısıdır. Bu tekdüzelik bir zaman sonra kendine has bir taşra sıkıntısı ve gülünç hayatlar ortaya çıkarır.

Taşrada bir şeylere heves etmenin, en baştan yenilmek ve komik duruma düşmek ile bağıntısı nedir? (Tanıtım Bülteninden) Doğan Kitap / 256 sf / 28 TL

Sanal kitap mağazası idefix’ten aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Gör Beni- İki Devrin Hikâyesi / Akilah Azra Kohen / Everest / 592 sf / 39 TL

Fahrenheit 451 / Ray Bradbury / İthaki / 208 sf / 24 TL

İçimizdeki Şeytan / Sabahattin Ali / Yapı Kredi / 254 sf / 10 TL

ALBÜM

Beirut / Gallipoli

Zach Condon’un indie-folk projesi Beirut üç yıl aradan sonra yeniden bir araya geldi ve yeni albümünü çıkardı.

2015 sonbaharında yayına verilen “No No No”dan sonra gelen 12 şarkılık Gallipoli1 Şubat itibariyle dinleyicileriyle buluştu. 4AD etiketi taşıyan albümün aynı adlı lider single’ı ise Gallipoli oldu. (Not: Albüme adını veren Gallipoli, Türkiye’deki Gelibolu değil, Güney İtalya’daki Lecce bölgesinde yer alan bir sahil kasabası.)

Şarkıları ise şöyle: “When I Die” “Gallipoli” “Varieties Of Exile” “On Mainau Island” “I Giardini” “Gauze fur Zah” “Corfu” “Landslide” “Family Curse” “Light In The Atoll” “We Never Lived Here” “Fin”.

Ruhu doyuran şarkılar:

Jonathan Bree / You’re So Cool

Michelle Gurevich - First Six Months of Love

The Be Good Tanyas - Waiting Around to Die

DİZİ

Grace and Frankie

Bu hafta size önereceğimiz dizi hem komik hem de gerçekten konusu çok ilginç bir dizi. Grace ve Frankie mutlu evlilikleri olan iki kadındır. Mesleklerinde başarılı olmuş, çocuk yetiştirmiş ve ikisi de başarılı avukatlarla evlenmişlerdir. Hatta ikisinin eşi de boşanma avukatıdır ve aynı ofiste çalışmaktadırlar.

Peki her şey Grace ve Frankie’nin sandığı kadar kusursuz mudur? Bir gün eşleriyle birlikte bir yemeğe çıkarlar ve eşleri onlara hayatlarını alt üst edecek olan şeyi söyler. İki adam birbirlerine âşık olduklarını, hatta bu ilişkinin 20 yıldır sürdüğünü ve artık sadece birbirleriyle birlikte olmak için kendilerinden boşanmak istediklerini onlara anlatırlar ve olaylar gelişir…

Bir yanda gey bir ilişki içinde olan “kocalar”, diğer yanda neredeyse 80’ine merdiven dayamışken “yuvaları yıkılan” iki kadın… Geçtiğimiz günlerde Netflix’te 5.sezonu yayınlanan bu dizi hem düşündürecek hem güldürecek.