Haftanın Pusulası

KİTAP

Renklerden Moru

Erkek egemen bir dünyada siyahî olduğu için de ayrıma uğrayan Celie’nin yaşadıkları o kadar ağır ve utanç vericidir ki, bunu yüksek sesle Tanrı’ya bile söyleyemez, sadece yazarak anlatır. O ağır hayatın içinde tecavüz, şiddet, çocuk yaşta evlendirilme, çok çalışma vardır. Sevgi ile zulüm, inanç ile kötülük iç içedir. Ancak bir gün Celie, kendi gücünü ve içindeki neşeyi keşfettiğinde dönüşümü de başlar.

Alice Walker’a 1983 yılında Pulitzer Ödülü kazandıran Renklerden Moru, her biri birbirinden dirençli kadınların yanı sıra, kendi ezilmişliklerinin acısını kadınlardan çıkaran erkeklerin hikâyesiyle de zenginleşen bir roman. (Tanıtım Bülteninden) Doğan Kitap / 288 sf / 32 TL

İmge Kitabevi’nden aldığımız bilgiye göre haftanın çok satan kitapları şunlar oldu:

Bahriye / Elfin Tataroğlu / Asikitap / 296 sf / 30 TL

Yok-yerler / Marc Augé / Daimon / 104 sf / 23 TL

Spinoza Hukukçuya Ne Söyler / Cemal Bali Akal / Zoe Kitap / 154 sf / 25 TL

ALBÜM

Non Square / Audioban

İstanbullu prodüktör Non Square’in kendi adını taşıyan ilk single’ı, Audioban etiketiyle dijital platformlarda yerini aldı.

Sinema ve reklam sektöründe ses tasarımcısı olarak çalışan, şimdiye kadar pek çok müzisyenin albümünde prodüktör ve ses tasarımcısı olarak yer alan Korhan Oraydın, Non Square projesinde glitch, ambient, techno ve breakbeat etkilerini müziğine taşıyor. 2016’da Fransız plak şirketi InFiné’nin Explorer2 toplamasında yer alan sanatçı, müziğini “intricate electronic music” olarak tanımlıyor.

Non Square'in ilk albümü Reflections of Us, 2019'da Audioban tarafından yayımlanacak.

Ruhu doyuran şarkılar:

Sakina Teyna / Gözelim Sensen

Kardeş Türküler&Zülfü Livaneli / To Treno Fevgi Stis Ochto

Erkan Oğur / Bir Ömürlük Misafir

DİZİ

Black Earth Rising

Black Earth Rising, Netflix'e yeni gelmiş bir BBC yapımı. Oldukça başarılı bu dizi,1994'te Ruanda'da yaklaşık 1 milyon insanın öldürüldüğü katliamı temel alıyor ancak günümüzde geçiyor ve bir hesaplaşma niteliğinde. Avrupa’nın ikiyüzlü adaleti, savaş suçları mahkemesinde oynanan oyunlar, resmi tarih çarpıtmaları, BM’nin yarattığı körlük, kara kıtanın madenleriyle zenginleşen Batı’ya karşılık yoksulluk ve çatışmalarla bir türlü belini doğrultamayan halklar… Mini dizi olması ve 8 bölümde bitmesi de ayrı güzellik.

Konusuna gelince; Kate, küçük bir çocukken Ruanda’daki soykırımdan kurtarılıp, uluslararası suç hukukunda uzman olan İngiliz savcı Eve Ashby tarafından evlatlık edilen genç bir kadındır. Çocukluğu İngiltere’de geçen ve artık 20’li yaşlarında olan Kate de hukuk alanında Michael Ennis’in yanında çalışmaya başlar. Afrika milis liderinin yargılandığı davaya Eve atandığında, onunla birlikte davayı araştıran Kate ve Michael’in hayatı sonsuza kadar değişir.

Dizinin başrol oyuncusu Michaela Coel, Kate Ashby rolünün hakkını veriyor, efsane John Goodma’ı izlemekse ayrı bir zevk. Bu hafta sonu, sizleri derin düşüncelere ve araştırmalara itecek bir yapım izlemek isterseniz, kesinlikle tavsiyemiz “Black Earth Rising”.